Arvostelussa Tile Pro (2022)

Tile Pro on yhtiön paras malli, jossa on loistava 121 metrin Bluetooth-kantama, ohut muotoilu ja vuoden kestävä vaihdettava paristo. Siinä ei ole yhtä paljon ominaisuuksia kuin Apple AirTagsissa, mutta se on huomattavasti huokeampi vaihtoehto.

Pika-arvio

Tilen paras paikannuslaite on Tile Pro, joka tarjoaa loistavat työkalut tärkeiden esineiden seurantaan niin Android- kuin iOS-omistajille.

Sen ohut muotoilu tekee siitä oivallisen kumppanin avaimille tai laukulle, kun taas IP67-luokitus takaa, että se kestää myös vetisimmissä olosuhteissa.

Lisäksi vuoden kestävä vaihdettava paristo tekee Tile Prosta pitkäikäisen kumppanin, sillä virran loppuessa pariston voi vaihtaa kätevästi uuteen.

Laitteen 121 m kantama sekä kova hälytysääni helpottavat puolestaan kadonneiden tavaroiden etsimistä. Yhtiön laitteiden palautumisprosentti omistajille onkin yli 90 %, joten Tilen omistajat voivat olla melko huolettomina omien tavaroidensa suhteen.

Ja kiitos Tile Pron uusien ominaisuuksien, kuten laitteen takaosaan tulostetun kadotustapauksissa kätevän QR-koodin, uskomme prosenttiluvun vain nousevan tulevaisuudessa. Sen sijaan Amazon Sidewalkin hyödyistä Suomessa ei vielä hirveästi päästä nauttimaan.

Yhtiön uudessa mallissa ei ole kuitenkaan UWB-seurantaa (ultra-wideband), joka löytyy samanhintaiselta Apple AirTagilta. Mutta toisaalta Pro Tile ei vaadi myöskään kalliita lisävarusteita toimiakseen, joten se jää lopulta kilpailijaansa edullisemmaksi.

Hinta ja saatavuus

Tile Pro on saatavilla useilta eri jälleenmyyjiltä Suomessa ja on hinnaltaan 34,99 € kappale. Sitä myydään myös useamman Tile Pron sisältävissä pakkauksissa, jolloin hinta on edullisempi.

Hieman edullisempaa vaihtoehtoa kaipaaville suosittelemme tutustumaan Tile Mateen (2022), jossa kerromme myös Tile Slimistä ja Tile Stickeristä.

Muotoilu ja ominaisuudet

Tile Pro -paikannin on muuttanut hieman muotoaan vuosimallin 2022 osalta ja on edeltäjäänsä aavistuksen pyöreämpi. Samalla se erottuu selkeämmin neliömäisestä Tile Matesta. Lisäksi sen reiän vieressä on aavistuksen ohuempaa materiaalia, jolloin se on helpompi ujuttaa avainnippuun.

Värisävyiltään mallia on saatavilla valkoisena ja mustana. Sävy kannattaa valita tarkoin, sillä vuoden kestävän vaihdettavan pariston takia paikannuslaite pysyy elämässäsi todennäköisesti pitkän aikaa.

Kun laite on rekisteröity omaan Tile-sovellukseen, voit käyttää sen sisäänrakennettua Bluetoothia esineiden paikannukseen. Tile Pron kantama on huikeat 121 metriä, minkä lisäksi sen voi asettaa hälyttämään.

Jos Tile Prolla kiinnitetty laite ei löydy kantaman sisältä, se rekisteröidään tällöin kadonneeksi. Find Far Away -painike paljastaa silloin Tilen viimeisen tunnetun sijainnin kartalla. Sijainti päivittyy, jos ottaa käyttöön Notify When Found -toiminnon, jolloin sovellus hyödyntää Tilen kansainvälistä karttaverkostoa kohteen löytämiseksi.

Lisäksi Tile Pron selkämykseen on painettu QR-koodi. Jos henkilö löytää kadotetun Tile-paikantimen, he voivat skannata QR-koodin ja saada sen kautta kohteen yhteystiedot. Näiden avulla hyväsieluiset tuntemattomat ihmiset voivat palauttaa esineen takaisin omistajalleen.

Tile Prin IP67-luokitus tekee siitä puolestaan vesi- ja pölykestävän. Kyseinen luokitus tarkoittaa, että laite on täysin pölytiivis ja kestää upotusta veteen noin metrin syvyyteen 30 minuutin ajan.

Ja ehkä yksi lempiominaisuuksistamme Tile-paikantimissa on sen käänteinen paikannustoiminto. Napauttamalla Tile Pron Tile-logoa kahdesti, siihen liitetty älypuhelin alkaa hälyttää samalla lailla kuin Tile-paikannin. Tämä on yllättävän hyödyllinen ominaisuus.

Suorituskyky

Kokemuksemme mukaan Tile Pro säästää runsaasti aikaa, kun olet aikeissa poistua asunnostasi. Sen avulla tärkeiden esineiden, kuten avainten, löytäminen käy kädenkäänteessä, eikä sinun tarvitse muistaa, mihin olet ne viimeksi jättänyt.

Se antaa käyttäjälleen myös huolenrauhan, sillä sovelluksen avulla voit tarkastaa näppärästi, oletko ottanut kaikki tärkeät tavarat mukaasi. Tai vaihtoehtoisesti tarkastaa, missä ne ovat.

Hälytysääni voi käydä toisinaan turhan äänekkääksi, varsinkin sisätiloissa, joissa kadonnut Tile Pro löytyy pelkän äänen perusteella nopeasti.

Mutta jos tavaran onnistuu kadottamaan kodin ulkopuolella, Tile on kertonut paikannuslaitteiden palautusprosentin olevan 90 %. Toisin sanoen valtaosa kadonneista esineistä palautuu ennen pitkään takaisin omistajilleen. Uskomme tämän vain kasvavan laitteessa olevan QR-koodin vuoksi.

Osta jos...

Haluat paikantimen, joka toimii kaikilla puhelimilla

Jos et ole omistautunut Androidille tai iOS:lle ja vaihdat usein puhelimia, Tile Pro kulkee mukanasi puhelimesta riippumatta.

Omistat ison asunnon

Toisin kuin yhtiön muissa paikantimissa, Tile Prossa on 121 m kantama, joten sen pitäisi riittää löytämään huusholliin kadonnut esine mistä vain.

Haluat kestävän paikantimen

IP67-luokituksen sekä vaihdettavan pariston ansiosta Tile Pro on kestävä ja pitkäikäinen paikannin.

Älä osta, jos...

Etsit edullista paikannuslaitetta

Tile Pro on yhtiön paras malli, mutta se on samalla kallis. Jos kaipaat edullisempaa ratkaisua, suosittelemme silloin esimerkiksi Tile Matea (2022).

Haluat paikantimen lomapkolle

Tile Pro näyttää upealta, mutta se on liian kookas lompakolle. Tätä ohuempia malleja on muun muassa noin luottokortin kokoinen Tile Slim.

Haluat UWB-seurannan

Jos haikailet korkealaatuisemman UWB-seurannan (Ultra wideband) perään, silloin Apple AirTags tai myöhemmin julkaistava Tile Ultra on valintasi.