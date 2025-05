Toyota Highlander HEV 2025: Diseñada para seguirte el paso

¿Eres de los que anda de un lugar a otro e incluso estar en mil lugares a la vez, tomar decisiones importantes y no dejar ningún pendiente atrás y no encuentras un vehículo que siga tu ritmo? De ser así, no te preocupes, Highlander HEV 2025 está hecha para quienes lideran su hogar, sus proyectos y su agenda con eficiencia: mamás multitaskers, papás que hacen malabares con los horarios, o empresarios que no pueden detenerse.

La vida multitarea exige soluciones que te den más por menos. Y ahí es donde la motorización híbrida de Toyota Highlander HEV marca una diferencia real. Con 243 caballos de fuerza y un rendimiento combinado de hasta 20.75 km/l, este SUV no solo ofrece potencia y respuesta inmediata, sino que lo hace consumiendo menos combustible, lo que se traduce en menos paradas en gasolineras, menos gastos operativos y más tiempo para lo que importa. Así, incluso en trayectos urbanos con tráfico denso, el motor eléctrico toma el protagonismo, reduciendo el consumo y también las emisiones contaminantes.

Además, este rendimiento también es respetuoso con el medio ambiente, lo que convierte a Highlander HEV en una elección alineada con valores responsables y sostenibles. Para quienes lideran hogares o negocios y están conscientes del impacto que generan, esta es una forma tangible de actuar con coherencia sin sacrificar desempeño, espacio ni comodidad.

Este SUV híbrido eléctrico combina inteligencia, espacio y conectividad para acompañar todos los momentos que exigen organización, practicidad y confianza. Con una pantalla táctil de 12.3 pulgadas, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay® y Android Auto, y un sistema de audio JBL con 11 bocinas, cada trayecto se convierte en una extensión del día productivo. Ya sea que vayas escuchando una videollamada o tu playlist para mantener el enfoque, todo está al alcance con solo deslizar un dedo.

Highlander HEV se adapta a cualquier escenario: desde llevar a los niños y sus mochilas deportivas hasta cargar material para presentaciones o entregas de negocio. Su capacidad para 8 pasajeros y un diseño interior flexible: asientos traseros abatibles, múltiples espacios de almacenamiento y climatización de tres zonas permite que cada persona —niños, colegas, clientes o socios— viaje con comodidad.

Para quienes manejan más que solo un volante —como las mamás multitaskers, papás con agenda llena o emprendedores siempre conectados—, la seguridad no es un lujo: es una necesidad. Highlander HEV responde a ese ritmo con el avanzado sistema Toyota Safety Sense 2.5 (TSS 2.5), una suite de asistencias que actúan como una segunda mente al volante. El sistema de pre-colisión (PCS) y la alerta de cambio de carril con asistencia de dirección (LDA w/SA) ayudan a evitar distracciones costosas, mientras el control crucero dinámico (All Speed) y las luces altas automáticas (AHB) eliminan la necesidad de ajustes constantes en carretera. Todo pensado para reducir la carga mental al volante y ayudarte a mantener el control sin perder la calma.

Además, Toyota integra el confiable Star Safety System, un conjunto de tecnologías diseñadas para actuar cuando el tiempo o las condiciones no juegan a tu favor. La Gestión Integrada de la Dinámica del Vehículo (VDIM) y el control de tracción (TRAC) mejoran la estabilidad en trayectos impredecibles, mientras el ABS, la asistencia de frenado (BA) y la tecnología de parada inteligente (SST) brindan apoyo en situaciones de frenado de emergencia. Con la distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD), Highlander asegura una respuesta equilibrada incluso si el auto va lleno de pasajeros o carga. En resumen: mientras tú haces malabares con el día, tu Highlander se encarga de hacer lo propio en la carretera.

Hay días en que parece que no hay espacio para errores, retrasos o incomodidades. En esos días —los más reales, los más exigentes— Highlander HEV no solo te acompaña: te entiende. Conectada, segura, eficiente y versátil, es un SUV hecho para quienes se levantan temprano, resuelven problemas, gestionan equipos, hacen llamadas desde el auto y aún tienen energía para llegar al final del día. Highlander HEV 2025 no es solo un vehículo. Es una extensión de tu capacidad para planear, organizar y liderar sin perder el equilibrio.