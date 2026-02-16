Tu Roku acaba de incorporar más canales de streaming gratuitos, incluido un canal de Pokémon, pero es probable que en el futuro aparezcan un montón de anuncios generados por IA

Los nuevos canales de Roku incluyen deportes, aventuras al aire libre, comedia y drama.

Cobertura mejorada de noticias locales y Noticias cerca de ti.

Roku espera que la inteligencia artificial permita a los anunciantes más pequeños hacer más anuncios de video.

Roku ha añadido nueve canales gratuitos a The Roku Channel y ha actualizado sus noticias locales y nacionales. Los nuevos canales son gratuitos y están financiados por publicidad, y ahora es más fácil acceder a las filiales de noticias locales y a una nueva función llamada «Noticias cerca de ti».

The Roku Channel es lo más parecido a la televisión por cable tradicional que ofrece Roku en sus dispositivos y en su aplicación, con cientos de canales en directo, pero a diferencia del cable, no es necesario pagar para sintonizarlos, ya que estos canales siguen el modelo de la televisión abierta y se financian con publicidad.

Según el sitio web especializado AdExchanger, las horas de transmisión de Roku alcanzaron los 145 600 millones el año pasado, lo que supone un aumento interanual del 15 %, y el canal Roku fue la aplicación de transmisión gratuita financiada por publicidad favorita de Estados Unidos, aparte de YouTube.

Roku está interesado en monetizar esas horas de forma más eficaz y espera que la inteligencia artificial desempeñe un papel importante en ello, por lo que, además de más canales, también se pueden esperar anuncios ligeramente desconcertantes impulsados por la inteligencia artificial.

¿Cuáles son los nuevos canales gratuitos de The Roku Channel?

Aquí están los nuevos canales y sus números en la guía de televisión en vivo de tu dispositivo o aplicación Roku, según ha descubierto CordCutter News (a través de ZDNet):

197 Willow Sports

371 Felicity

372 Fuel TV

429 Pokémon

496 MeatEater

822 America’s Funniest Videos

823 The Bernie Mac Show

829 Cougar Town

832 Blossom

Los experimentos de IA de Roku se están utilizando para mejorar las recomendaciones, destacar contenidos y ajustar la forma en que se muestran las aplicaciones y los programas en la pantalla, así como para generar textos que expliquen por qué se debe ver un programa específico.

AdExchanger afirma que el asistente de voz Roku Voice también está incorporando asistencia de IA para lograr interacciones más conversacionales, y sugiere que los deportes son un área en la que la IA podría implementarse de manera muy eficaz para ofrecer clips cortos, momentos destacados e incluso comentarios.

Sobre todo, la IA podría ayudar a Roku a vender más anuncios al permitir que las pequeñas empresas familiares creen anuncios de vídeo a un costo muy bajo: como dijo el director ejecutivo Anthony Wood a los inversionistas en una conferencia telefónica esta semana, «cuanto más fácil sea crear anuncios de vídeo, mayor será el número de anunciantes que podrán anunciarse en una plataforma de televisión» y, presumiblemente, más anuncios se le podrán mostrar.

Para Roku, al parecer, los anunciantes potenciales son como los Pokémon: hay que atraparlos a todos.

