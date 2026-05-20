Renault Niagara: diseño robusto, tecnología y confort para la región
Renault Niagara: diseño robusto, tecnología y confort para la región
Renault sorprendió con su futura pick-up y revela su nombre: Niagara, un vehículo espacioso y confortable con diseño robusto y tecnología avanzada.
Este modelo forma parte del plan estratégico futuREady, que continúa con una ofensiva de producto que contempla el lanzamiento de 14 nuevos modelos fuera de Europa de aquí a 2030.
América Latina es una región estratégica para Renault Group. Con el lanzamiento de esta nueva pick-up, Renault refuerza su ofensiva de producto, sumándose a los recientes lanzamientos de Renault Boreal y Renault Kardian.
Renault Niagara será ensamblada en la planta de Córdoba, Argentina. Su presentación oficial está prevista para el próximo 10 de septiembre y estará disponible en América Latina hacia finales de 2026.
Sylvia dos Santos, responsable de estrategia de naming en la División Global de Marketing de Renault, explica por qué se eligió el nombre Niagara.
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