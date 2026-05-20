Renault Niagara: diseño robusto, tecnología y confort para la región

Renault sorprendió con su futura pick-up y revela su nombre: Niagara, un vehículo espacioso y confortable con diseño robusto y tecnología avanzada.

Este modelo forma parte del plan estratégico futuREady, que continúa con una ofensiva de producto que contempla el lanzamiento de 14 nuevos modelos fuera de Europa de aquí a 2030.

América Latina es una región estratégica para Renault Group. Con el lanzamiento de esta nueva pick-up, Renault refuerza su ofensiva de producto, sumándose a los recientes lanzamientos de Renault Boreal y Renault Kardian.

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Estamos muy emocionados de presentar Renault Niagara en Argentina el próximo septiembre. Esta nueva pick-up consolida la gama Renault en los países de América Latina. Versátil, espaciosa y confortable, con un diseño sólido, esta pick-up responderá a las necesidades particulares y empresariales de nuestros clientes. Jan Ptacek, vicepresidente, Unidad de Negocio de Vehículos Comerciales Ligeros de la marca Renault.

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Renault) (Crédito de la imagen: Renault)

Renault Niagara será ensamblada en la planta de Córdoba, Argentina. Su presentación oficial está prevista para el próximo 10 de septiembre y estará disponible en América Latina hacia finales de 2026.

Sylvia dos Santos, responsable de estrategia de naming en la División Global de Marketing de Renault, explica por qué se eligió el nombre Niagara.

El nombre Niagara tiene origen nativo americano. Hace referencia al estruendo del agua y a la inmensidad de la tierra. Sugiere grandeza, poder y la fuerza robusta de los elementos, al mismo tiempo que invita a explorar los grandes espacios al aire libre. Transmite la promesa de un vehículo diseñado tanto para el uso cotidiano como para los viajes y la aventura. Sylvia Dos Santos, responsable de Estrategia de Naming, marca Renault.