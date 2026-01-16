Kia K4 Sportswagon debuta en Europa como la opción más versátil de la gama

Kia sorprende al ampliar la gama K4 en Europa, ¿cómo? Con la introducción del K4 Sportswagon.

Este modelo fue diseñado para combinar un estilo dinámico con practicidad en el uso diario. Posicionado entre los segmentos C y D, Kia K4 Sportswagon está dirigido a clientes que requieren mayor espacio y flexibilidad, sin renunciar a un diseño dinámico y distintivo.

Diseño “Opposites United” en un wagon

(Image credit: Kia)

El diseño exterior interpreta la filosofía “Opposites United” de Kia a través de una silueta más larga y funcional. Con 4,695 milímetros de longitud (+255mm vs K4 Hatchback), el modelo está diseñado específicamente para la carrocería tipo wagon. Las líneas horizontales limpias enfatizan la amplitud y estabilidad, mientras que la firma luminosa Star Map de Kia y las distintivas luces traseras LED en forma de L invertida aseguran una identidad visual contundente.

Los elementos de diseño distintivos, como las manijas traseras ocultas y una parte trasera esculpida de manera dinámica, logran un equilibrio entre deportividad y practicidad. El resultado es un wagon con una presencia contundente en el camino, sin dejar de ofrecer funcionalidad para el día a día.

La versión GT- line de K4 Sportswagon, eleva su carácter deportivo con una línea de cintura exclusiva en negro brillante exclusiva, complementada por molduras de los pasos de rueda en el mismo acabado, que aportan una apariencia elegante y premium.

Las fascias delantera y trasera, exclusivas de las versiones GT-line ofrecen una imagen más agresiva, creando un impacto visual audaz que transmite confianza y emoción. En el interior, el GT- line brinda una experiencia de cabina única, con colores diferenciados y materiales refinados que refuerzan su personalidad sofisticada y atlética.

Cada detalle está diseñado para ofrecer una impresión verdaderamente llamativa y premium, haciendo del GT - line una opción sobresaliente para quienes buscan estilo y sustancia.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Interior de alta tecnología para máximo confort

(Image credit: Kia)

En el interior, K4 Sportswagon mantiene el concepto de cabina enfocada en la tecnología de la gama K4. Su pantalla panorámica integra un clúster de instrumentos de 12.3 pulgadas, una pantalla de climatización de 5.3 pulgadas y un monitor táctil de info-entretenimiento de 12.3 pulgadas. Todo respaldado por la interfaz Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) de Kia.

Las plataformas Apple CarPlay® y Android Auto™ inalámbricos son estándar en todas las versiones, mientras que en versiones superiores se ofrece un cargador inalámbrico para smartphones.

El confort se incrementa gracias a elementos como: asientos delanteros calefactables y ventilados (opcionales), tapizados en piel sintética de origen bio-based o el sistema de audio premium, que está firmado por Harman Kardon® y eleva la experiencia sonora a bordo.

El KIA K4 Sportwagen cuenta con Digital Key 2.0 con tecnología ultra-wideband que permite que los smartphones compatibles funcionen como llave virtual. Al mismo tiempo, los servicios Kia Connect ofrecen una amplia gama de herramientas digitales, como actualizaciones over-the-air (OTA), streaming de música y función de Wi-Fi hotspot. Gracias a su asistente de voz impulsado por IA, los conductores pueden simplemente decir “Hey Kia” para controlar diversas funciones u obtener información, incluida ayuda con el manual del propietario o recomendaciones locales.

Para entretenimiento y personalización, Kia Connect también permite acceder a servicios de streaming populares como Netflix, Disney+ y YouTube, transformando la experiencia conectada.

Usabilidad pensada para la vida diaria

Gracias a su carrocería extendida y proporciones de un wagon, Kia K4 Sportswagon pone un fuerte énfasis en la funcionalidad. El área de carga ofrece hasta 604 litros de capacidad, 166 litros más que la versión hatchback, lo que posiciona al modelo junto a competidores de segmentos superiores dentro del mercado de las wagons.

La distancia entre ejes de 2,720 milímetros genera un amplio espacio para las piernas en la segunda fila, y una distribución interior eficiente. Esto hace que el K4 Sportswagon sea ideal para familias, actividades recreativas y viajes largos.

Además, una característica exclusiva de esta variante wagon es la cajuela con apertura eléctrica que permite una operación manos libres, facilitando las operaciones de carga y descarga.

“Con el Kia K4 Sportswagon, ampliamos el atractivo de la gama K4 para clientes que valoran el espacio y la versatilidad tanto como el diseño y la tecnología. Al ofrecer este modelo, seguimos demostrando nuestra ambición de brindar soluciones prácticas sin comprometer la innovación”, señaló Sjoerd Knipping, director de operaciones de Kia Europa

Seguridad integral y asistencias al conductor

Kia K4 Sportswagon pone un fuerte énfasis en la seguridad de los ocupantes, reflejado en su amplia gama de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS) disponibles.

Al accionar la direccional, el Blind-Spot View Monitor (BVM) muestra un video en tiempo real de los puntos ciegos en el clúster de instrumentos. El Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA) complementa esta función utilizando radares en la fascia trasera para detectar vehículos en carriles adyacentes, ayudando a reducir el riesgo de colisiones durante cambios de carril.

El Smart Cruise Control 2 (SCC2) puede ajustar la velocidad de manera automática y detener el vehículo de manera segura en situaciones de emergencia. Por su parte, el Highway Driving Assist 2.0 (HDA 2.0) apoya al conductor manteniendo una distancia segura con el vehículo de enfrente, centrando el auto en el carril, asistiendo en cambios de carril y afinando el posicionamiento lateral.

Al salir en reversa de espacios de estacionamiento, el Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA) monitorea el tráfico que se aproxima por ambos lados detrás del vehículo. El sistema emite alertas visuales y sonoras, y puede aplicar los frenos para ayudar a evitar una colisión. Adicionalmente, el Surround View Monitor (SVM) utiliza múltiples cámaras exteriores para generar una vista completa de 360 grados del vehículo en la pantalla de infoentretenimiento.

El Forward Collision-Avoidance Assist 2 (FCA2) emplea cámaras frontales y sensores de radar para detectar posibles riesgos, como vehículos, peatones y ciclistas, ayudando a prevenir o minimizar colisiones frontales.

Motorizaciones que apoyan la transición a la electrificación

Kia K4 Sportswagon se ofrecerá con una gama de motorizaciones a gasolina y electrificadas, reflejando el enfoque de Kia hacia la electrificación, acompañando a los clientes en cada etapa de este proceso.

La oferta inicia con un motor 1.0 T GDI a gasolina (115 hp) con transmisión manual de seis velocidades. Este motor también está disponible con tecnología mild-hybrid.

Los clientes que opten por la versión mild-hybrid pueden combinarla con una transmisión automática de doble embrague de siete velocidades.

El motor 1.6 T-GDI a gasolina se ofrece con transmisión automática de doble embrague de siete velocidades, con capacidades de desarrollar 150 o 180 caballos de fuerza. Más adelante este año, la gama de motorizaciones se ampliará para incluir una opción full hybrid.

La excelencia en producción de Kia continúa en México desde 2016

Kia K4 Sportswagon se producirá en la planta de Kia Mexico (KMX), ubicada en Nuevo León al norte del país.

En 2023, la compañía destinó 150 millones de dólares para adaptar y expandir la planta para la producción de los nuevos modelos K3 y K4, asegurando los más altos niveles de eficiencia y precisión.

De esta manera, el complejo industrial de Kia en México producirá K4 en sus carrocerías sedán, hatchback y suma la variante Sportswagon en el transcurso de este año.

Desde su apertura en septiembre de 2016, la planta se ha convertido en un pilar de la red global de manufactura de la compañía con una capacidad anual de hasta 400,000 unidades.

KMX cuenta con automatización avanzada, incluyendo una planta de carrocería totalmente robotizada y tecnologías amigables con el medio ambiente como un sistema de tratamiento de agua de circuito cerrado, estableciendo altos estándares de calidad y sustentabilidad. En 2024, la planta celebró un hito importante, al alcanzar la producción de su vehículo número dos millones: un K4 en color Snow White Pearl.