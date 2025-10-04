Llevo años usando Google Maps con Apple CarPlay y no sabía que existía esta práctica función

Google Maps no es muy bueno a la hora de ofrecer indicaciones paso a paso.

Pero un usuario de TikTok ha descubierto una forma sencilla de ver los próximos giros.

A partir de ahora voy a utilizar esta función.

La tecnología moderna está diseñada para ser lo más sencilla posible, lo que significa que gran parte de ella ya no viene con instrucciones detalladas. Depende del usuario descubrir todas las funciones y cómo utilizarlas.

Llevo años navegando con Google Maps a través de Apple CarPlay y no me había dado cuenta de que hay una función para ver de forma rápida y sencilla las próximas indicaciones.

Un usuario de TikTok descubrió recientemente que, si se desliza el dedo hacia la izquierda sobre el cuadro verde de indicaciones situado en la parte superior derecha o izquierda de la pantalla (dependiendo de la posición del volante), Google Maps muestra todos los pasos siguientes del trayecto y se desplaza hasta cada punto del mapa.

A continuación, los usuarios pueden hacer clic en el botón de recentrar para que el mapa vuelva a la ubicación actual. El siguiente vídeo muestra cómo funciona.

Puede que esto suene ridículamente sencillo y me siento un poco tonto por no saber que era posible, pero apostaría lo que fuera a que hay muchos usuarios que se han dado cuenta de lo mismo.

Para aquellos viajes con muchas instrucciones complejas, esta función puede resultar muy útil, ya que permite al conductor planificar uno o dos pasos por adelantado, de modo que pueda adelantarse al carril correcto en una autopista o circular con facilidad por rotondas complejas y otros sistemas de tráfico.

Actualmente, Google Maps hace un buen trabajo al mostrar una vista previa de la siguiente instrucción de navegación, pero a menudo vale la pena conocer los siguientes pasos, lo cual es difícil a menos que te guste que tu música, radio o podcast se interrumpan con avisos de voz cada pocos segundos.

Sencillo pero eficaz

Cada día se aprende algo nuevo y, después de probar este pequeño truco en mi propio vehículo, descubrí que es ideal para previsualizar los próximos giros sin tener que pellizcar y ampliar el mapa, lo que distrae enormemente.

Con un par de deslizamientos en el cuadro verde de los próximos giros, la ruta saltaba a las siguientes fases, lo que me pareció ideal para calcular las próximas salidas en viajes largos por autopista.

Recordar la salida 12 y la salida 24, por ejemplo, reduce la necesidad de mirar constantemente la pantalla del sistema de infoentretenimiento, ya que puedo mantener la vista en la carretera y fijarme en las señales. ¿Te acuerdas de ellas?

¿Me estoy perdiendo alguna otra función clave de Google Maps? Si es así, puedes hacerme sentir estúpido y viejo en la sección de comentarios a continuación.