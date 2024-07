Viranomaisvuoto vihjaa Google Pixel Watch 3:n ilmestyvän jo ensi kuussa

Google aikoo esitellä elokuussa maailmalle tulevan Pixel 9 -mallistonsa. Samassa yhteydessä saatetaan hyvinkin paljastaa myös odotettu Pixel Watch 3 -älykello. Valmistajan aikarauta on nimittäin vastikään läpäissyt Yhdysvalloissa pakollisen tarkastuksen.

Pixel Watch 3:n saapumista povaa FCC:n läpikäymä tarkastus, jonka havaitsi ensimmäisenä Android Police. Yleensä viranomaisten listaus tapahtuu julkistuksen kynnyksellä, joten tämä täsmäisi elokuiseen paljastukseen.

Listauksessa mainitaan neljä eri mallia, joiden koodinimet ovat GBDU9, GRY0E, GG3HH ja GGE4J. Näistä kahdessa on LTE-yhteys, kun taas loput tyytyvät vain Wi-Fi- ja Bluetooth-tukeen. Lopullinen jako liittynee eri kokoihin, jotka ovat aiempien huhujen mukaan 41mm ja 45mm.

Luvassa on mitä ilmeisimmin tuki 2,4 GHz-, 5 GHz- ja 6 GHz -Wi-Fi-kaistoille. Viimeksi mainittu olisi tyystin tuore lisäys edeltävään Pixel Watch 2 -kelloon nähden. Mikäli huhut pitävät paikkansa, pitäisi tulevan älykellon langattomien yhteyksien toimia vakaammin ja nopeammin.

Paikannusta Applen jalanjäljissä?

Apple Watch 9 hyödyntää jo Ultra Wideband -ominaisuutta. (Image credit: Apple)

Merkittävin paljastus koskee kuitenkin Ultra Wideband (UWB) -teknologiaa. Mikäli kello tosiaan hyödyntää listattua ominaisuutta, helpottaa se lähettyvillä olevien yhteyksien ja esineiden seurannan. Ominaisuus on jo nykyisellään tuttu Apple Watch 9:stä, Applen AirTags-paikantimista sekä uusimmista iPhone-puhelimista.

UWB-teknologian avulla voidaan esimerkiksi paikantaa kadonnut laite. Tällä hetkellä Googlen Paikanna laite -sovellus ei kuitenkaan tue sitä. Käytännössä ominaisuus voisi helpottaa kellon toimivuutta esimerkiksi Chromebookien ja Pixel-puhelinten kanssa. Eikä väittämä ole täysin uusi, sillä siitä on huhuiltu jo aiemmin.

Suurin osa Pixel Watch 3 -vuodoista on koskenut uutta isompaa mallia, jonka on määrä ilmestyä tämän vuoden aikana. Mikäli tämä konkretisoituu, on se ensimmäinen kerta kun käyttäjät voivat valita älykellonsa koon. Lisäksi osa lähteistä on maininnut kellon sisältävän uusia antureita.

Hanki päivittäisiä tietoja, inspiraatiota ja tarjouksia postilaatikkoosi Rekisteröidy saadaksesi uutisia, arvosteluja, mielipiteitä, huipputeknisiä tarjouksia ja paljon muuta. Ota yhteyttä ja kysy lisää muista Future-tuotemerkeistä Vastaanota sähköpostia luotettavien kumppaneidemme tai sponsoriemme puolesta

Googlen suuri esittelytilaisuus järjestetään keskiviikkona 13. elokuuta, joten odotamme kuulevamme tuolloin lisää Pixel Watch 3:sta sekä muista valmistajan tulevista tuotteista.