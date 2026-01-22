Hyundai acaba de presentar el Staria Camper Concept, y parece el vehículo eléctrico autónomo definitivo

Hyundai acaba de presentar un lujoso concepto de autocaravana eléctrica

Sus paneles solares integrados alimentan una gran variedad de accesorios

Cuenta con refrigerador, ducha y cama doble

El Hyundai Staria es un vehículo muy popular en las calles de Corea del Sur, utilizado por las empresas de taxis de lujo para transportar con estilo a empresarios y personalidades importantes.

Pues bien, este monovolumen de aspecto futurista acaba de recibir un lavado de cara y el modelo de siete o nueve plazas está destinado a expandirse fuera de su mercado nacional con una versión totalmente eléctrica que llegará a Europa en algún momento de este año.

Para celebrar este hecho, Hyundai ha presentado recientemente el Staria Camper Concept en la feria CMT (Caravan, Motor und Touristik) de Stuttgart.

Superando los límites del término «vehículo multiuso» (MPV), esta lujosa autocaravana es posiblemente una de las formas más elegantes de vivir fuera de la red, ya que cuenta con un techo elevable totalmente integrado y motorizado que permite a los ocupantes moverse cómodamente por la cabina.

Esto es esencial, dado que el concepto también incluye una cocina totalmente integrada, con refrigerador, fregadero y placas de cocción. El control de la iluminación y la temperatura se realiza mediante una tableta portátil, que cuenta con una carcasa a medida montada en la pared para su recarga.

Mantener todos estos dispositivos cargados no debería ir en detrimento de la autonomía eléctrica, que según Hyundai es de unos 400 km en el Staria, un vehículo totalmente eléctrico de 800 V y carga rápida en el que se basa la autocaravana.

Integrado en el techo elevable hay un panel solar compuesto ligero de 520 W, capaz de generar hasta 2,6 kWh de electricidad al día, basándose en una media de cinco horas de luz solar al día, según afirma Hyundai.

Este sistema solar puede utilizarse para ampliar la autonomía de conducción o, en otras palabras, para cargar muy lentamente las baterías del vehículo, o bien para alimentar elementos como las luces, el refrigerador de 36 litros y el sistema de control de la temperatura de la cabina.

Los lujosos asientos traseros también se pliegan para formar una cama doble muy cómoda, mientras que una ducha integrada garantiza que los propietarios puedan despertarse y refrescarse para empezar el día.

El agua se almacena en un tanque a bordo y se calienta eléctricamente, ya sea mediante las baterías del vehículo o mediante energía solar.

La vida sin conexión a la red eléctrica se vuelve lujosa

Hyundai afirma que está explorando el concepto de autocaravana porque considera que la demanda de movilidad eléctrica y viajes experienciales se está acelerando en toda Europa, y afirma que sus clientes «buscan cada vez más vehículos que combinen la utilidad diaria con la libertad de viajar de forma independiente y cómoda».

Sin duda, la empresa ha dado en el clavo con la Staria Camper, lo que demuestra que los monovolúmenes, los vehículos para el transporte de personas e incluso las furgonetas derivadas, como la última PV5 de Kia, tienen cabida en el panorama de la electrificación. Es cierto que el SUV puede ser el estilo de carrocería más popular del mundo, pero eso no significa necesariamente que todo el mundo quiera uno.

Lamentablemente, no hay una fecha oficial para la producción de esta variante camper, pero la empresa está consultando al público para ver si hay interés en ella.

Si es así, podría llegar a producirse y yo quiero ser el primero en probarla.

