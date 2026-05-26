"De alguna manera, peor de lo que jamás hubiera imaginado": el nuevo Ferrari Luce EV está recibiendo críticas muy duras, pero...

Ferrari ha presentado el Luce, su primer auto eléctrico

Ha sido diseñado en parte por el exgurú del diseño de Apple, Jony Ive

El diseño ha recibido reacciones encontradas en Internet

En febrero pudimos echar un primer vistazo al habitáculo del Ferrari Luce, y ahora se ha desvelado por completo el tan esperado primer vehículo eléctrico de Ferrari, lo cual ha suscitado reacciones bastante dispares entre los conductores.

Según informa Motor1, el auto fue diseñado en parte por LoveFrom, la empresa de diseño de lujo dirigida por Jony Ive, famoso por su trabajo en el iPhone y el iPad. Cuenta con cuatro motores eléctricos y hasta 1,050 caballos de fuerza, y su precio de venta al público es de 550,000 euros en adelante (alrededor de 640,000 dólares / 475,000 libras esterlinas / 895,000 dólares australianos), pero es el diseño lo que más ha llamado la atención.

Un usuario de Reddit ha descrito el auto como algo que "da vibras de Waymo", mientras que otro dice que el diseño es "de alguna manera peor de lo que jamás hubiera imaginado". Otro comentario resume la reacción general que hemos visto en línea: "Ferrari se ha vuelto completamente loca".

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La reacción del resto de la industria tampoco ha sido del todo positiva. Da la impresión de ser una "mezcla entre un Honda Accord EV y un Tesla 3", según el analista Pierre-Olivier Essig de AIR Capital, informa Bloomberg. "Estamos perdidos en la traducción con la nueva estrategia de Ferrari".

Es justo decir que la estética del Luce no ha recibido la aprobación general, pero Ferrari sabe que no tiene por qué gustarle a las masas en Reddit. El fabricante vende menos de 14 000 autos al año, y mientras haya suficientes personas cautivadas por los encantos de este nuevo modelo, le irá muy bien.

"La tecnología multitáctil no debería estar presente en un automóvil"

The cockpit interior (Image credit: Ferrari)

En una entrevista con Cleo Abram, Jony Ive y el diseñador jefe de Ferrari, Flavio Manzoni, han dado más detalles sobre la filosofía que subyace al diseño del Luce. En concreto, Ive habla de alejarse del diseño multitáctil de los productos de Apple que él mismo diseñó, el cual se puede ver en los grandes tableros de instrumentos de automóviles como los de Tesla.

«Creo que el multitáctil no debería estar en un auto», afirma Ive, aunque también señala que es una «tecnología fabulosa» que se adapta a las interfaces de usuario de teléfonos y tabletas. «Si tienes que hacer cosas básicas, por definición, eso requiere que no mires hacia dónde vas, sino que mires una pantalla».

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El Luce cuenta con una pantalla táctil central, pero es bastante compacta en cuanto a su tamaño y solo requiere toques simples, guiados por una barra de apoyo en la parte inferior. También hay numerosos diales e interruptores repartidos por toda la cabina para un control más directo y táctil del auto, con algunos ingeniosos efectos de iluminación incorporados.

Este es un vehículo que puede alcanzar los 100 kilómetros por hora en 2,5 segundos, con una velocidad máxima de más de 310 kilómetros por hora. La autonomía con una sola carga se estima en 530 kilómetros. Para aquellos conductores que se sientan atraídos por el aspecto y las especificaciones, ya se han abierto los pedidos iniciales.

"Lo más obvio, o sin duda lo más fácil y cómodo, sería imitar lo que la gente ya conoce", añade Ive. Sin duda, se trata de un diseño controvertido y atrevido —que ha sido objeto de muchas críticas—, pero cuéntanos qué opinas en los comentarios a continuación.

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