He conducido la primera camioneta eléctrica de Kia y es uno de los vehículos eléctricos para el transporte de personas más convincentes que existen

Para las familias numerosas y los amantes de un estilo de vida activo al aire libre, pocas cosas se acercan a una camioneta en términos de practicidad y versatilidad.

Confesión completa: conduzco una Volkswagen Transporter con motor diésel (lo siento, Tierra) a diario, simplemente porque es lo mejor para llevar a los niños, las bicicletas de montaña, las tablas de surf y la extraña motocicleta averiada a bordo. Puedes quedarte con tus SUV, pero no pueden competir en cuanto a espacio.

Hasta ahora, el mercado de las camionetas eléctricas ha tardado relativamente en ponerse al día con el de los automóviles de pasajeros, con marcas como Ford electrificando sus populares Transit Custom y E-Tourneo, mientras que Citroën también ofrece una ë-SpaceTourer en Europa.

Pero estas se parecen mucho a las camionetas. Es como si la empresa se hubiera limitado a meter unas baterías y un motor eléctrico en cualquier vehículo comercial que tuviera a mano.

(Image credit: Kia)

Podría decirse que el VW ID Buzz, con su aspecto exterior moderno y sus toques retro, fue el primero en atraer realmente al comprador no empresarial, pero incluso ese vehículo tiene sus problemas. La eficiencia es deficiente, el precio de venta es astronómico y, en realidad, no hay mucho espacio en el interior.

Kia cree que puede sacar provecho de esto, por lo que ha invertido sumas astronómicas de dinero en su chasis de patineta eléctrica Platform Beyond Vehicle (PBV), que eventualmente servirá de base para toda una serie de vehículos comerciales y de estilo de vida.

Muy pronto llegarán al mercado furgonetas pequeñas, furgonetas grandes, furgonetas con neveras y hornos para pizza en la parte trasera, camionetas pickup, furgonetas para el transporte de personas y furgonetas fácilmente accesibles para usuarios de sillas de ruedas.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Pero, por ahora, Europa tiene que familiarizarse con el PV5 Passenger y el PV5 Cargo.

Un héroe de la clase trabajadora

(Image credit: Kia)

Empecemos por el precio, que sabemos con certeza que partirá de 32 995 £ en el Reino Unido para el PV5 Passenger en la versión más asequible, la «Essential». No se sabe si saldrá a la venta en Estados Unidos próximamente, pero esa cifra equivale aproximadamente a 44 000 $ o 67 000 AU$.

Esto supone casi la mitad del precio de su rival más cercano, el moderno ID Buzz de estilo retro, y aún así ofrece una autonomía de 295 km, solo ligeramente inferior a la del ID Buzz más barato.

Si se opta por la batería más grande, de 71,2 kWh, que solo cuesta 35 995 libras esterlinas (alrededor de 48 000 dólares/73 000 dólares australianos), se obtienen 256 millas en ciclo combinado. Eso es menos que muchos SUV eléctricos rivales que ofrecen una fracción del espacio interior y la autonomía.

La potencia y el rendimiento son perfectamente adecuados para un vehículo familiar tan grande como este, con los 160 CV desarrollados por el motor único, que son suficientes para acelerar de 0 a 100 km/h en 10,6 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 135 km/h.

A pesar de su tamaño, se conduce fantásticamente bien, manteniéndose estable y compuesto en las curvas cerradas, ofreciendo una dirección maravillosamente ligera en la ciudad y aislando el habitáculo del mundo exterior para una experiencia de conducción casi silenciosa.

El as del espacio

(Image credit: Kia)

Como se mencionó anteriormente, Kia lanzará numerosas versiones del PV5, así como camionetas más pequeñas y más grandes que se montarán en la misma plataforma.

Actualmente, están disponibles tanto la versión para pasajeros como la de carga, la primera de las cuales ofrece cinco asientos flexibles en el interior, mientras que la segunda es una camioneta comercial de dos asientos diseñada para transportar herramientas y equipos en su espaciosa parte trasera.

Ahora bien, el mundo de los vehículos comerciales es un panorama complejo, en el que los compradores de flotas eligen sus vehículos en función de la carga útil, las dimensiones y la información financiera, datos que no tengo los conocimientos necesarios para calcular en una hoja de cálculo.

(Image credit: Kia)

En resumen, quería centrarme en el modelo Passenger porque es el que los clientes están más dispuestos a comprar en lugar de un SUV de siete plazas o similar.

Como vehículo para transportar personas, es absolutamente fantástico, con una enorme cantidad de espacio en la parte trasera para que tres pasajeros puedan sentarse cómodamente. Los asientos traseros también tienen calefacción en los modelos Plus más lujosos, con reposapiés y numerosos puertos USB-C para mantener los dispositivos cargados.

La segunda fila también es flexible, ya que se pliega completamente si necesitas utilizar el espacioso maletero trasero para transportar tablas de surf, bicicletas de montaña o simplemente un montón de cosas relacionadas con la familia. No tiene la misma versatilidad que una camioneta, en la que se pueden quitar completamente los asientos, pero ¿qué pasa? Eso está por llegar.

Más parecido a un coche que la mayoría

(Image credit: Kia)

Siempre he insistido en lo bueno que es el Volkswagen Transporter a cualquiera que quiera escucharme, afirmando que es una de las camionetas más parecidas a un automóvil que se pueden comprar, ya que cuenta con unas características de manejo y un refinamiento que lo elevan por encima de ser simplemente una gran caja con ruedas.

El ID Buzz tomó ese mantra y lo siguió, pero también utilizó el último y ligeramente deficiente sistema de infoentretenimiento de VW. Además, cuando la conduje, me pareció grande y pesada en la carretera. Curiosamente, la Kia PV5 no lo es y, además, utiliza un sistema de infoentretenimiento Android Automotive personalizado.

No se trata de la misma pantalla panorámica que la de los últimos modelos Kia EV3, EV4, etc., sino de una unidad de 12,9 pulgadas que está montada justo en el centro del salpicadero. Kia ha hecho esto para que los usuarios comerciales puedan descargar y ejecutar aplicaciones a medida que les ayuden a lubricar las ruedas del comercio.

Es muy sencillo e intuitivo de manejar, con la ventaja añadida de que los propietarios tienen acceso a una tienda de aplicaciones basada en Android para descargar software. También hay una pantalla digital limpia y personalizable detrás del volante que se encarga de la velocidad, la autonomía y otra información vital.

(Image credit: Kia)

A pesar de la presencia de algunos botones físicos repartidos por la cabina, me gustaría tener más, especialmente para ajustar cosas como la calefacción y el aire acondicionado, así como para apagar todos los pitidos y avisos de los sistemas de seguridad.

El único otro problema que tuve fue con la posición de conducción porque, a diferencia de la mayoría de los demás vehículos comerciales, el piso está colocado relativamente alto para albergar los componentes eléctricos que alimentan el PV5.

Esto crea un espacio de almacenamiento muy útil debajo, pero también significa que se conduce un poco como si fuera un sedán, sin esa posición erguida y con las piernas estiradas que se tiene en muchos de sus rivales tradicionales con motor de combustión interna.

También significa que te sientas con la cadera prácticamente a la altura de las ventanas laterales, lo que, aunque crea un interior muy espacioso para cualquiera que viaje en la parte delantera, requiere que todos los ocupantes vayan vestidos adecuadamente. Al principio resulta un poco extraño.

Un debut impresionante

(Image credit: Kia)

No puedo poner ninguna pega a la practicidad del PV5, ya que la versión Passenger ofrece más espacio en el maletero que el enorme Kia EV9 con los asientos traseros abatidos.

Al plegar los asientos traseros del PV5, da la impresión de ser un auténtico vehículo comercial, con una zona de carga tan espaciosa que puede albergar bicicletas enteras. En cuanto a litros, se obtienen 1330 con todos los asientos levantados y unos impresionantes 2300 con la segunda fila plegada.

A modo de comparación, el enormemente espacioso Tesla Model Y ofrece alrededor de 2000 litros de espacio con los asientos traseros plegados, pero no la misma practicidad que ofrece una parte trasera tan alta y cuadrada como la del PV5. Además, también es bastante más caro.

(Image credit: Kia)

Versátil, elegante, cómodo por dentro y con una autonomía con la que la mayoría puede vivir, el PV5 recupera los días felices de los monovolúmenes y los vehículos familiares, pero lo envuelve todo en una plataforma lo suficientemente versátil como para garantizar que sea rentable para la empresa.

Es cierto que todavía no hay una versión gigantesca de más de 300 millas, y que la arquitectura eléctrica de 400 V limita la velocidad de carga a 150 kW, pero la primera furgoneta de Kia es increíblemente eficiente, lo que significa que obtendrás la autonomía que indica el indicador.

Es la primera furgoneta eléctrica que he probado que me ha hecho plantearme dejar el diésel... algo que la VW ID Buzz no consiguió.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.