Kia brilla en los Red Dot Award: Design Concept 2025, logrando el máximo galardón para el PV5 WKNDR

Kia demuestra una vez más su liderazgo en la industria, esta vez durante los Red Dot Award: Design Concept 2025, donde logró cinco premios.

El PV5 WKNDR Concept obtuvo el galardón más alto de la competencia, el prestigioso “Best of the Best”, mientras que PV1, PV5, PV7 y EV2 fueron distinguidos como ganadores en la categoría “Cars and Motorcycles”.

“Ganar cinco premios en Red Dot Design Concept, incluyendo el prestigioso Best of the Best, es motivo de orgullo para todo el equipo Kia,” comentó Karim Habib, vicepresidente ejecutivo y jefe de Kia Global Design. “Ser reconocidos por una de las competencias de diseño más importantes del mundo es un gran logro y refleja la dedicación e innovación que ponemos en cada modelo. Seguiremos trabajando para seguir impulsando este buen momento para construir el futuro de la movilidad sustentable y accesible.”

PV5 WKNDR Concept: Aventuras eléctricas con visión sostenible

PV5 WKNDR Concept es una Van eléctrica para la aventura basada en la plataforma PBV (Platform Beyond Vehicle), presentada por primera vez en el SEMA 2024. Diseñada para transitar sin esfuerzo entre la ciudad y caminos fuera del asfalto, representa una solución audaz para un estilo de vida sustentable.

Sus capacidades todoterreno y un sistema de almacenamiento externo (que puede configurarse como cocina móvil para preparar alimentos al aire libre) hacen de PV5 WKNDR una opción ideal para escapadas fuera de la ciudad. Su interior modular altamente personalizable se adapta fácilmente para maximizar el espacio y funcionalidad.

También genera energía de manera autónoma gracias a los paneles solares integrados y turbina hidráulica, mientras que un sistema de rieles interiores mantiene el equipo organizado y accesible, reflejando el compromiso de Kia con la innovación.

Conceptos PBV y EV de Kia: movilidad centrada en el usuario

Además de PV5 WKNDR, otros cuatro modelos de Kia también fueron reconocidos en los Red Dot Awards por su diseño innovador, enfocado en las personas y con una clara visión hacia el futuro.

Concept PV1, un PBV ultra compacto, pensado para entregas urbanas de última milla. Con un perfil delgado, conducción autónoma y un interior intuitivo y configurable, está diseñado para moverse con agilidad en ciudades densas.

PV5 es un vehículo mediano diseñado para tareas de reparto o transporte de personas. Su interior se puede adaptar fácilmente, con opciones como una oficina para el conductor (Driver’s Desk) y diferentes tipos de asientos según las necesidades.

Concept PV7 destaca por ofrecer el mayor espacio de carga dentro de la línea PBV de Kia. Con piso plano, diseño tipo oficina móvil y soluciones avanzadas de almacenamiento, es ideal para todo tipo de negocios, desde emprendedores hasta grandes operadores logísticos.

Por último, Concept EV2 es un SUV eléctrico subcompacto, con un diseño fuerte y versátil. Cuenta con tecnología avanzada y un interior flexible, sin pilares centrales, que se adapta fácilmente a diferentes estilos de vida.

Diseño con propósito: Opposites United

Estos reconocimientos reflejan el éxito de la filosofía de diseño Opposites United de Kia, que une ideas como tecnología con naturaleza, o funcionalidad con emoción, para crear soluciones de movilidad innovadoras, sostenibles y pensadas en las personas.

A través de sus propuestas PBV y EV, la marca continúa consolidándose como un referente global en diseño automotriz.

Premiación en Red Dot Award: Design Concept 2025