Waze lanza su gran función de informes conversacionales, pero no todo el mundo está contento con ella

Waze anunció el año pasado una nueva función de notificación conversacional.

Ahora está llegando a muchos más usuarios, aunque no a todos les gusta.

Esta función permite notificar incidentes en la carretera utilizando únicamente la voz.

Hace un año, Waze anunció una nueva función de informes conversacionales impulsada por Gemini que permitiría informar de eventos e incidentes con la voz, y parece que ahora se está implementando para la mayoría de los usuarios, aunque no todos están contentos con ella.

La idea es que puedas compartir detalles sobre cierres de carreteras, accidentes y otra información con otros conductores con solo hablarle al tablero de tu auto. Es más fácil que intentar tocar los botones de una pantalla.

"Todo lo que tienes que hacer es tocar el botón de reporte y hablar con naturalidad, como si estuvieras charlando con un amigo", explica el equipo de Waze. "Waze entenderá lo que dices y añadirá rápidamente un informe en tiempo real al mapa por ti".

La parte del proceso que corresponde a la IA y a Gemini consiste en reconocer el peligro que describes, incluso si no utilizas una serie de palabras preestablecidas o el lenguaje exacto, y asignarlo a la categoría de evento pertinente sin que tengas que hacer nada más.

Gracias, pero no, gracias

La función se ha probado en versión beta con un número limitado de usuarios durante los últimos 12 meses, pero, tal y como han señalado 9to5Google y Android Headlines, parece que ahora está llegando a muchos más usuarios (aunque Waze no ha hecho ningún anuncio al respecto).

Las primeras reacciones han sido, como mínimo, dispares, según el subreddit de Waze. Hay varias quejas sobre una molesta ventana emergente que pide activar la función, y los usuarios no están contentos con las interrupciones en su música o podcasts.

Incluso cuando está activada, parece que la función Conversational Reporting no siempre funciona como se anuncia y no siempre identifica correctamente el incidente que se está reportando. Algunos usuarios sugieren que podría ser necesario reiniciar la aplicación para que todo funcione correctamente.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Dado que la función está en sus primeras etapas, a pesar del año de pruebas beta, es de esperar que estos errores y problemas iniciales se solucionen en los próximos días. En teoría, una vez que esté completamente en funcionamiento, debería suponer una experiencia de usuario más segura y cómoda.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón «Seguir»!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.