Cyber Monday -tarjoukset 2019: löydä Suomen edullisimmat diilit

Cyber Monday 2019 järjestetään joulukuun 2. päivä, joten tarjouksiin on jäljellä enää noin kuukauden päivät. Vaikka monen katseet kääntyvätkin kolme päivää aiemmin järjestettävään Black Fridayhin, Cyber Mondaynakin on mahdollista lyötää erinomaisia alennuksia.

Meillä on jo melko hyviä aavistuksia siitä, mitä alennuksia Cyber Mondayna tullaan näkemään. Tarjoukset noudattavat nimittäin tiettyä trendiä, ja syksyllä julkaistut uutuustuotteet ovat usein alennuksessa ensimmäistä kertaa. Monet ostavat tarjouspäiviltä joululahjoja, mikä näkyy myös valikoimassa.

Parhaat kotimaiset Cyber Monday -alennukset saapuvat usein sekä verkkoon että myymälöihin, mutta kuluttajan on molemmissa tapauksissa syytä olla ajoissa liikkeellä, sillä edulliset erät ovat usein todella pieniä.

Saatamme nähdä tänä Cyber Mondayna ensimmäiset kunnolliset alennukset iPhone 11:stä, Nintendo Switchistä Litestä sekä Samsung Galaxy Note 10 Plussasta, mutta suuremmat tarjoukset keskittyvät vanhempiin malleihin, kuten Nintendo Switchiin, iPhone XR:ään tai Galaxy S10:een.

Cyber Monday 2019 tulee todennäköisesti tarjoamaan varsin samanlaisia tarjouksia kuin viime vuoden tarjouspäiväkin, mutta kaikki tuotteet ovat toki pykälää uudempia tai aiempaa edullisempia.

Esimerkiksi ikääntynyt PS4 Pro tulee todennäköisesti olemaan joulukuun 2. päivänä selvästi halvempi kuin viime vuonna, jolloin se oli hädin tuskin edes alennuksessa. Myös uuden iPad 10.2:n odotetaan olevan ensimmäistä kertaa pienessä alennuksessa.

Tulemme toki näkemään jälleen edullisia konsolipaketteja sekä PlayStation 4:stä että Xbox Onesta. Kumpikin konsoli lähestyy kuitenkin elinkaarensa loppua, joten ostopäätöstä kannattaa pohtia kahteen kertaan – Sony on jo vahvistanut julkaisevansa PlayStation 5:n jouluksi 2020.

Odotamme, että AirPodit saavat kunnollisen tarjouksen Cyber Mondayksi, sillä uusin mallikin on jo monta kuukautta vanha. Applen Kuulokkeet toimivat viime vuonna sisäänheittotuotteena monessa liikkeessä.

Milloin Cyber Monday järjestetään?

Cyber Monday järjestetään tänä vuonna 2. päivä joulukuuta. Päivä vaihtelee vuodesta toiseen, mutta tarjouspäivä koittaa aina kiitospäivän jälkeisenä maanantaina.

Tällä kertaa päivä on livahtanut joulukuun puolelle – vain kolme viikkoa ennen jouluaattoa – joten se sopii entistä paremmin joululahjaostoksien tekemiseen. Verkkokaupoista hankittavat joululahjat kannattaa muutenkin ostaa viimeistään Cyber Mondayna, jotta paketit ehtivät varmasti ajoissa perille jouluaatoksi.

(Image credit: Shutterstock.com)

Mistä termi Cyber Monday on saanut alkunsa?

Termin keksivät Ellen Davis ja Scott Silverman Yhdysvaltojen päivittäistavarakauppaliitosta ja Shop.orgista. Vuonna 2005 keksityn termin taustalla oli juuri verkkokaupan edistäminen, sillä tuohon aikaan internet oli vielä varsin lapsenkengissä nykypäivään verrattuna.

Sen tarkoituksena oli alun perin auttaa pieniä jälleenmyyjiä kilpailemaan suurten ketjujen kanssa, jotka panostivat Black Fridayhin. Suuremmat toimijatkin hyppäsivät kuitenkin pian Cyber Mondayn kelkkaan.

Omat Cyber Monday -ennusteemme

Cyber Mondaysta on tullut erittäin suosittu ostospäivä, joten odotamme näkevämme vuosi vuodelta yhä enemmän houkuttelevia tarjouksia.

Ostospäivä on suurimmillaan Yhdysvalloissa, jossa alennuspäivän kokonaisliikevaihto ylsi Adobe Analyticsin mukaan peräti 7,9 miljardiin dollariin. Cyber Monday sekä koko Black Friday -viikko ovat kuitenkin tärkeitä myyntipäiviä myös Suomessa.

Emme tarvitse mitään kristallipalloa arvataksemme, mitä Cyber Monday tarjoaa meille tänä vuonna. Luvassa on varmasti myös yllätyksiä, mutta peruskäsikirjoituksella on tapana pysyä varsin muuttumattomana vuodesta toiseen.

Etsitkö uutta action-kameraa? GoProsta voidaan odottaa noin 50 euron alennusta. Entä tablettia? Uusi 10,2-tuumainen iPad saattaa pudota ainakin noin 350 euroon. Puhelinrintamalla alennuksia sopii todennäköisesti odottaa ainakin iPhone XR:stä sekä lukuisista yli puoli vuotta vanhoista Android-lippulaivoista.

Tässä kiinnostavimmat ennusteemme tämän vuoden Cyber Monday -tarjouksista:

Uusi iPad saattaa saada ensimmäiset kunnolliset alennuksensa Black Fridayna ja Cyber Mondayna. (Image credit: Future)

iPad

Vastikään julkaistu 10,2-tuumainen iPad ei todennäköisesti näe samanlaista hintarallia kuin viime vuonna alennettu 9,7 tuuman malli.

Uusi iPad on todennäköisesti kohtuullisessa tarjouksessa, ehkä noin 350 euron hintaisena, mutta jos haluat säästää vielä enemmän, suosittelemme metsästämään tarjouksia viime vuoden iPad 9,7:stä.

Apple itse ei enää toki myy vanhempaa mallia, mutta monet jälleenmyyjät pyrkivät tyhjentämään ylijääneitä varastojaan Black Fridayna ja Cyber Mondayna. Näimme saman ilmiön myös iPad Airin ja iPad Air 2:n kohdalla, joten myös iPad 9,7:n alennukset vaikuttavat todennäköisiltä.

Suuremmalla tallennuskapasiteetilla varustetut iPadit ovat usein paremmissa tarjouksissa kuin pienemmät versiot, joten suurempaa tallennustilaa etsivän kannattaa olla hereillä tarjouspäivänä.

(Image credit: TechRadar)

AirPodit

AirPodit ovat yksi Cyber Mondayn ja Black Fridayn odotetuimmista ja todennäköisimmistä tarjoustuotteista.

Vaikka Apple on jo lopettanut ensimmäisen sukupolven AirPodien myymisen, niitä on vielä useiden jälleenmyyjien varastoissa. Tulemme siis todennäköisesti näkemään houkuttelevia tarjouksia Applen langattomista kuulokkeista.

Myös langattomalla latauskotelolla varustettu malli saa todennäköseisti kunnollisen alenuksen ja jopa uudemmat AirPods 2:t saattavat päätyä alennushyllyille. Uudemman mallin kohdalla ei kuitenkaan kannata odottaa mitään suurta hintaromahdusta.

(Image credit: TechRadar)

Samsung Galaxy S10 ja Galaxy S9

Samsungilla on valikoimassaan suorastaan liian monta puhelinta, mutta se on onneksi pelkästään positiivinen asia kuluttajien kannalta. Cyber Mondayna tullaankin näkemään todennäköisesti useita korealaisvalmistajan malleja.

Galaxy S10 ja S10 Plus ovat todennäköisesti noin 100 euroa halvempia, ja jopa uusimman Note 10:n hinta saattaa pudota maltillisesti. Teoriassa Samsungin uusin puhelin on itse asiassa Galaxy Fold, mutta se tuskin vaikuttaa juurikaan Cyber Monday tarjouksiin. Puhelimesta itsestään tuskin myöskään nähdään minkäänlaista tarjousta.

Suurimmat tarjoukset kohdistuvatkin todennäköisesti juuri Samsung Galaxy S9:ään ja S9 Plussaan, jotka ovat olleet tarjouspäivänä myynnissä jo noin puolitoista vuotta. Myös Note 9:n hinta putoaa todennäköisesti melko jyrkästi.

PlayStation 4 korvataan ensi vuonna uuden sukupolven PlayStation 5:llä, joten nykyinen konsoli on todennäköisesti merkittävässä tarjouksessa. (Image credit: TechRadar)

PlayStation 4

PlayStation 4:n bundle-paketit ovat olleet äärimmäisen suosittuja Cyber Mondayna ja Black Fridayna. Tänä vuonna konsoli on todennäköisesti kuitenkin erityisen halpa, sillä Sony korvaa sen ensi vuonna uuden sukupolven PlayStation 5:llä.

Uutta konsolia harkitsevan kannattaa siis pohtia kahteen kertaan ennen nykymallin ostamista. Vaikka tyytyisitkin nykykonsoliin, sen hinta putoaa todennäköisesti selvästi halvemmaksi heti PS5:n julkaisun myötä.

Cyber Monday on joka tapauksessa aina erinomainen aika uuden konsolin ostamiseen. Kaikkein parhaimman hinta-laatusuhteen tarjoavat erilaiset konsoli-bundlet, joissa samaan pakettiin on lisätty yleensä kolme peliä sekä mahdollinen lisäohjain.

4K-televisiot

(Image credit: Philips)

Jos olohuoneessasi ei ole vielä 4K-televisiota tai etsit nykyistä suurempaa tai parempaa versiota, Cyber Monday on Black Fridayn ohella vuoden paras hetki hankkia uusi viihdelaite kodin paraatipaikalle. Niin Samsungin, LG:n kuin Sonynkin televisiot ovat yleensä reippaissa alennuksissa.

4K-television ostaminen Cyber Mondayna ei ole välttämättä kaiken helpoin tehtävä, sillä markkinoilla on lukuisia malleja, joiden nimet koostuvat kryptisistä numero-kirjainyhdistelmistä. Tarjousten joukossa on usein myös paljon erilaisia keskihintaisia malleja, joiden alkuperäishinnat on hilattu tilapäisesti epäluonnollisen korkealle suurten alennusprosenttien aikaansaamiseksi.

Jos et halua selvittää itse kaikkia TV-markkinoiden koukeroita, voit yksinkertaisesti lisätä tämän artikkelin kirjanmerkkeihisi ja palata takaisin Cyber Mondayna. Tuolloin löydät listauksemme aidosti parhaista tarjouksista.