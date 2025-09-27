Adiós a la comisión por apertura: Renault transforma el financiamiento automotriz en México

Como una marca innovadora y comprometida con democratizar el acceso a la movilidad en México, Renault anunció la eliminación de la comisión por apertura en todos sus créditos de manera permanente, es decir, es una medida no atada a una temporalidad ni a una promoción.

De acuerdo con Jesús Gallo, director general de Renault en nuestro país, al eliminar una comisión que equivale al 2.5% del monto a financiar, el fabricante ayuda a que los clientes no tengan que desembolsar más al inicio de la compra, liberando recursos que pueden destinarse a gastos obligatorios, como placas o seguro. “Con esto no solo facilitamos la adquisición de un vehículo nuevo, sino que sentamos un precedente para democratizar el acceso a la movilidad”, afirmó.

México es uno de los pocos países en América Latina donde la comisión por apertura se aplica de manera generalizada, no solo en créditos automotrices, sino también en otros bienes y servicios, lo que eleva los costos iniciales de financiamiento. Por ejemplo, Estados Unidos se distingue por la ausencia generalizada de este cobro en los préstamos automotrices, mientras que Brasil ha avanzado hacia su eliminación o limitación mediante disposiciones legales.

En palabras del directivo, “por supuesto que queremos estar en más hogares mexicanos, pero más allá de eso, buscamos poner el ejemplo y sentar un precedente en la industria para demostrar que es posible cambiar el statu quo. Estamos rompiendo reglas que impiden a los consumidores adquirir un bien tan necesario y preciado como un vehículo nuevo”.

De acuerdo con el Banco de México, el crédito automotriz otorgado por la banca comercial en México mostró un crecimiento real anual de 46.5% en diciembre de 2024. El saldo de esta cartera alcanzó casi 300 mil millones de pesos, comparado con poco más de 195 mil millones en diciembre de 2023. “Este crecimiento en la colocación de préstamos automotrices refleja una mayor disposición de los consumidores a invertir en un vehículo, pero el sector financiero tiene la obligación de facilitarles ese logro”, complementó Gallo.

La eliminación de la comisión aplica en todo el país a partir del 1 de septiembre de este año y forma parte de las acciones con las que la marca celebra sus 25 años en el país, con una red de 83 agencias y más de 30,000 unidades vendidas en el último año, consolidándose como un aliado de las familias y emprendedores.