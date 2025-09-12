Honda celebra 40 años de innovación y compromiso en México

¿Sabías que Honda está de fiesta en México por su 40 aniversario en el país?

Así como lo lees, Honda de México (HDM) celebra su 40 aniversario en México (10 de septiembre), conmemorando cuatro décadas de presencia continúa, inversión y desarrollo en el país. Desde que comenzó operaciones en México, el 10 de septiembre de 1985, Honda ha sido un motor de progreso para la industria y un pilar importante en la economía nacional, consolidando su compromiso a través de dos instalaciones de manufactura, una en El Salto, Jalisco, ubicada en el área metropolitana de Guadalajara, y la otra en Celaya, Guanajuato, que en conjunto emplean a más de 6,600 asociados.

(Image credit: Honda)

El establecimiento oficial de las áreas de ventas y negocios de Honda de México en 1985, dieron pie a que comenzará la construcción de la primera planta de motocicletas y autopartes en el país, ubicada en El Salto, Jalisco. La planta inició operaciones de producción de motocicletas en 1988, sumando manufactura de automóviles en 1995.

La Planta de El Salto se convirtió en un punto clave para el crecimiento de la marca en la región. Actualmente, la planta de manufactura se enfoca en la producción de motocicletas, productos de fuerza y refacciones.

Con el paso del tiempo y una visión de crecimiento, Honda de México expandió sus operaciones con la apertura de su segunda instalación de manufactura, en 2014, ubicada en Celaya, Guanajuato, dedicada a la producción de vehículos, motores y transmisiones. La incorporación de esta importante instalación de manufactura no solo permitió la producción de vehículos icónicos, como el Honda Fit y Honda HR-V, sino que también consolidó a México como un punto estratégico en la red global de manufactura de Honda.

Incluso tras los retos que enfrentó en 2018, cuando la Planta de Celaya tuvo que detener operaciones debido a una inundación, se recuperó con rapidez, gracias al "Espíritu desafiante" de sus colaboradores y el compromiso de Honda con la excelencia.

Actualmente, los modelos Acura ADX y Honda HR-V se manufacturan en la Planta de Celaya. Desde México, Honda exporta a varios países, como Estados Unidos, Canadá y América Latina. Mientras que, dentro de su esquema comercial para México, a la fecha, Honda de México consolida ya una red de más de 300 distribuidores en todo el territorio nacional.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

En estas cuatro décadas, Honda de México ha llegado a más de 4.5 millones de clientes en suelo mexicano, con una amplia gama de productos que integra Autos, Motocicletas y Productos de Fuerza, principalmente; fortaleciendo su reputación como una marca confiable que está comprometida con el medio ambiente.

A lo largo de estos 40 años, Honda se mantiene como una marca comprometida con México y un generador de mano de obra productiva y de alta calidad. La empresa se ha enfocado en el desarrollo de talento local, a través de programas de capacitación continua, garantizando que cada vehículo, motocicleta o producto de fuerza que sale de las líneas de producción, cumpla con los más altos estándares globales de calidad. La inversión en tecnología y la confianza en la capacidad de los asociados mexicanos son el motor de éxito de la compañía.

"Estamos orgullosos de hasta dónde hemos llegado a lo largo de estos 40 años. Nuestra historia en México refleja la dedicación inquebrantable de nuestros asociados y la lealtad de nuestros clientes, quienes han hecho de Honda una marca confiable y querida", comentó Yuichi Murata, presidente de Honda de México. "Miramos hacia el futuro con la promesa de seguir innovando y contribuyendo al crecimiento del país".

Cronología de hechos históricos de Honda de México