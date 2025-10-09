El nuevo Geely Coolray 2026 llega oficialmente a México

¡Es oficial! Geely anuncia la llega de Geely Coolray 2026 a México, recordemos que se trata de un SUV subcompacto, el cual añade seís bolsas de aire en todas sus versiones, conservando tanto el distinguido equipamiento tecnológico como diseño moderno y deportivo.

Coolray 2026 está pensado para quienes buscan esa imagen que atrae miradas, sin renunciar a importantes elementos como la seguridad y el rendimiento. Además, se mantiene como un vehículo que ofrece una experiencia de manejo superior en cada trayecto y que se está consolidando como un referente de su categoría.

Seguridad en todas las versiones

Geely Coolray 2026 da un paso adelante en materia de seguridad. Ahora, todas sus versiones cuentan con seis bolsas de aire de serie —frontales, laterales y tipo cortina— reforzando la protección de todos los ocupantes.

A este equipamiento se suma un robusto conjunto de asistencias, entre las que destacan: Asistente de Arranque en Pendiente, Control de Descenso, Detector de Punto Ciego y Asistente de Estacionamiento Automático, entre otros.

En materia de frenos y protección, integra Sistema ABS con Distribución Electrónica de Frenado (EBD); Sistema Electrónico de Estabilidad (ESC); Control de Tracción (TCS) y Monitor de Presión de Llantas (TPMS), entre otros.

Alto desempeño y rendimiento eficiente

Geely Coolray 2026 es impulsado por un motor 1.5L turbo de inyección directa que genera 172 caballos de fuerza y 290 Nm de torque, acoplado a una transmisión DCT de 7 velocidades, para brindar una ágil respuesta. Esta combinación permite alcanzar una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 7.6 segundos, al tiempo que mantiene un consumo combinado en 15.5 km/l. Con ello, se logra un balance ideal entre desempeño y eficiencia de combustible.

Además, el conductor puede seleccionar entre diferentes modos de manejo: Sport, Comfort, Eco y Adaptativo para disfrutar de una experiencia personalizada, ya sea en recorridos urbanos, trayectos largos por carretera o situaciones que exijan mayor rendimiento. Esto se complementa con una dirección eléctrica asistida de gran precisión y una suspensión que brinda gran estabilidad sin sacrificar comodidad.

Interior y Conectividad

El habitáculo de Geely Coolray 2026 eleva la experiencia de viaje al combinar confort, diseño y tecnología de última generación. Al centro se encuentra una pantalla de info-entretenimiento de 12 pulgadas, compatible con CarPlay y QDLink, que permite una integración fluida con dispositivos móviles. Frente al conductor, un panel de instrumentos digital TFT de 10.2 pulgadas despliega toda la información esencial del vehículo de forma clara.

La atmósfera interior se enriquece con una iluminación ambiental LED multicolor que puede ajustarse al estilo de los ocupantes. Para mayor practicidad, incluye un cargador inalámbrico por inducción para smartphone, múltiples puertos USB, toma de corriente de 12V y salidas de aire para la segunda fila, lo que garantiza comodidad para todos los pasajeros.

Los asientos están tapizados en piel sintética de alta calidad, con ajuste eléctrico para el conductor y ajuste manual para el copiloto, mientras que la segunda fila cuenta con respaldo abatible en configuración 60:40, para ampliar la capacidad de carga.

El techo panorámico con vidrio corredizo frontal aporta amplitud y luminosidad, reforzando la sensación de espacio interior. Además, el sistema de audio con seis bocinas, asegura una experiencia sonora envolvente, ideal tanto para viajes largos como para las actividades de la vida cotidiana.

Diseño deportivo que enamora

El diseño del Coolray 2026 evoca dinamismo y modernidad en cada línea. Sus faros LED delanteros y traseros con iluminación automática y función “Follow Me Home”, proyectan seguridad y sofisticación.

Los rines de aluminio de 17 o 18 pulgadas según la versión, junto con un alerón trasero deportivo, refuerzan su carácter juvenil y deportivo, mientras que los espejos laterales eléctricos con calefacción suman funcionalidad y estilo.

La carrocería ofrece opciones en colores vibrantes con acabado bi-tono, aportando frescura y modernidad en el segmento. Además, la cajuela con apertura eléctrica añade comodidad y practicidad al uso diario. Cada elemento exterior está pensado para equilibrar robustez, elegancia y un diseño que atrae miradas en cualquier entorno.

Geely Coolray 2026 llega a México como una propuesta actualizada, que combina un motor eficiente y potente, un interior repleto de tecnología y confort, un sistema de seguridad reforzado en todas sus versiones y un diseño exterior distintivo.

Con estas características, Geely reafirma su compromiso de ofrecer vehículos que fusionan estilo, seguridad, innovación y confianza, consolidando a Coolray como uno de los SUVs subcompactos más competitivos y atractivos del mercado.

Geely Coolray 2026 está disponible en todos los distribuidores de la marca a nivel nacional en tres versiones: