Jony Ive rechaza los iPads gigantes estilo Tesla y revela la cabina del Ferrari Luce repleta de botones

Primer vistazo adecuado al Ferrari Luce eléctrico

La cabina fue diseñada por Jony Ive y Marc Newson

Ive dice que no es fanático de las pantallas táctiles dentro de los autos.

Jony Ive nunca llegó a fabricar un automóvil mientras era jefe de diseño en Apple, pero ahora se asoció con Ferrari para diseñar la cabina del próximo automóvil eléctrico Luce, al mismo tiempo que incursiona en el aspecto interior de los vehículos Tesla.

Los Tesla son conocidos por sus grandes tableros táctiles y la falta de diales y botones físicos. Ive no quería seguir ese camino con su propia creación, realizada junto a su socio de diseño Marc Newson, según declaraciones en mesas redondas concedidas a The Drive y Autocar .

"Creo que una pantalla táctil grande, en la práctica y en la funcionalidad, no funciona", dice Ive. "Es indiscutible. Hay que mirarla, algo que no debería hacerse. Has diseñado algo con muchas capas de profundidad".

Está claro que a Ive no le entusiasman los interiores de Tesla. «Esa idea de que, como la fuente de energía es eléctrica, la interfaz debería ser digital es absurda. No me parece lógico en absoluto», añadió.

Esto podría resultar sorprendente, dado que Ive es en gran medida responsable de la estética del iPad y el iPhone. Pero la pantalla táctil de esos productos "cumplía una función", afirma Ive, al tiempo que señala que el interior de un coche es "un entorno muy desafiante y diferente".

Dentro del Luce

Imágen 1 de 4 El Luce tiene una pantalla táctil móvil, pero debajo hay interruptores físicos para controlar configuraciones de importación como el clima y los medios. (Crédito de la imagen: Ferrari) (Crédito de la imagen: Ferrari) (Crédito de la imagen: Ferrari) (Crédito de la imagen: Ferrari)

Pasemos entonces al Ferrari Luce, y hasta ahora solo tenemos un avance del habitáculo del vehículo eléctrico. Se espera una presentación completa en mayo, pero ya tenemos un vistazo oficial al volante, el cuadro de instrumentos, el tablero y la consola central.

Hay una pantalla táctil central que se puede mover según las necesidades del conductor, pero también hay numerosos diales, botones y palancas con los que jugar. Esa presencia física y táctil parece haber sido una consideración importante para Ive y Newson.

“Una de las cosas que teníamos muy presentes era que queríamos explorar una interfaz que fuera física y atractiva, y que consistiera en tomar las partes más potentes de las pantallas analógicas y combinarlas con pantallas digitales”, dijo Ive en la presentación.

El primer automóvil totalmente eléctrico de Ferrari se hizo esperar y originalmente estaba previsto que apareciera en 2025. Se eligió el nombre Luce porque significa fuente de luz en italiano y también es un término coloquial para electricidad.

Se hace un uso extensivo de aluminio anodizado y vidrio Corning reforzado, lo que nos recuerda al iPhone y al iPad. Los mantendremos informados sobre este esperado vehículo eléctrico a medida que nos acerquemos a la presentación completa de Ferrari.