JETOUR G700 debuta en pruebas off-road y se prepara para llegar a México

¡La espera está a punto de terminar! Jetour reveló las primeras imágenes de G700, lo mejor de todo es que fueron durante un examen de sus capacidades dinámicas, lo que demuestra su poder.

Recordemos que el SUV de alto rendimiento y con enfoque premium, será el primero de la inédita Serie G en llegar a México en la primera mitad del año.

Como parte de la continua expansión de ambas gamas -JETOUR y SOUEAST- con que la marca ha reforzado su presencia en México, se prepara para el lanzamiento próximo de su propuesta más ambiciosa hasta ahora, un modelo pensado para competir en el segmento de lujo de los PHEV de alto desempeño.

Así lo captó un clip donde se observa al futuro buque insignia del portafolio en una sesión de evaluaciones técnicas fuera del asfalto, mientras realiza un "tank turn". Este "giro de tanque" es una maniobra avanzada de vehículos todoterreno electrificados que les permite rotar sobre su eje -similar a un tanque de guerra- con el objetivo de reducir el radio de giro al virar. Es útil para:

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: JETOUR) (Crédito de la imagen: JETOUR)

Terrenos estrechos: Facilita giros en senderos angostos, bosques o caminos de montaña.

Superficies sueltas: Arena, grava o nieve, donde el deslizamiento controlado es seguro y efectivo.

Exploración todoterreno: Mejora la capacidad de maniobra en expediciones y situaciones de rescate.

JETOUR G700 utiliza su sistema i-TAS (Intelligent Terrain Adaptive System) Extreme Turn para lograr vueltas cerradas mediante el control independiente de sus dos motores eléctricos, uno en cada eje, al distribuir el par motor entre ambos de manera diferenciada: el delantero aplica par en sentido de avance mientras que el trasero lo hace al contrario.

Activamente, se combina con otros componentes para ejecutarla, como la dirección asistida que evita desplazamientos laterales indeseados, la suspensión adaptativa inteligente que ajusta la altura y rigidez para mantener estabilidad durante el movimiento, los sensores de tracción e incluso los frenos regenerativos que apoyan para controlar la rotación al modular la velocidad de giro; todo orquestado por la unidad de control o "cerebro" electrónico que calcula el ángulo de giro, la superficie y la adherencia disponible, y coordina el ejercicio.

Este mecanismo es parte del repertorio de avances de G700 dedicados al todoterreno que son posibles gracias a su arquitectura modular GAIA, diseñada desde cero para integrar tecnología eléctrica con capacidades para navegar áreas de difícil tránsito, al permitirle agilidad destacada a un SUV de 5,198 mm de largo. Desarrollado sobre un chasís independiente (body-on-frame) de alta resistencia, tiene además una altura libre al suelo de 230 mm, y una capacidad de vadeo de 900 mm.

Produce más de 900 HP, acelera de 0 a 100 km/h en 4.6 segundos, y logra autonomías combinadas de hasta 1,400 kilómetros. Con tres filas de asientos, ofrece espacio para seis ocupantes, y entre su equipamiento se listan un panel de instrumentos de 35.4 pulgadas que abarca el tablero, una pantalla central de hasta 15.8 con conectividad inalámbrica completa y otra adicional de 17.3 para las plazas traseras como parte del sistema de entretenimiento.

"Gracias a la gran recepción que los consumidores mexicanos han mostrado hacia nuestros productos electrificados, seguimos firmes en la estrategia de ofrecer cada vez más alternativas que se adapten a diversos estilos de vida, sean urbanos, de aventura y, ahora, de lujo también", declaró María Inés Porras, directora de mercadotecnia.

Se espera que JETOUR G700 arribe a distribuidores en la primera mitad del año, con especificaciones finales y precios todavía por confirmar.