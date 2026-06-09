Zeekr y Lynk & Co alcanzan el cuarto lugar en ventas del segmento premium en México

Zeekr | Lynk & Co reafirman su posición en el mercado mexicano con un nuevo hito: se posiciona como el cuarto lugar de vehículos en el segmento premium con mayor número de ventas en México durante el acumulado de enero a mayo del presente año con la cantidad de 1,609 uninades.

Este resultado llega en un momento relevante para la industria automotriz mexicana, que mantiene una tendencia positiva durante 2026 impulsada por una creciente demanda de vehículos con tecnología avanzada, electrificación y propuestas de valor diferenciadas.

Este año, ambas marcas fueron incorporadas por primera vez a los reportes oficiales del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) del INEGI, un reconocimiento que refleja su consolidación y la creciente relevancia que han alcanzado dentro del mercado mexicano.

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Para Zeekr, este logro representa un avance significativo a poco más de dos años de haber iniciado operaciones en México. Desde su llegada al país, la marca ha construido una sólida presencia dentro del segmento premium a través de una oferta de vehículos 100% eléctricos que combina diseño de vanguardia, innovación tecnológica, seguridad y desempeño.

Por su parte, Lynk & Co ha contribuido de manera importante a este resultado tras su reciente llegada al país en 2025. En apenas unos meses de operación, la marca ha comenzado a construir una comunidad de clientes atraídos por su propuesta de movilidad conectada, diseño contemporáneo y soluciones de electrificación alineadas con las nuevas necesidades de los consumidores.

En conjunto, ambas marcas continúan consolidando una propuesta que desafía los paradigmas tradicionales de la industria y responde a una nueva generación de usuarios que priorizan la tecnología, el diseño, la conectividad y la experiencia de movilidad.

"Alcanzar este hito es resultado de una estrategia sólida de desarrollo de red, crecimiento comercial y cercanía con nuestros clientes. Seguimos fortaleciendo la presencia de Zeekr y Lynk & Co en México mediante una expansión responsable de nuestros puntos de contacto y una propuesta de valor basada en innovación, tecnología y una experiencia premium centrada en las personas", señaló Efraín Gamboa Director de Desarrollo Distribuidores de Zeekr | Lynk & Co.

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Durante este periodo, ambas marcas han fortalecido su presencia en México mediante la expansión de su red de distribución, con 15 de Zeekr | Lynk & Co House que ofrecen el mejor servicio con experiencias que responden a las necesidades de los clientes.

La posición alcanzada dentro de este ranking confirma el sólido momento que viven Zeekr y Lynk & Co en México y refuerza su compromiso de seguir impulsando una nueva generación de movilidad.