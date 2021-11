Black Friday 2021: Parhaat Apple Watch -ennakkotarjoukset

Jump to:

Black Friday on jo nurkan takana. Vuoden suurin tarjousjuhla on samalla paras mahdollisuus ostaa Apple Watch -älykello houkuttelevaan tarjoushintaan. Jos ennusmerkit pitävät paikkansa, alennukset alkavat jo hyvissä ajoin ennen varsinaista Black Friday -perjantaita.

Black Friday 2021 on virallisesti 26. marraskuuta. Nyt kun Apple julkaisi Apple Watch 7 -mallin vasta loppusyksystä, näemme todennäköisesti erinomaisia alennushintoja edellisistä malleista. Etenkin Apple Watch 6, Apple Watch SE ja Apple Watch 3 ovat potentiaalisia hittituotteita.

Jos olet kahden vaiheilla Apple Watch 7:n ja Apple Watch 6:n välillä, kannattaa tutustua vertailuartikkeliimme. Käymme siinä läpi mallien eroavaisuudet.

Tässä artikkelissa seuraamme parhaita Apple Watch -tarjoushintoja sekä käymme läpi erilaisia huomioimisen arvoisia asioita, jotka on syytä pohtia tarkkaan ennen verkkokaupoille lähtemistä.

Keräämme tähän artikkeliin parhaat Apple Watch -tarjoukset. Käymme myös läpi keskeisiä kysymyksiä luvassa olevista alennuksista. Lisäksi kannattaa laittaa Black Friday -tarjousartikkelimme kirjanmerkkeihin, jotta voit seurata tapahtuman parhaita alennuksia

Päivän parhaat Apple Watch -tarjoukset

Vaikka varsinainen Black Friday on vasta muutaman viikon päässä, on markkinoilla todennäköisesti useita loistavia tarjouksia eri malleista jo ennen virallista tarjousjuhlapäivää. Olemme keränneet alle parhaat hinnat myynnissä olevista malleista Apple Watch 7, Apple Watch 6, Apple Watch SE ja Apple Watch 3.

Apple Watch Series 6 44mm GPS | Apple Watch Series 6 44mm GPS | 424,90 € 399 € | Multitronic

Multitronic on kaupannut Apple Watch 6 -älykelloa parhaimmillaan 393 eurolla, mutta nyt tarjous on umpeutunut.

Apple Watch SE 40mm | 299 € | Power Apple Watch SE 40mm | 299 € | Power

Edullinen perusmalli on saatavissa selvästi alle 300 euron perushinnan.

Apple Watch Nike+ Series 4 GPS + Cellular 40 mm | Apple Watch Nike+ Series 4 GPS + Cellular 40 mm | 539 € 329 € | Telia

Telialla on tarjolla loppuerä, joka on hetkellisesti saatavissa todelliseen huippuhintaan 329 €.

Apple Watch Series 3 (GPS) 38 mm | Apple Watch Series 3 (GPS) 38 mm | 239 € 189 € | Multitronic

Edullisimman Watch 3:n hinta on muihin Applen älykelloihin nähden erittäin houkutteleva. Se sopii erityisesti niille, jotka haluavat ennemmin ranteeseensa Apple Watchin kuin erityisiä uutuusominaisuuksia.

Kannattaako ensimmäiseen tarjoukseen tarttua välittömästi? Vastausta on vaikea antaa. Viimeisten vuosien aikana Apple Watch on muodostunut Black Fridayn hittituotteeksi, joten erät on tavattu myydä loppuun erittäin nopeasti.

Mikäli siis etsit suosittua mallia tietyssä värivaihtoehdossa, kannattaa alennukseen todennäköisesti tarttua varsin ripeästi. Näissä karkeloissa nopeat syövät hitaat, eikä kukaan halua jäädä nuolemaan näppejään!

Black Fridayn Apple Watch -tarjoukset: Usein kysytyt kysymykset

(Image credit: Pexels)

Milloin Apple Watchin Black Friday -tarjoukset saapuvat? Virallinen Black Friday -päivä on 26. marraskuuta. On kuitenkin melkoisen varmaa, että tarjouksia on luvassa jo pitkin Black Weekiä. Tämä on kuluttajien kannalta hienoa, sillä ennusmerkit ovat jälleen hyvät. Viimevuotinen Black Friday tarjosi nimittäin parempia tarjouksia kuin tapahtumat ennen pandemiaa. Emme vielä tiedä sitä, miten alas hinnat painuvat tänä vuonna. Todennäköisesti parhaat alennukset sijoittuvat kuitenkin Black Fridayn ja Cyber Mondayn välille.

3 vinkkiä Apple Watchin ostamiseen Black Friday -tarjouksesta

1. Tee pohjatyö valmiiksi

Ennen kuin säntää ostoksilla, on syytä miettiä itselleen sopivinta mallia sekä budjettia. Kannattaa tutustua sivuillamme oleviin arvosteluihin sekä Apple Watch 7 vs Apple Watch 6 -vertailuun. Ja kun tiedät tarpeisiisi parhaiten sopivan mallin, on syytä pähkäillä värivaihtoehtoa. Voit tutustua valikoimaan ja nykyhintoihin hyvissä ajoin ennen Black Fridaytä, jotta tiedät tarttua oikeasti hyvään tarjoukseen.

2. Varaudu nopeisiin liikkeisiin

Black Friday -tarjoukset kiinnostavat monia, joten hyvät tarjoukset myydään nopeasti loppuun. Kannattaakin olla valppaana, jotta saat hyödynnettyä parhaan hinnan ennen muita. Et nimittäin taatusti ole ainoa liikkeellä oleva Apple Watch -metsästäjä. Monet hankkivat älykellon itselleen tai vaikkapa joululahjaksi, joten suosikkimallit ja -värit liikkuvat kaupasta hurjaan vauhtiin.

3. Perehdy eri jälleenmyyjiin

Suurimmat suomalaiset jälleenmyyjät tarjoavat todennäköisesti omat Apple Watch -tarjouksensa. Esimerkiksi Gigantti, Power, ProShop ja DNA saattavat hyvinkin pudottaa tuotteidensa hintoja runsaasti. Kannattaa siis olla valppaana ja tutkailla tarjoustilanteita tästä artikkelista sekä verkkokauppojen sivuilta päivittäin.

Onkin vielä syytä korostaa, että päivitämme tätä artikkelia säännöllisesti aina Cyber Mondayhin asti. Kannattaa siis palata tämän artikkelin äärelle säännöllisesti tutustumaan parhaisiin diileihin.

Mikä Apple Watch -malli kannattaa valita?

Paras malli: Apple Watch 7

Apple Watch 7 Paras hinta-laatusuhde: Apple Watch SE

Apple Watch SE Paras budjettimalli: Apple Watch 3

Apple Watch 3 Black Fridayn todennäköisin tarjoushitti: Apple Watch 6

Apple Watch 7 on valmistajan tuorein malli, joka tarjoaa 20 prosenttia kasvaneen näytön sekä IP6X-luokituksen. Kyseessä onkin Applen paras älykello syksyllä 2021. Koska laite julkaistiin vain viikkoja ennen Black Friday 2021 -tarjouskampanjoita, ei se todennäköisesti saa kummoisia alennuksia. Mahdollisesti ei minkäänlaisia.

Apple Watch 6 sisältää käytännössä kaiken saman kuin uudempi seiskaversiokin. Ja koska Apple Watch 7:n julkaisu tarkoittaa edeltäjän poistumista myynnistä, on kuutosmalli erittäin todennäköinen Black Friday -tarjoustuote. Suoritin on hiukan hitaampi, mutta mukana on yhtä kaikki syke- ja happisaturaatiomittari. Kannattaa tutustua tarkempaan vertailuartikkeliimme ja miettiä sitä, onko edullisempi Apple Watch 6 kenties tarjousten ansiosta jopa paremman hinta-laatusuhteen tarjoava huippukello.

Jos etsit budjettivaihtoehtoa, on tarjolla Apple Watch SE ja Apple Watch 3. Näistä SE-malli on tuoreempi ja tehokkaampi, mutta myös Apple Watch 3 tarjoaa uusimman käyttöjärjestelmän sekä tyypillisimmät perusominaisuudet.

Saako Apple Watch 7 Black Friday -tarjouksen?

Tämä on vaikea kysymys. Emme usko näkevämme Apple Watch 7 -tarjouksia, mutta toisaalta alennukset eivät ole sula mahdottomuuskaan. Ongelmana on kuitenkin mallin tuoreus. Se julkaistiin lokakuun puolivälissä, joten se on Black Friday -kampanjoiden alkaessa vain kuukauden ikäinen.

Olemme kuitenkin aiemmin nähneet nopeitakin hinnanpudotuksia Applen laitteissa. On siis mahdollista, että Apple Watch 7 saa pieniä tarjouksia, mutta luultavasti puhumme kympistä tai parista.

(Image credit: Apple)

Mistä löydän parhaan Black Friday -tarjouksen Apple Watch -älykellosta? Oletpa onnekas, sillä etsintäsi on ohi. Keräämme nimittäin tähän artikkeliin parhaat Apple Watch -älykelloja koskevat Black Friday -tarjoukset. Käytännössä alennuksia on saatavilla useilta kotimaisilta jälleenmyyjiltä Gigantista ProShopiin ja Powerista Verkkokauppa.comiin. Myös Applen oma verkkokauppa osallistunee alennustalkoisiin. Aiempien vuosien perusteella voimme kuitenkin arvioida, että Applen tarjoukset saapuvat vasta virallisena Black Friday -perjantaina. Se, koskeeko alennus hintaa vaiko kaupanpäälliseksi jaettavaa lahjakorttia, on vielä epäselvää. Todennäköisesti parhaat diilit tulevat siis Gigantilta, Verkkokauppa.comilta sekä muilta tunnetuilta jälleenmyyjiltä. Tyypillisesti diileissä on jonkin verran eroja, joten siinä missä yksi kauppias saattaa myydä Apple Watch 6:ta halvimmalla, Apple Watch SE voi olla naapuriliikkeessä merkittävästi halvempi.

Black Fridayn Apple Watch -tarjoukset: Odotukset

Apple Watchin mahdolliset Black Friday -tarjoushinnat

Image Apple Watch Series 7 | 469 € 449 €

Emme usko näkevämme Apple Watch 7 -tarjouksia. Jos sellaisia kuitenkin tulee, puhutaan hinnanpudotuksessa todennäköisesti kympistä tai kahdesta.

Apple Watch Series 6 40mm GPS Apple Watch Series 6 | 389 € 339 €

Tämän vuoden parhaat Black Friday -tarjoukset koskevat todennäköisesti kuutosversiota. Laite poistuu myynnistä Apple Watch 7:n myötä, joten jälleenmyyjät voivat hyvinkin laskea hintaa merkittävästi.

Apple Watch SE Apple Watch SE | 299 € 249 €

Apple Watch SE julkaistiin vuosi sitten uudeksi budjettimalliksi. Mallin perushinta on noin 300 euroa, josta todennäköisesti höylätään pois noin 50 euroa. Saatavuushaasteet ovat olleet kuitenkin läsnä pitkin vuotta, joten mahdolliseen tarjoukseen kannattaa tarttua välittömästi.

Apple Watch Series 3 Apple Watch 3: 199 € 149 €

Viimeisenä nostamme Applen todellisen budjettimallin. Vuonna 2017 julkaistu älykello pudottanee hintansa ensimmäistä kertaa jopa alle 150 euron. Se on teknisesti malliston heikoin vaihtoehto, mutta perusominaisuudet toimivat silti ongelmitta.

Päivitämme tätä artikkelia läpi marraskuun aina Black Fridayhin ja Cyber Mondayhin asti. Kunhan jälleenmyyjät esittelevät parhaat tarjouksensa, löydät ne helpoiten tältä sivulta. Kannattaa siis palata säännöllisesti katsomaan kulloinenkin tilanne.

Alla on myös muutamia kiinnostavia Black Friday -tarjousartikkeleita, joissa keräämme muita huipputuotteita.