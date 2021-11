Isänpäivän lahjaideat 2021: 10 parasta lahjaa teknologiasta kiinnostuneille isille

Isänpäivä kolkuttelee jo ovella, sillä Suomessa sitä vietetään taas sunnuntaina 14. marraskuuta. Jos olet etsimässä isällesi täydellistä lahjaa, anna meidän auttaa. Olemme tutkineet verkon läpikotaisin löytääkseen kymmenen parasta isänpäivälahjaa kaikille teknologiasta kiinnostuneille isille.

Oppaamme sisältää laajalti eri tuotteita useisiin eri hintapisteisiin ja käyttötarpeisiin. Oli isäsi sitten kuntoilija, elokuvien tai musiikin ystävä tai kahvin nautiskelija, meidän isänpäiväoppaamme auttaa löytämään oikeat lahjat voittamaan hänet puolellesi.

Nyt on lisäksi täydellinen aika metsästää sopivaa lahjaa isälle, sillä ensimmäiset Black Friday -tarjoukset ovat alkaneet jo ilmestyä jälleenmyyjien sivuille. Vaikka parhaat tarjoukset saadaan vasta isänpäivän jälkeen, voi nyt jo löytää mojovia alennuksia juuri sinun isällesi sopivasta lahjasta.

10 parasta isänpäivälahjaa

(Image credit: Fitbit)

Täydellinen kumppani kuntoilevan isän ranteeseen, juuri julkaistu Fitbit Charge 5 on mahtava päivitys yhtiön suosittuun aktiivisuusrannekkeeseen. Se on ohut, mukava käyttää ja mittaa tarkasti kaikki tärkeät ominaisuudet, kuten sykkeen, askeleet ja unen.

Ja jos kaipaat jotain edullisempaa, vanhempi Fitbit Charge 4 on edelleen todella laadukas ja saattaa löytyä jo alennuksista.

(Image credit: Aakash Jhaveri)

Sony WH1000XM4 -kuulokkeet ovat markkinoiden parhaat vastamelukuulokkeet, joten ne sopivat isän kuin isän arkeen, työmatkoille tai lenkeille. Sonyn uutukaiset mukautuvat ympäristöön, mutta päästävät tarvittaessa esimerkiksi puheen läpi, jolloin perhearkea voi jatkaa lähes normaaliin tapaan. Lisäksi niiden äänenlaatu on loistava, ja akkukesto jopa 30 tuntia, joten niistä ei ihan heti lopu puhti.





(Image credit: Amazon)

Älynäytöt ovat hyödyllisiä, eikä niitä tarvitse edes liittää muihin älylaitteisiin saadakseen kaiken hyödyn irti. Echo Show 5 on yksi parhaimpia kapistuksia isän yöpöydälle. 5-tuumaisella näytöllä varustetussa laitteessa on sisäänrakennettu Amazon Alexa, jonka avulla voi harjoittaa englannin ääntämystä kysellen säätä, asetellessa ajastuksia tai kuunnellen musiikkia tai katsellen videoita. Lisäksi Echo Show tukee muita kodissa olevia älylaitteita, joten sen kautta voi hallita valaistusta, lämpötilaa ja jopa televisiota täysin puhekomentojen varassa.

4. Anova Culinary Sous Vide Precision Cooker Kotikeittiön mestarille 198,90 € Katso tarjous jälleenmyyjältä Proshop.fi

Jos isäsi rakastaa kokkaamista, suosittelemme hankkimaan tämän hetken kuumimman kokkauslaitteen: Anova Sous Viden. Sous Vide on kokkaustapa, jossa ruoka valmistetaan tarkalleen oikealämpöiseen veteen upotetuissa pusseissa. Laite on simppeli käyttää, sillä sitä varten täytyy vain täyttää kattila vedellä sekä asettaa haluttu lämpötila ja aika, jonka jälkeen isäsi kokkaa mitä tahansa (lihaa, kohokasta, porkkanoita) kuin mestarikokki.

Laitteen kumppanisovellus auttaa myös kokkaamaan etänä, joten kokkia ei tarvitse edes kahlita keittiöön, vaan kokkaus hoituu kätevästi omaa lempiohjelmaa katsoessa sohvalta. Lisäksi sovelluksessa on yli 1 000 reseptiä video-oppaineen.

(Image credit: Sonos)

Eikö paras isä ansaitse myös maailman parhaan Bluetooth-kaiuttimen? Sonos Roam päihittää kevyesti kaikki kilpailijansa, sillä se kuulostaa upealta ja tarjoaa koko huoneen kattavan äänen. Lisäksi sen voi viedä kätevästi ulos puutarhaan tai reissulle. Toisin sanoen se on täydellinen kaiutin isille, jotka haluavat viihdyttää tai rakastavat laadukasta ääntä.

(Image credit: Future)

Anna isällesi rauha ja nautinto AirPods Pro -nappikuulokkeilla. Applen tehokkaalla H1-sirulla varustetun täysin langattomat nappikuulokkeet sisältävät Sirin, jolloin musiikkia voi hallita kätevästi puhekomennoin. Lisäksi niissä on vastamelutoiminto, jolla ylimääräisen taustamelun voi poistaa tai Transparency-tila, jolloin tarvittavat perhekeskustelut voi käydä napit korvilla. Lisäksi napit tulevat kolmen eri silikonikärjen kera, joten ne sopivat erinomaisesti korvaan kuin korvaan.

Toinen vaihtoehto on ostaa juuri julkaistut AirPods 3:t, jotka ovat edullisemmat mutta silti äärimmäisen laadukas vaihtoehto.

(Image credit: Apple)

The best-selling Apple Watch 6 is the perfect gift for the dad that's always on the go and needs to stay connected. The feature-packed smartwatch tracks activity, workouts, and calories and now includes a sleep app that helps you establish a regular bedtime routine to get a better night's rest. The Series 6 also includes new health features such as blood oxygen monitoring and an ECG app that alerts you when an irregular heart rate is detected.

Applen hiljattain julkistama Apple Watch 7 on täydellinen isänpäivälahja isälle, joka liikkuu paljon ja on jatkuvasti yhteydessä muihin. Kyseessä on ominaisuuksilla kuorrutettu älykello, joka seuraa aktiivisuutta, harjoituksia, kaloreita, unta ja veren happipitoisuutta.

Toinen vaihtoehto on napata vanhempi Apple Watch 6, joka ei ole menettänyt erinomaisuuttaan uudesta mallista huolimatta, vaan voi löytyä jopa normaalia edullisempaan hintaan.

(Image credit: Tile)

Does your dad often find himself searching for his keys before heading out the door? Then you might want to get him a Tile Mate Bluetooth tracker. It’s designed like a keychain and can be attached to a variety of items: keys, remote, or even the family pet (if it has a habit of hiding away). Clip it to his frequently misplaced items, so next time dad says “have you seen my…” he can use the companion app to help find it. It has a 200m range and the Tile Mate will ring out when he’s near the lost item.

Tuppaako isäsi unohtamaan avaimet kotiin talosta poistuessa? Siinä tapauksessa kannattaa harkita Tile Pro -paikannuslaitetta, joka on älykäs lisävaruste avaimenperän jatkoksi. Se helpottaa kadonneiden tavaroiden löytämistä, ja siinä on jopa 121 metrin kantama.

Anna isällesi turvantunne kotiin Ring Video Doorbell Prolla. Kyseinen älyovikello tukee Alexaa ja lähettää ilmoitukset Echo-laitteisiin, jolloin voit kuulla ja puhua ovella olijoille ilman käsiä. Lisäksi laite lähettää ilmoituksen älypuhelimeen, jos se havaitsee liikettä tai kun joku painaaovikelloa. Pro-mallissa on lisäksi kehittyneempi liikkeentunnistin, jonka voi määrittää koskemaan vain tiettyjä alueita.

10. Nespresso VertuoPlus Autenttinen espresso minuuteissa

Isät voivat keittää täydellisen kupin kahvia omassa keittiössään Nespresso VertuoPlussan avulla. Kyseinen keitin pystyy keittämään viiteen eri kuppikokoon ja tekemään perinteistä kahvia kerman kera tai autenttisen espresson.

Nespresso-laitteet käyttävät kapseleita, joiden viivakoodi kertoo laitteelle, millaista kahvia sen täytyy keittää. Toisin sanoen kahvin keittäminen ei vaadi kuin napin painalluksen. Lisäksi kahvinkeitin käyttää teknologiaa, joka pyörii yli 7 000 kertaa minuutissa, jolloin keitetty kahvi syntyy aina täydellisen samankaltaisena aamu toisensa perään.