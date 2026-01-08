CES 2026: Geely presenta Full-Domain AI 2.0 y G-ASD para la nueva generación de vehículos inteligentes

Televisores, audio, smartphones, pero ¿qué hay de los autos en CES 2026? Aquí es donde entra Geely Auto por tercer año consecutivo.

A medida que el CES continúa evolucionando como una plataforma de innovación interindustrial impulsada por la inteligencia artificial, Geely fue protagonista al presentar dos avances clave que redefinirán la base tecnológica de los vehículos inteligentes de próxima generación: Full-Domain AI 2.0, la arquitectura de inteligencia vehicular mejorada de Geely, y G-ASD (Geely Afari Smart Driving), el nuevo sistema de conducción inteligente de la marca diseñado para acelerar la transición hacia el manejo autónomo de alto nivel.

Full-Domain AI 2.0 representa una evolución significativa respecto a la versión anterior Full-Domain AI 1.0, al pasar de una inteligencia fragmentada basada en módulos a una arquitectura de IA unificada en todo el vehículo. Geely ha logrado una integración profunda de la capacidad de cómputo a nivel vehicular, los datos y los modelos, para establecer un potente motor central de inteligencia que actúa como un "super cerebro de IA", capaz de una programación unificada y una colaboración eficiente entre dominios. Este enfoque permite que los sistemas inteligentes de la cabina, chasis, seguridad y conducción tengan acceso mutuo e interacción en tiempo real.

G-ASD representa un avance clave hacia la conducción autónoma de alto nivel. Desarrollado como el sistema de conducción inteligente de próxima generación de Geely, G-ASD combina inteligencia artificial avanzada, datos masivos de conducción en el mundo real y hardware de percepción y cómputo de alto rendimiento, con el objetivo de mejorar la seguridad y la confianza al conducir en escenarios de tráfico complejos.

Jerry Gan, CEO de Geely Auto Group, señaló:

"La inteligencia artificial está transformando la industria automotriz de múltiples formas, desde sus trenes motrices y componentes hasta una reconstrucción integral de los ecosistemas de movilidad y los estilos de vida. En Geely estamos comprometidos con la creación de una movilidad segura, sostenible e inteligente para el mundo".

Li Chuanhai, vicepresidente de Geely Auto Group y director del Instituto de Investigación Geely, comentó:

"Para 2030, los automóviles evolucionarán hacia una 'Super Inteligencia', con conciencia emocional, servicios proactivos y evolución continua. G-ASD y Full-Domain AI 2.0 no son conceptos lejanos; son innovaciones tangibles que se integran con la cabina y el chasis para ofrecer experiencias altamente humanas, súper inteligentes y extremadamente fáciles de usar".