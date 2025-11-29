A menos de dos meses de su lanzamiento, el Zeekr 7X supera las 200 unidades entregadas en México

¡Es una locura! No han pasado ni dos meses de que se presentó el nuevo Zeekr 7X en México y ya logró alcanzar sus primeras 200 unidades, lo que lo convierte en uno de los lanzamientos más exitosos del año en el mercado nacional.

Para celebrar este logro y ofrecer a sus clientes una experiencia cercana con el vehículo, la marca organizó una jornada de pruebas de manejo y actividades dinámicas en pista.

Durante las pruebas de manejo, los invitados pudieron experimentar la verdadera personalidad de 7X: potencia inmediata, control absoluto y una dinámica de conducción precisa, destacando cada atributo que lo posicionan como uno de los eléctricos más atractivos del segmento de lujo. El interés por Zeekr 7X sigue en aumento, reforzando su lugar como una de las propuestas de origen chino más sólidas y admiradas dentro del segmento premium.

El equilibrio perfecto entre eficiencia, confort y seguridad

Con un diseño aerodinámico y una autonomía eléctrica de 543 km (WLTP), Zeekr 7X combina elegancia, eficiencia y tecnología inteligente. Su interior minimalista y conectado emplea materiales ecológicos y piel nappa, creando una atmósfera sofisticada y armónica para conductor y pasajeros.

La actualización de su sistema ADAS, un conjunto de asistencias avanzadas para apoyar al conductor en maniobras clave, reducir riesgos y mejorar la seguridad en ruta, se complementa con el monitoreo en cabina y una pantalla panorámica de nueva generación. Todo se integra en un ecosistema que prioriza la protección, la comodidad y un estilo moderno en cada trayecto.

En México, Zeekr 7X está disponible en su versión Flagship AWD, la opción más potente y equipada, desde $989,000 MXN.

En pista, Zeekr 7X mostró su espíritu más audaz: hasta 637 Hp, tracción total (AWD), suspensión adaptativa y una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 3.8 segundos, un desempeño que redefine lo que un SUV eléctrico puede ofrecer. En el marco de esta demostración de desempeño celebró la entrega de su unidad número 200 en México, sobre este logro, Nick Cheng, Director Regional ZEEKR | Lynk & Co North LATAM, destacó:

"Al entregar nuestra unidad 200 celebramos más que una cifra: celebramos la confianza de nuestros clientes y el futuro de la movilidad eléctrica premium en México".

Con 200 unidades entregadas en tiempo récord, Zeekr demuestra su capacidad para acelerar la adopción de vehículos eléctricos en México y posicionarse como una de las marcas premium con mayor proyección en el país.