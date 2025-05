Para las mamás que hacen todo: Toyota entiende su ritmo

Para nadie es un secreto que la prioridad de mamá es la seguridad y bienestar de sus hijos, por ello, constantemente buscan opciones que se alineen con su propósito.

Por ejemplo, en cada trayecto, ya sea para llevar a los pequeños al colegio, realizar compras o disfrutar de un paseo familiar, la tranquilidad de saber que tú y los tuyos están protegidos es invaluable. Por eso, marcas como Toyota han enfocado gran parte de su innovación y diseño en proteger lo más valioso: la familia.

Toyota parte de una premisa clara: la seguridad no debe ser un lujo, sino un estándar. Por ello, la marca integra en la mayoría de sus vehículos Toyota Safety Sense, un sistema de asistencias electrónicas que ayudan a prevenir accidentes, mejorar la experiencia de manejo y proteger tanto a los pasajeros como quienes lo rodean. Estas tecnologías trabajan de forma conjunta para ofrecer una conducción más segura, especialmente en contextos urbanos o en trayectos familiares, donde mamá necesita mantener la atención a múltiples factores.

Ser mamá implica coordinar mil cosas a la vez: llevar a los niños a la escuela, hacer las compras, cargar con carriolas, mochilas, juguetes y, al mismo tiempo, mantener todo en orden. En ese ritmo diario, tener un vehículo que se adapte a esa dinámica hace toda la diferencia. Modelos como Sienna son grandes aliados por su espacio, accesibilidad y comodidad para toda la familia, pero sobre todo por su enfoque en la seguridad. Entre sus tecnologías más útiles se encuentra el Sistema de Precolisión con detección de peatones y ciclistas (PCS), que ayuda a prevenir accidentes en situaciones comunes, como cuando un peatón o ciclista cruza repentinamente mientras manejas en una zona escolar o residencial. Este sistema puede detectar el riesgo, alertar y, si es necesario, frenar automáticamente, ofreciendo una capa extra de apoyo cuando las distracciones del día a día se acumulan y mamá no puede estar en todo al mismo tiempo.

La ciudad no espera: el tráfico es impredecible, los horarios se cruzan, y las notificaciones del celular no paran. Vas de prisa a recoger a los niños al colegio, pensando en la lista del súper, el correo que no has contestado y el siguiente compromiso en tu agenda. En medio de ese ritmo acelerado, Corolla se convierte en un verdadero respaldo, al tener una movilidad que se adapta a cualquier necesidad como maniobrar en calles estrechas o estacionarte frente a la escuela sin rodeos, pero lo que realmente marca la diferencia es cómo su tecnología te cuida cuando el entorno se vuelve más caótico. Gracias a su Monitor de Punto Ciego (BSM) detecta vehículos en zonas que no puedes ver por los espejos laterales y te alerta si hay peligro al cambiar de carril. Esto es especialmente útil cuando te distraes un segundo porque los niños te hacen preguntas o pelean por la tablet. En esos momentos, cuando necesitas más enfoque del que el día te permite, Corolla actúa como ese copiloto silencioso que vigila por ti, ayudándote a tomar decisiones más seguras sin aumentar el estrés.

Las familias grandes o con muchas actividades encuentran en Toyota Highlander el aliado ideal. Con capacidad para hasta ocho pasajeros, asientos plegables y una cabina cómoda, es perfecta para vacaciones, traslados escolares o escapadas de fin de semana. Pero cuando el camino es largo y el tráfico es cambiante, entra en acción el Control Crucero con Radar Dinámico (DRCC). Este sistema mantiene automáticamente una distancia segura con el vehículo de adelante y ajusta la velocidad sin necesidad de acelerar o frenar constantemente. Es decir, mamá puede conducir en carretera mientras los niños duermen en el asiento trasero, con menos fatiga y más seguridad.

El paquete Toyota Safety Sense (TSS), integra otros sistemas avanzados de seguridad, además de los ya mencionados, estos complementan la protección de todos los ocupantes en cada trayecto:

En un mundo donde las mamás hacen tanto por su familia, Toyota las acompaña con tecnología que no sólo protege, sino que entiende su ritmo de vida. Cada modelo ofrece una combinación de diseño, funcionalidad y sistemas de asistencia pensados para hacer que cada trayecto sea más tranquilo, cómodo y seguro para los pasajeros y su entorno. Estas tecnologías no sustituyen la conducción, pero sí aportan una capa adicional de protección y tranquilidad, permitiendo que mamá se enfoque en lo importante: disfrutar cada etapa con sus hijos, sabiendo que va acompañada por lo mejor en innovación y cuidado.