Porsche conquista el campeonato mundial de constructores en Fórmula E

¡Increíble! Porsche llega a lo más alto del deporte automotor después de ocho años.

Así como lo lees, pero, ¿de qué se trata? Porsche logró los títulos de equipos y de constructores en la prueba final de la temporada, celebrada en Londres. Las dos últimas campañas, también en la capital inglesa, Dennis y Wehrlein, respectivamente, lograron el campeonato de pilotos al volante de un Porsche 99X Electric.

Andretti Fórmula E y Cupra Kiro han contribuido al título mundial

El equipo oficial TAG Heuer Porsche de Fórmula E ha sumado 256 puntos en la temporada que acaba de terminar, la undécima en la historia de la Fórmula E. Y gracias a los éxitos de los dos equipos clientes, Andretti Fórmula E y Cupra Kiro, la tecnología Porsche ha aventajado a sus rivales para lograr el campeonato del mundo de constructores.

El equipo oficial consiguió tres poles, una victoria y diez podios. La escudería estadounidense Andretti logró una vez la mejor posición de salida y subió dos veces al podio. El equipo Cupa Kiro, también bajo bandera estadounidense, contribuyó al título de Porsche como constructor con una victoria y un segundo puesto, además de lograr una pole. Que tanto el equipo oficial como los equipos cliente puedan sumar puntos en la misma carrera para un título de constructores de la FIA es una novedad aportada por la Fórmula E. Algo similar se vio por última vez en el Campeonato del Mundo de Resistencia, en la época del Grupo C. Sin embargo, entonces solo contaban los puntos de un vehículo en cada carrera, no se sumaban los del oficial y el cliente.

"Las carreras de clientes son un pilar importante de Porsche Motorsport, por lo que estamos orgullosos de haber ganado un título mundial junto a ellos por primera vez", afirmó Thomas Laudenbach, Vicepresidente de Porsche Motorsport. "Y esta última victoria en las carreras eléctricas demuestra una vez más lo variadas que son nuestras capacidades. El automovilismo es el corazón de nuestra marca, ya sea con sistemas de propulsión convencionales o eléctricos, ya sea en Le Mans o con monoplazas, que son menos familiares para Porsche, al menos históricamente".

Corredores de resistencia convertidos en velocistas

La Fórmula E se disputa con monoplazas totalmente eléctricos con ruedas descubiertas, diseñados para carreras al esprint de menos de 60 minutos. En 2017, cuando Porsche anunció el paso de las pruebas de resistencia a la Fórmula E, esto también supuso el desarrollo de nuevas aptitudes. El equipo oficial de LMP1 se había especializado anteriormente en prototipos híbridos para carreras de un mínimo de seis horas de duración. Por eso, lograr el primer podio de Fórmula E en la carrera inaugural en Diriyah, en 2019, fue algo inesperado. Otro factor que contribuyó a esta sorpresa fue que el equipo se incorporó al campeonato cuando otros ya contaban con más de un año de experiencia con los GEN2, la segunda generación de monoplazas de Fórmula E.

Florian Modlinger, Director de Competición del Equipo Oficial de Fórmula E y Director del Equipo TAG Heuer Porsche de Fórmula E: "La gran cantidad de componentes comunes, el presupuesto limitado por la normativa y el altísimo nivel de la competencia dejaban claro que el comienzo sería difícil. Cuando llegué a Porsche, en la primavera de 2022, se notaba que el equipo no estaba acostumbrado a las carreras al esprint. Yo venía del equipo Abt Audi en el DTM y luego de la Fórmula E, por lo que las pruebas cortas eran mi especialidad. Creo que una mayor experiencia en este ámbito es una de las piezas que le faltaban a Porsche para tener éxito".

Dos proyectos en desarrollo

La llegada del GEN3 trajo consigo el éxito: en 2023, el equipo oficial luchó por el título hasta la última prueba en Londres. Sin embargo, finalmente, el triunfo no fue para su piloto Pascal Wehrlein. El primer campeonato de Porsche en la Fórmula E lo ganó Jake Dennis, del equipo cliente Andretti. Wehrlein se alzó con el título un año después en el mismo circuito, tras una temporada récord para el equipo TAG Heuer Porsche de Fórmula E, con siete victorias.

Modlinger: "El gran paso adelante entre 2023 y 2024 fue nuestra mejora de rendimiento en la calificación. En carreras como las de la Fórmula E es aún más importante salir desde las primeras posiciones de la parrilla. Pascal fue el mejor calificando al final de la temporada en la que ganó el título. António había ganado una carrera más, pero no lo hizo lo suficientemente bien en las sesiones de calificación durante gran parte de la temporada. Ahí es también donde perdimos puntos en 2024".

Mientras el equipo celebraba el título de Wehrlein en Londres, las pruebas con el sucesor del GEN3, el GEN3 Evo, estaban en pleno apogeo. El nuevo 99X Electric con tracción total temporal era un nuevo aspirante al título. Y António Félix da Costa también se mostró fuerte en las sesiones de calificación en la última temporada. Ambos pilotos oficiales fueron los que más duelos disputaron. "Olli (Oliver Rowland) ha sido dominante en algunos momentos y no hemos sabido aprovechar sus errores. Es un nuevo campeón merecido. Sin embargo, seguimos siendo fuertes y nuestros dos pilotos estuvieron entre los tres o cuatro primeros de la clasificación durante la mayor parte de la temporada. Lo hicieron bien. Nos perjudicaron varios accidentes que no fueron culpa nuestra, como el vuelco de Pascal en São Paulo y algunas fases desafortunadas con el auto de seguridad. Pero son carreras y no es excusa: la suerte, buena y mala, se equilibra con el paso de los años. Al final, nuestro mayor logro fue que siempre tuvimos dos ases en la manga, por lo que merecimos ganar el campeonato de equipos. ¡Muchas gracias de nuevo a todos los miembros de nuestro equipo en la pista y en casa!".

La competición con repercusión en los autos de serie

Cuando Porsche anunció su entrada en la Fórmula E hace ocho años, la intención era destacar el compromiso del fabricante de autos deportivos con la movilidad eléctrica. El creciente margen para el desarrollo interno también hacía que este innovador campeonato resultara atractivo desde el punto de vista técnico. Hoy en día sigue siendo así. En la Fórmula E, el desarrollo y el presupuesto se centran en aquellos componentes del vehículo que son relevantes para la carretera. Entre ellos se encuentran el sistema de propulsión y el software operativo. El último escaparate de estos esfuerzos de desarrollo es el Pit Boost, paradas en boxes de carga rápida, durante las cuales el 99X Electric recarga el 10 % de su energía en 30 segundos con una potencia de carga de 600 kW. El sistema de carga CCS es el mismo que el de los deportivos Porsche para carretera.

"Queríamos que este año se viera aún más claramente en la Fórmula E que el automovilismo siempre es importante para la producción en serie, por lo que decidimos competir con nuevos colores antes de que comenzara la temporada", explicó Laudenbach. Los colores simbólicos elegidos fueron Purple Sky y Shade Green, tomados del Porsche Taycan Turbo GT, el deportivo Porsche más potente para carretera hasta la fecha y punta de lanza de la gama eléctrica de la marca.

"El ejemplo más llamativo de la transferencia de tecnología de la pista a la carretera es, sin duda, el Modo Ataque del Turbo GT, inspirado en el 99X Electric. Pero eso es más un detalle. La esencia de la transferencia de tecnología es el hecho de que nuestros ingenieros de Weissach trabajan codo con codo, los de competición y los de serie. Hay un intercambio diario de ideas, lo que significa que los conocimientos técnicos se transfieren más rápidamente entre los proyectos, y en ambas direcciones. Esto significa que nuestros vehículos de carreras también pueden beneficiarse de los de carretera".

Laudenbach continúa: "Sin duda, el intercambio es algo que nos hace fuertes, tanto dentro de nuestro equipo como entre nuestros ingenieros de desarrollo en Weissach y también con los de nuestros clientes. Todos los que practican deporte y todos los emprendedores saben que juntos se consigue más. Solo así se ganan títulos como el campeonato de equipos y el campeonato de constructores de la Fórmula E. En nombre de Porsche, quiero dar las gracias a todos los que han contribuido a este éxito desde el inicio del proyecto en 2017".

Porsche en Fórmula E

En 2024/2025, Porsche ha disputado su sexta temporada de Fórmula E. Tanto el equipo oficial TAG Heuer Porsche de Fórmula E como el equipo cliente Andretti Fórmula E han competido con el Porsche 99X Electric de la última generación (GEN3 Evo). Con la incorporación de Cupra Kiro, este año es el primero en el que un segundo equipo cliente de Porsche ha participado en el campeonato. En este caso, el equipo estadounidense utilizaba la tecnología del 99X GEN3 de la temporada anterior. La Fórmula E aporta a la marca valiosos conocimientos para sus vehículos deportivos de producción.