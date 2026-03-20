Lynk & Co lanza en México los SUVs 01 y 02 con enfoque eléctrico e híbrido
Lynk & Co aterriza en México con los nuevos 01 y 02: así será su disponibilidad
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Este 19 de marzo tuvimos la oportunidad de presenciar la llegada de Lynk & Co a México con el lanzamiento de sus modelos 01 y 02, se trata de dos SUVs que buscarán redefinir el mercado premium con una propuesta muy interesante, la cual incluye tecnología, sostenibilidad y diseño.
Con esta introducción, la marca refuerza su visión de movilidad como un ecosistema digital en evolución, donde el vehículo deja de ser solo un medio de transporte para convertirse en una plataforma conectada y centrada en la experiencia del usuario.
México, mercado estratégico para la electromovilidad premium
La llegada de estos modelos responde al creciente interés por la electrificación en el país, así como a la demanda de soluciones de movilidad más eficientes y conectadas.El artículo continúa a continuación
"México representa una oportunidad clave para impulsar una nueva generación de movilidad inteligente. Con Lynk & Co 01 y 02 no solo introducimos electrificación, sino una plataforma tecnológica que integra conectividad, seguridad y confort. Nuestra visión es evolucionar junto con el usuario hacia una conducción más eficiente y conectada", señaló Gustavo Lara, Director de Marketing de Lynk & Co México.
Lynk & Co 02: SUV 100% eléctrico para la ciudad
El Lynk & Co 02 es la propuesta totalmente eléctrica de la marca, diseñada para entornos urbanos.
- Potencia de 268 hp
- Aceleración de 0 a 100 km/h en 5.5 segundos
- Autonomía de hasta 435 km
- Capacidad de carga rápida
- Está disponible en versiones Pro y Halo, en colores como Onyx Black, Grey Grid, Tech Magenta y Crystal White, con interiores en combinaciones contemporáneas como Stone Grey & Black, que proyectan personalidad desde cualquier ángulo
Su diseño incorpora elementos distintivos como puertas sin marco, rines de 19 pulgadas, techo panorámico con protección UV y sistema de iluminación Full LED.
En el interior, ofrece una experiencia digital con pantalla central de 15.4", clúster digital de 10.2", conectividad 5G, compatibilidad con Apple CarPlay® y Android Auto™, WiFi integrado y cargadores inalámbricos duales.
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Incluye el asistente virtual "Hey Frank", cuenta con un sistema de audio premium de 8 bocinas para la versión Pro y 14 bocinas Harman Kardon para la versión Halo y un paquete completo de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), como cámara 360° y control crucero adaptativo.
Lynk & Co 01: híbrido enchufable para máxima versatilidad
El Lynk & Co 01 combina un motor turbo 1.5L con un sistema eléctrico para ofrecer eficiencia sin sacrificar desempeño.
- Hasta 75 km de autonomía en modo eléctrico
- Más de 1,000 km de autonomía combinada
- Está disponible en colores como: Mineral Green, Sparkling Black y Crystal White en su versión Halo refuerzan su presencia sofisticada.
- Tres modos de manejo: Pure, Hybrid y Power
Mantiene el diseño escandinavo con líneas limpias, iluminación LED adaptativa, rines de 19" y techo panorámico.
En el interior destaca su pantalla de 15.4", panel digital HD, conectividad avanzada y el asistente "Hey Frank". Integra sistema de audio Infinity® de 10 bocinas, asientos en piel vegana y un alto nivel de confort con ajustes eléctricos y memorias.
Disponibilidad y precios en México
Ambos modelos estarán disponibles próximamente en México a través de los puntos de venta Zeekr | Lynk & Co House a nivel nacional.
Precios:
- Lynk & Co 01 Halo: $729,000 MXN
- Lynk & Co 02 Pro: desde $685,000 MXN - con bono de preventa
- Lynk & Co 02 Halo: $735,000 MXN
Una nueva conversación en el segmento premium
Con este lanzamiento, Lynk & Co no solo amplía su portafolio en el país, sino que introduce una nueva forma de entender la movilidad: como un espacio de interacción, tecnología y diseño.
Dos modelos, una misma visión: movilidad más conectada, más sostenible y centrada en las personas.