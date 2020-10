Ostoslistani Black Fridaylle – tuotteet, budjetti ja brandit

Vuoden suurin myyntipäivä Black Friday on pian täällä taas. Me täällä TechRadarilla olemme luonnolliseen tapaan odottaneet jo kuumeisesti loppuvuoden kuumimpia tarjouksia. Meillä onkin tarjota sivuillamme parhaat vinkit ja ohjeet Black Fridaysta selviytymiseen. Jos taas haluat löytää parhaat mahdolliset tarjoukset eri valmistajilta tai tuoteryhmistä, suosittelemme siirtymään Black Friday -sivuillemme.

Vaikka alennuskampanja käynnistyy vasta kuukauden päästä, siihen voi ryhtyä valmistautumaan jo nyt. Tämän avulla voit minimoida heräteostokset ja varmistaa saatavuutesi haluamiisi tuotteisiin. Kannattaa esimerkiksi kirjoittaa ylös ostoslista, johon merkitset ylös kaikki haluamasi tuotteet ja paljon olet niistä valmis maksamaan.

Mieti ennen kaikkea, miksi haluat tuotteen ja mitä käyttöä varten. Oletko kenties ostamassa uutta puhelinta? Mikä on siinä tapauksessa sinulle tärkeintä? Kamera, tallennustila, nopea suorituskyky vai iso näyttö? Haluatko uuden tabletin? Onko se itsellesi vai lapsellesi? Oletko miettimässä sitä opiskelun tueksi vai huvikäyttöön videoiden katseluun?

Kun kysyt itseltäsi nämä kysymykset, se kaventaa samalla hakuvaihtoehtojasi, jolloin löydät juuri oikeat tuotteet, kun Black Friday koittaa. Alapuolelle olen kirjoittanut oman ostoslistani, josta voit ottaa hieman mallia.

Jos kaipaat lisää vinkkejä Black Fridayta varten, suosittelemme tutustumaan alla oleviin linkkeihin.

Minun ostoslistani

Ostoslistani tämän vuoden Black Fridaylle koostuu kolmesta tuotteesta: älykellosta, uusista kuulokkeista ja hyvistä peleistä Nintendo Switchille. Alapuolelle olen koonnut hieman ajatuksiani siitä, miten valmistauduin päivää varten, mitä brändejä ja valmistajia olen ajatellut ja millainen budjetti minulla on käytettäväni. Toivottavasti tämä auttaa myös sinua tekemään oman ostoslistan Black Fridayta varten.

Minun Black Friday 2020:

Tuotteita: 3

Budjetti: noin 550 €

Älykello

Black Friday 2020 (Image credit: Honor)

Tarve: Älykello

Käyttö: Pääasiassa kalorinkulutuksen, aktiivisuuden ja unen seurantaan

Valmistaja: Todennäköisesti Samsung

Jälleenmyyjät: Gigantti, Verkkokauppa.com ja Power

Budjetti: Noin 300 €

Olen halunnut jo pitkän aikaa ostaa älykellon, mutta olen ollut epävarman mallin suhteen, koska vaihtoehtoja on useita niin Applelta, Samsungilta, Garminilta, Fitbitilta ja muilta. Nyt kun Apple on julkaissut uuden Apple Watch 6:n ja Apple Watch SE:n, olen miettinyt vanhempaa Apple Watch 3:a, jota myydään vielä harvakseltaan muutamilla jälleenmyyjillä alennuksessa. Mutta ostin hiljattain uuden Samsung Galaxy S20 -älypuhelimen, joten parempi vaihtoehto olisi sittenkin ostaa yhteensopivuuden nimissä Samsung Galaxy Watch. Haluan pääsääntöisesti käyttää älykelloa seuratakseni urheilusuorituksiani, untani ja stressintasoani, jolloin Galaxy Watch Active 2 sopisi parhaiten käyttötarkoitukseeni ja asettamaani budjettiin.

Ostaessa kannattaa huomioida: Mihin tarvitset älypuhelinta? Kuinka tarkan seurannan vaadit? Pitääkö älykellossa olla GPS? Kuinka tärkeitä ominaisuudet ja akkukesto ovat sinulle? Voitko ostaa älypuhelimen käyttämäsi ekosysteemin sisältä? Kaikki nämä asiat kannataa pitää mielessä uutta älykelloa ostaessa. Jos olet juuri aloittanut treenaamisen ja haluat seurata kehitystäsi, aktiivisuusrannekkeet kuten Honor Band tai Fitbit saattaa soveltua tällöin paremmin sinulle. Jos treenaat tosissasi, silloin kestävämpi, ominaisuuksiltaan monipuolisempi ja tarkempi malli, kuten Suunnon valmistama, on todennäköisesti sopivampi käyttöösi. Entä kaipaatko juuri uusinta mallia? Usein monet vanhemmat mallit saavat hyviä alennuksia Black Fridayna.

Uudet kuulokkeet

Black Friday 2020 (Image credit: HyperX)

Tarve: Uudet kuulokkeet

Käyttö: Pelaaminen, musiikki ja suoratoisto

Valmistaja: Logitech, Razer, SteelSeries

Jälleenmyyjät: Gigantti, Power, Verkkokauppa.com

Budjetti: Noin 150 €

Minulla on juuri nyt käytössä HyperX-kuulokkeet, joihin olen ollut tyytyväinen mutta jotka alkavat näyttää ikääntymisen merkkejä. Olen miettinytkin uusia malleja ja silmäillyt sen vuoksi markkinoiden parhaita pelikuulokemalleja, kuten Razeria, SteelSeriesiä ja Logitechia. Etsin noin 150 € hintaluokassa olevaa mallia, ja haluan niiden olevan tyylikkäät, mukavat ja äänenlaadultaan immersiiviset hyvällä bassontoistolla niin peli- kuin musiikkikäytössä. Haluan myös langallisen mallin, mutta en kaipaa hirveästi ominaisuuksia tai vaivalloista asennusta. SteelSeries Arctis Pro on tällä hetkellä houkutteleva vaihtoehto, joka tuntuu kattavan kaikki haluamani, joten pidän sitä silmällä alennusten alkaessa.

Ostaessa kannattaa huomioida: Mihin käyttöön olet ostamassa kuulokkeita? Pelaamiseen, musiikin kuunteluun, podcasteihin tai muuhun? Käytätkö niitä vain pelatessa vai myös ulkona esimerkiksi lenkkeillessä? Jälkimmäisessä tapauksessa pienet ja kevyet nappikuulokkeet ovat todennäköisesti parempi vaihtoehto. Haluatko johdollisen vai johdottoman? Hyvä idea on myös tutustua esimerkiksi YouTubessa julkaistuihin arvosteluihin, sillä monet kuulokkeet näyttävät tuotetietojen perusteella identtisiltä. Kannattaa myös tarkistaa hinta jo nyt ennen Black Fridayta, jotta tiedät kyseessä olevan oikea alennus.

Uusia Nintendo Switch -pelejä

Black Friday 2020

Tarve: Uusi Nintendo Switch -peli

Käyttö: Hauskanpitoon

Jälleenmyyjät: CDON, Gigantti, Prisma

Budjetti: Noin 70 €

Viime vuoden Black Fridayssa ostin itselleni Nintendo Switchin ja nyt on aika ostaa konsolille lisää pelejä. Marraskuun alennuksissa on usein nähty hinnanpudotuksia Nintendo Switchille ja Switch Litelle, joita myydään usein pakattuna ylimääräisten pelien kanssa. Onneksi monesti myös pelit ovat alennuksissa muun muassa CDONissa, joilla on myös laaja pelivalikoima myytävänä. Erityisesti pidän silmällä seuraavia pelejä: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Super Mario Maker 2, Luigi's Mansion 3 ja Paper Mario: The Origami King.

Ostaessa kannattaa huomioida: Tarvitseeko sinun ostaa pelkästään pelejä vai kenties myös konsoli? Pidä silmällä tällöin bundleja, jotka sisältävät konsolin ja pelejä mukavaan alennushintaan. Tee lista haluamistasi peleistä ja pidä niitä tarjousten aikana silmällä. Onko sinulla tarpeeksi tilaa konsolissa? Voiko pelejä pelata Nintendo Switch Lite -mallilla?