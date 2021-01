Tammiale 2021: kokoamme alkuvuoden parhaat tarjoukset

JUMP TO:

Vieläkö ostohammasta kolottaa? Tammikuussa monet liikkeet jatkavat alennusmyyntiä tyhjentäessään varastojaan joulukuun jäljiltä jäätyjen tuotteiden osalta. Kokoamme tähän artikkeliin kaikki parhaat tarjoukset tammikuulta.

Vaikka joulu ja isoin lahjahuuma on jo takanapäin, monet jäävät odottamaan ostohousujensa kanssa vasta tammikuuhun. Tuolloin monet jälleenmyyjät aloittavat vuoden ensimmäiset alennuskampanjat, jotka täydentävät edellisen vuoden päättänyttä välipäiväaleja uusin tarjouksin.

Monet tarjouksista onkin tuttuja jo välipäivien tarjouksista, sillä usein samat kampanjat jatkuvat näin seuraavan vuoden puolelle. Mukana on tosin usein myös täysin uusiakin tärppejä. Koska tarkoitus on myydä varastot tyhjäksi, liian kauaa ei kannata hankintapäätöstä viivästyttää.

Luvassa on todennäköisesti mainiota tarjouksia televisioista, puhelimista, kaiuttimista ja tietokoneista. Kaikki alennukset eivät kuitenkaan ole hyviä, vaan luvassa on todennäköisesti tänäkin vuonna runsaasti sudenkuoppia. Tämän vuoksi me TechRadarilla haluamme olla avuksi ja etsiä puolestasi houkuttelevimmat tarjoukset parhaista tuotteista.

Jos siis aiot vinguttaa pankkikorttiasi tammialennusten aikana, kannattaa kurkata sivuiltamme markkinoiden parhaat tarjoukset. Keräämme näkösälle loistavia löytöjä useista eri kategorioista.

Parhaat tammialennukset

Parhaat tarjoukset televisioista

Parhaat tarjoukset kannettavista tietokoneista

Parhaat tarjoukset puhelimista

OnePlus 8T (128 Gt) | 599 € 549 € | DNA

OnePlus 8T tarjoaa perus OnePlus 8 -sarjaa edullisempaan hintaan erinomaisen puhelimen 5G-valmiudella. Puhelinta ei ole tällä hetkellä saatavana tarjoushintaan, mutta se tarjoaa rahalle erinomaisen vastineen.

Parhaat tarjoukset puettavista laitteista

Apple Watch Series 6 44mm GPS | 449 € | Gigantti

Uusimman mallin kohdalla on tänä vuonna valitettavasti tyydyttävä suositushintaan, sillä vasta julkaistusta älykellosta tuskin saadaan merkittäviä alennuksia.

Parhaat tarjoukset audiolaitteista

Parhaat tarjoukset peleistä ja konsoleista

Xbox Series S -konsoli | 309 € | Gigantti

Microsoftin uuden sukupolven Xbox Series S -konsoli on saapunut takaisin myyntiin Giganttiin, joten nyt kannattaa käydä nappaamassa oma, vielä kun konsoleita on jäljellä. Kaupan päälle saa 3kk Viaplayta.