Llega a México el Toyota GR Yaris 2026: la definición de potencia y diseño deportivo
Toyota presenta en México el nuevo GR Yaris Circuit Package 2026
Sin duda, Toyota es una de las marcas con mayor público en nuestro país, por ello, quiere consentir al público con la llegada del nuevo GR Yaris Circuit Package 2026, un vehículo deportivo concebido en el automovilismo profesional, que ha sido perfeccionado cada vez más para conquistar calles y avenidas urbanas. ¿Estás listo para conocer todos los detalles?
Este vehículo, heredero de los rallies del WRC, eleva la adrenalina al volante al combinar precisión y potencia en un diseño creado para quienes buscan encontrar la emoción de la pista en su día a día.
Motor diseñado para conquistar cualquier pista
El corazón de GR Yaris, es su motor tricilíndrico turbo de 1.6 litros, capaz de entregar 296 HP y 295 lb-pie de torque, que impulsan una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 5.2 segundos y una velocidad máxima de 230 km/h.
Este desempeño se complementa con el sistema GR-FOUR, la tracción deportiva de Toyota que ofrece tres modos de manejo (Normal, Track y Gravel), además de los modos ECO, Normal y Sport, adaptándose a cualquier camino con precisión.
El modelo incorpora una suspensión de alto desempeño GR, diferencial delantero y trasero tipo LSD (Torsen), así como frenos de alto rendimiento con calipers en color rojo con el logo GR.
Exterior que impone estilo y aerodinámica
GR Yaris Circuit Package, presume un diseño inspirado en la velocidad: techo de fibra de carbono, alerón, defensas deportivas, doble escape cromado y parrilla tipo panal en negro brillante. Sus rines forjados de aluminio BBS de 18" y birlos en color negro completan su carácter exclusivo.
La iluminación Full LED en faros y demás ópticas refuerza su presencia imponente, mientras que sus tres colores disponibles –Blanco, Rojo y el nuevo Gris Metal– rinden homenaje al legado de TOYOTA GAZOO Racing.
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.
Control y confort al volante
En el interior, cada detalle está pensado para elevar la experiencia de manejo: asientos deportivos y volante calefactables, acabados con costuras en rojo, palanca de cambios en piel sintética y un ambiente que combina deportividad y confort.
La tecnología acompaña esta evolución con todo lo que necesitas para tu día a día, cuenta con una Pantalla de Información Múltiple (MID) de 12.3", pantalla táctil de 7" con conectividad Android Auto, Apple CarPlay, Smart Device Link y Miracast, además de 6 bocinas, aire acondicionado automático de doble zona y llave inteligente.
Seguridad que inspira confianza
El modelo integra la más avanzada tecnología de seguridad con Toyota Safety Sense 3.0, como sistemas como Pre-Colisión (PCS), Asistencia de Mantenimiento y Trazado de Carril (LTA y LKA), luces altas automáticas (AHB) y Sistema de Frenado Inteligente (SST).
A esto se suma el Star Safety System que incluye Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS), Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD), Asistencia de Frenado (BA), Control de Tracción (TRAC) y Control de Estabilidad (VSC) + (EPS). Además, integra 6 bolsas de aire, ofreciendo máxima confianza en cada kilómetro.
Con GR Yaris Circuit Package 2026, Toyota reafirma su compromiso de llevar la pasión y emocionalidad del automovilismo a las calles mexicanas, combinando desempeño, seguridad y diseño en un deportivo que no solo nació en los rallies, sino que también está hecho para conquistar la ciudad.