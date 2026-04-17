Elon Musk presentó el nuevo y potente chip AI5 de Tesla, pero no esperes que mejore la función "Full Self-Driving" a corto plazo

Elon Musk recurrió a X para anunciar el último chip de Tesla

El chip AI5 está destinado a "Optimus y clústeres de supercomputadoras"

Musk afirma que una sola unidad AI5 tiene cinco veces la potencia de cálculo de dos chips AI4

Elon Musk recurrió a X para anunciar la llegada del chip de última generación de Tesla, que, según afirma, ofrecerá un aumento de rendimiento 40 veces superior al de su predecesor.

Según Musk en X (más abajo), el chip Tesla AI5 ha sido «taped out», lo que se refiere al momento en que se cierra el diseño de un chip antes de enviarlo a la planta de semiconductores para su producción en masa. El director ejecutivo añadió a continuación que «AI6, Dojo3 y otros chips emocionantes están en desarrollo (sic)».

El director ejecutivo de Tesla también confirmó que una sola unidad AI5 tiene cinco veces la potencia de cálculo útil de dos chips AI4 existentes, según Not a Tesla App, mientras que Tom’s Hardware informa que el módulo del procesador tiene aproximadamente la mitad del tamaño de retícula del AI4.

El artículo continúa a continuación.

Congrats to the @Tesla_AI chip design team on taping out AI5!AI6, Dojo3 & other exciting chips in work. pic.twitter.com/hm54TdIzBxApril 15, 2026

Pero cuando un usuario de X le preguntó cuándo podrían los clientes esperar que estos nuevos chips llegaran a sus vehículos, Musk respondió con una declaración en la que confirmó que se utilizarían primero en Optimus y en «clústeres de supercomputadoras».

«El AI4 es suficiente para lograr un nivel de seguridad mucho mayor que el humano para el FSD», añadió.

Esto concuerda con el hecho de que Tesla planea seguir utilizando el chip AI4 para impulsar su próxima serie de Cybercabs diseñados específicamente para ese fin.

Electrek informa que Tesla necesita «varios cientos de miles de placas AI5 terminadas en la línea de producción» antes de poder cambiar las líneas de producción, y que no se espera alcanzar ese volumen hasta mediados de 2027, lo que significa que quienes esperan un gran salto adelante en el rendimiento de la conducción totalmente autónoma tendrán que esperar un poco más.

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Más tecnología de Tesla quedará obsoleta

(Image credit: Tesla)

En este momento, los ingenieros de conducción autónoma se ven algo limitados por la potencia de cálculo, ya que los modelos más avanzados requieren una enorme cantidad de memoria para funcionar.

Volvo se enfrentó a un problema similar con algunos de sus últimos lanzamientos, incluido el EX90, que salió al mercado sin la potencia de cálculo necesaria para ejecutar de manera efectiva sus sistemas de seguridad basados en Lidar.

La empresa sueca dejó entonces de lado el Lidar y actualizó físicamente toda una serie de modelos cuando la tecnología de sistema en chip (SoC) estuvo disponible gracias a sus socios Nvidia y Qualcomm.

Los ingenieros de Tesla se enfrentan a las mismas limitaciones y, el año pasado, la empresa tuvo que admitir que su configuración de Hardware 3 (HW3) de la generación anterior no era lo suficientemente potente para ejecutar futuras versiones de la conducción totalmente autónoma.

A pesar de esto, Musk ha insistido en que cree que el actual AI4, que alimenta el HW4, es suficiente para lograr una seguridad «mucho mejor que la humana», pero es muy probable que los clientes tengan que esperar hasta que el chip AI5 se introduzca adecuadamente antes de ver avances gigantescos en las capacidades.

Además, el ciclo de desarrollo de nueve meses planeado por Tesla, que según Not a Tesla App podría ver la introducción de los chips AI6 ya en 2028, hace que los vehículos «casi nuevos» queden obsoletos en cuanto a su capacidad para ofrecer una conducción autónoma totalmente «sin supervisión», un sueño que Musk ha estado vendiendo durante años.

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