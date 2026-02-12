Cuidado, Tesla: las primeras opiniones sobre el Rivian R2 sugieren que va a ser un serio rival para el Model Y

Ya se conocen las primeras opiniones sobre el próximo R2 de Rivian

Las reacciones de periodistas, youtubers e influencers han sido positivas

Se afirma que el precio del R2 está pensado para competir con el Model Y de Tesla

Algunos de los principales medios digitales del mundo recibieron recientemente las llaves del prototipo del SUV eléctrico R2 de Rivian. Según estos primeros informes, este importante rival del Model Y es posiblemente más atractivo, más capaz y más deseable que el vehículo eléctrico más vendido de Tesla... conclusiones que, estamos seguros, no le hacen mucha gracia a Elon Musk.

En resumen, el Rivian R2 es esencialmente una versión reducida del innovador SUV R1S, que desde el principio apostó por el software y la potencia de cálculo. Esa fue una decisión que ha llevado al Grupo Volkswagen a invertir grandes sumas de dinero para asegurarse de poder participar en la acción.

Aunque el fabricante de automóviles californiano aún no ha publicado las especificaciones oficiales, estas primeras pruebas nos permiten hacernos una idea de las cifras clave. Top Gear informa de que pesa 2250 kg y tiene un centro de gravedad más bajo en comparación con el R1. También es un 22 % más rígido, lo que debería mejorar considerablemente la dinámica de conducción.

Además, su objetivo es alcanzar una autonomía de 300 millas según la EPA, y Electrek afirma que tiene una batería de 87,4 kWh, aunque es probable que esta cifra sea la utilizable, ya que Top Gear afirma que la capacidad bruta es más bien de 90 kWh.

En cuanto a la velocidad de carga, renuncia a la nueva arquitectura estándar de 800 V que permite las velocidades de recarga más rápidas en favor de un sistema de 400 V más económico. Una vez más, Top Gear afirma que es de 450 V, por lo que sigue habiendo cierta confusión.

The very first Rivian R2 drives and reviews with pre-production R2s have been posted!@DougDeMuro: https://t.co/qwqI0oDnYM@ZacksJerryRig: https://t.co/xmhVQUMtpl@MKBHD: https://t.co/yatC6JhzNY@InsideEVs: https://t.co/ZvGLmoKsQn@MotorTrend: https://t.co/QkonA192Gq pic.twitter.com/7MfKjrzgblFebruary 10, 2026

Esto permitiría cargar del 10 al 80 % en menos de 30 minutos desde una estación de 200 kW. Rivian ha confirmado que el R2 cuenta con la función «vehículo a carga» (V2L), por lo que es posible alimentar o cargar dispositivos electrónicos más grandes desde la batería del vehículo.

A pesar de su robusto estilo todoterreno, tiene aproximadamente el mismo tamaño que un Tesla Model Y y, dado que este vehículo también se vende en Europa, su diseño exterior se ha adaptado para cumplir con las normas de choque más estrictas de otros mercados.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

El YouTuber Zack Nelson, también conocido como JerryRigEverything, describió su experiencia todoterreno en el prototipo R2 como si «Tesla y Jeep hubieran tenido un hijo», en referencia a sus capacidades y a la naturaleza casi silenciosa de su suave tren motriz.

La mayoría de los primeros críticos también parecían satisfechos con el acabado general del interior, incluyendo el hecho de que Rivian ha añadido una serie de características de comodidad, como un maletero delantero con apertura eléctrica, o frunk, así como la característica linterna oculta en la puerta del conductor, para que los más aventureros puedan iluminar el camino cuando salgan a la montaña.

Primeras impresiones: especificaciones monstruosas, precio tentador

Imágen 1 de 4 (Crédito de la imagen: Rivian) (Crédito de la imagen: Rivian) (Crédito de la imagen: Rivian) (Crédito de la imagen: Rivian)

Al igual que las especificaciones y la gama oficial de modelos, Rivian mantiene en secreto el precio exacto de su próximo SUV eléctrico, pero muchos de los influencers, youtubers y periodistas a los que se les ofreció la oportunidad de conducir el primer prototipo mencionaron que costaba «la mitad» que un R1.

La propia empresa ha declarado que espera que el próximo vehículo eléctrico pueda salir al mercado por unos 45 000 dólares (unos 33 000 libras esterlinas o 63 000 dólares australianos), al tiempo que ofrece una autonomía y un rendimiento que pueden competir con el exitoso Model Y de Tesla.

Dos motores gemelos impulsaban estos R2 de preproducción camuflados, que ofrecían 656 CV y una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,6 segundos, lo que está a la altura de los coches Performance de Tesla y probablemente también tenga un precio muy competitivo.

Pero, a diferencia de la oferta de Musk, el R2 también promete unas auténticas capacidades todoterreno similares a las de una camioneta, lo que realmente atrae a una gran cantidad de compradores en Norteamérica.

2026 Rivian R2 First Review: Affordable, Practical, Awesome! - YouTube Watch On

Este hecho, sumado a su atractivo diseño, practicidad, comodidad, dinámica de conducción y oferta digital, llevó al periodista y personalidad de YouTube Doug DeMuro a concluir en su video que el R2 es «posiblemente el mejor vehículo eléctrico todoterreno que he conducido».

DeMuro lo situó en segundo lugar en su tabla de principales rivales, que incluía el R1S de Rivian (número uno), el Porsche Macan Turbo EV 2025 (tercero) y el Model Y Performance de Tesla, que ocupaba el sexto lugar.

Con el dominio de Tesla en el mercado de los vehículos eléctricos disminuyendo cada día, la noticia de que pronto saldrá a la venta una camioneta eléctrica con críticas positivas y relativamente asequible probablemente aumentará la presión sobre Musk.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en YouTube y TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.