RAV4 PHEV 2026: Toyota abre una nueva etapa de electrificación para la marca

Una nueva era comienza para Toyota en México con la llegada de la nueva RAV4 (Plug-In-Hybrid) 2026, el primer vehículo eléctrico conectado en el país.

RAV4 se ha consolidado como un referente global en su segmento, con un legado que ha desafiado los estándares convencionales. Desde su llegada a México en 2003, ha superado las 220 mil unidades comercializadas, situándose como uno de los modelos más relevantes de la marca en el país.

Sobre este camino, la nueva generación de RAV4 se posiciona como una gama completamente electrificada, al integrar únicamente versiones híbridas eléctricas (HEV) y, ahora, una versión híbrida eléctrica conectable (PHEV), sumando una alternativa más alineada a las necesidades de los clientes en el mercado mexicano.

El artículo continúa a continuación.

Toyota avanza con una estrategia multi-tecnológica que incorpora soluciones electrificadas de forma progresiva, de acuerdo con las necesidades de cada país, con el objetivo de ofrecer la mejor experiencia al cliente y cumplir con sus metas ambientales.

En ese sentido, en México, los híbridos eléctricos (HEV) han sido el punto de partida en la electrificación del país, sentando las bases para la evolución hacia nuevas alternativas que reduzcan emisiones sin necesidad de infraestructura especial. Actualmente, con 12 modelos HEV dentro del portafolio, esta tecnología ha contribuido de forma significativa a la reducción de más de 2 millones de toneladas de CO₂.

Hoy es el turno de los híbridos eléctricos conectables (PHEV) como siguiente paso en esta transición.

"La llegada de RAV4 PHEV a México representa un hito en la evolución de nuestro portafolio, al integrar por primera vez la tecnología Plug-in Hybrid (PHEV). Con este lanzamiento, ampliamos nuestra oferta con una solución flexible que responde a las distintas realidades de movilidad en el país, al tiempo que avanzamos de forma decidida en nuestro compromiso con una movilidad más sustentable, en línea con la visión global Beyond Zero que guía a Toyota hacia la neutralidad de carbono en 2050", señaló Gerardo Romero, vicepresidente de Operaciones de Toyota Motor Sales de México.

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En su nueva generación, RAV4 evoluciona su diseño, con una presencia que refleja esta nueva etapa, proyectando modernidad y versatilidad con líneas robustas y detalles en negro brillante que proyectan dinamismo. En la versión PHEV integra luces LED que mejoran visibilidad y acentúan su diseño, rines de aluminio de 20", techo panorámico, rieles en el techo y espejos laterales eléctricos, calefactables y abatibles eléctricamente, en un conjunto que equilibra funcionalidad y sofisticación.

En el interior, la experiencia está centrada en brindar un espacio tecnológico y sofisticado, con asientos delanteros eléctricos, ventilados y calefactables, retrovisor digital, cámara 360°, vestiduras en piel sintética con costuras azules que refuerzan su identidad electrificada, sistema Smart Key y múltiples espacios de almacenamiento.

Incorpora el sistema multimedia 24MM, el más avanzado de Toyota actualmente con una pantalla táctil de 12.9", pantalla de información múltiple (MID) de 12.3" personalizable y Drive Recorder. Ofrece una experiencia envolvente y conectada con el sistema de audio JBL de 9 bocinas, compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, así como cargador inalámbrico Qi y múltiples puertos USB tipo C.

RAV4 PHEV integra un motor de combustión 2.5 litros de cuatro cilindros, complementado por un motor eléctrico sincrónico de imanes permanentes, ofreciendo un balance ideal entre potencia y eficiencia. En conjunto, este sistema híbrido eléctrico entrega una potencia de 324 HP y 172 lb-pie de torque, lo que permite un menor esfuerzo del motor y se traduce en aceleraciones más silenciosas, refinadas y con una respuesta consistente en distintas condiciones de manejo.

Este sistema híbrido eléctrico conectable de sexta generación está diseñado para facilitar la transición hacia la electrificación, al integrar dos motores eléctricos con uno de combustión y una transmisión de engranaje planetario con seis velocidades simuladas. Esta configuración no solo optimiza la eficiencia, sino que también ofrece un desempeño equilibrado, alcanzando un rendimiento de 26.35 km/l en ciudad, 24.02 km/l en carretera y un consumo combinado de 25.25 km/l.

La batería de ion-litio de 22.7 kWh de alta capacidad con la que cuenta RAV4 PHEV permite la conducción en modo 100% eléctrico, con una autonomía de hasta 84 km, contribuyendo a optimizar el consumo de combustible en uso combinado. Además, incorpora sistemas de enfriamiento por agua y calentamiento en bajas temperaturas que favorecen su desempeño y durabilidad en distintas condiciones.

La recarga de la batería de RAV4 PHEV está diseñada para ser simple, accesible y adaptable a distintos entornos. El vehículo incluye un cargador doméstico de 120 a 240 Volts con conector Tipo J1772, lo que permite conectarlo directamente a una toma convencional y comenzar la carga sin necesidad de adaptadores.

Para una carga más rápida, el cargador puede conectarse a una fuente de 240 Volts, alcanzando la carga completa en un tiempo aproximado de 3.5 horas. En una conexión de 120 Volts, una recarga durante la noche (8 horas) permite obtener más del 50% de la batería. Adicionalmente, puede recargarse en centros de carga con cargador Tipo 2 (220 Volts), siempre que sean compatibles con el conector J1772.

El sistema es compatible exclusivamente con corriente alterna (AC) y, para optimizar el funcionamiento de la batería, se recomiendan rangos de carga entre el 20% y el 80%. En caso de no realizar la recarga, el sistema permite operar como los híbridos eléctricos de Toyota, manteniendo eficiencia y autonomía en todo momento; de esta forma, el vehículo está listo para utilizarse sin adaptadores en tomas domésticas, centros de carga públicos o en la red de distribuidores Toyota.

(Image credit: Toyota)

RAV4 PHEV incorpora modos de manejo EV, NORMAL, ECO, SPORT, TRAIL y SNOW, que permiten adaptar el desempeño del vehículo a distintos escenarios, desde entornos urbanos hasta condiciones de mayor exigencia. En conjunto, con la arquitectura TNGA, el sistema de suspensión independiente tipo MacPherson y la tracción AWD E-Four contribuyen a mantener estabilidad, control y confort de manejo en cada trayecto.

RAV4 PHEV también integra Connected Services, el nuevo ecosistema digital de Toyota en México, siendo el primer modelo de la marca en el país en incorporarlo. Esta plataforma permite una interacción constante con el vehículo a través de funciones clave de seguridad y asistencia como localizador de vehículo, notificación automática de colisión y botón SOS en caso de emergencia, dentro de un entorno intuitivo y completamente conectado.

A través de este sistema, los usuarios pueden gestionar de forma remota distintas funciones del vehículo, como la apertura y cierre de puertas, control del aire acondicionado y última ubicación de estacionamiento.

Además, en RAV4 PHEV permite optimizar la gestión de carga al ofrecer información como nivel de batería del vehículo, inicio y pausa de la carga, permite programar horarios de carga y definir límites de carga, brindando mayor control del vehículo y facilitando un uso más eficiente.

En cuanto a seguridad, RAV4 PHEV 2026 integra la tecnología Toyota Safety Sense 4.0, la más avanzada de la marca hasta el momento:

Sistema de Pre-Colisión (PCS)

Asistencia de Mantenimiento de Carril (LKA)

Asistencia de Trazado de Carril (LTA)

Sistema de luces altas automáticas (AHB)

Alerta de cambio de carril (LDA)

Asistente de señales de tránsito (RSA)

Monitor de atención del conductor (Driver Monitor)

Además, cuenta con los más altos estándares de seguridad activa gracias al sistema Star Safety System de Toyota:

Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS)

Distribución Electrónica en el Frenado (EBD)

Asistente de Frenado (BA)

Control de Estabilidad del Vehículo (VSC)

Control de Balanceo del Remolque (TSC)

Sistema de Frenado Inteligente (SST)

Asimismo, incorpora asistencias adicionales que refuerzan la seguridad en la conducción:

Control de Asistencia en Subida (HAC)

Control de Asistencia en Bajada (DAC)

Control automático de la velocidad con radar dinámico (DRCC)

Control de Tracción (TRAC)

Brake Hold

Sistema de monitoreo de punto ciego (BSM)

Alerta de Tráfico Cruzado Trasero (RCTA)

Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS) (indicando la llanta)

Sensores de estacionamiento

Asistente de Salida Segura (SEA)

En cuanto a seguridad pasiva, RAV4 PHEV 2026 integra 8 bolsas de aire (2 frontales, 2 laterales, 2 tipo cortina, 1 cojín y 1 de rodillas), cinturones de seguridad de tres puntos en todos los asientos y sistema de anclaje ISOFIX/LATCH para sillas infantiles.

RAV4 PHEV 2026 llega a México en colores bitono bronce, blanco y azul, y estará disponible a partir del mes de mayo con un precio de $999,000 MXN. Con ello, se posiciona como la propuesta más avanzada dentro de la familia RAV4, integrando lo último en electrificación, desempeño y tecnología.

Con la llegada de RAV4 PHEV, Toyota no solo amplía su portafolio, también da continuidad a una estrategia de largo plazo en la que la electrificación se adapta a la realidad del mercado y a las necesidades de las personas, marcando el inicio de una nueva etapa para la marca en México.