TCL confirma que lanzará dos televisores RGB mini-LED de última generación, lo que aumenta las esperanzas de que la nueva tecnología sea asequible

Además de este modelo premium Q10M Ultra, existe un modelo Q9M mucho más asequible.

TCL anuncia los televisores mini-LED Q10M Ultra y Q9M RGB

El modelo insignia X11L sucederá al X11K de 2025, con 10 000 nits de brillo

Lanzamiento inicial en China; es probable que se confirme su llegada a EE. UU. y Reino Unido en el CES

¿Nuevos televisores de TCL para el 2026? Sí, incluyendo uno tan brillante que probablemente podría verse desde el universo.

Se trata del X11L, un televisor mini-LED (y sucesor del buque insignia X11K de este año) que promete ofrecer un asombroso brillo de 10 000 nits. Además, hay dos televisores fabricados con tecnología de retroiluminación LED RGB de última generación, el Q9M y el Q10M Ultra.

Por el momento, los tres televisores solo están disponibles en China, pero se espera que se anuncien para Estados Unidos en el CES 2026 en enero. En 2025, los lanzamientos de televisores de TCL en el Reino Unido y Europa se producirán poco después del CES.

El televisor Q9M RGB es el más asequible de los tres, con un precio que parte de 7999 yuanes (unos 1150 dólares/830 libras esterlinas/1700 dólares australianos) para la versión de 65 pulgadas.

Esto es realmente interesante: todos los televisores RGB que hemos visto hasta ahora (como el Hisense 116UX y el televisor micro-RGB de Samsung) se han centrado últimamente en modelos insignia, no en televisores más asequibles.

Esto no quiere decir que TCL no pueda fabricar modelos insignia. El Q10M Ultra, más premium, será mucho más grande y caro, con un precio de 27 999 yuanes (unos 3935 dólares/2915 libras/5960 dólares australianos) para el modelo de 85 pulgadas, que asciende a 99 999 yuanes (unos 14 050 dólares/10 400 libras/ 21 275 dólares australianos) para el modelo de 115 pulgadas, el más alto de la gama.

¿Y el superbrillante X11L? Se sitúa entre los dos televisores LED RGB con un precio que parte de los 19 999 yuanes (unos 2811 dólares / 2080 libras / 4255 dólares australianos).

El TCL X11L ofrece un brillo máximo de 10 000 nits para que puedas recrear la película Sunshine en tu sala de estar. (Image credit: TCL)

Televisores TCL 2026: características principales

El televisor Q10M Ultra RGB Mini LED 4K, por su nombre completo, promete una precisión de color líder en el sector con el 100 % de la gama de colores BT.2020, igual que el televisor Micro RGB de Samsung. Las pantallas de 85, 98 y 115 pulgadas ofrecen 8736, 11 520 y 16 848 zonas de atenuación local RGB respectivamente, y el modelo más grande alcanza un brillo máximo de 9000 nits.

El TCL Q9M, más asequible, tiene una frecuencia de actualización de 288 Hz, 2880 zonas de retroiluminación en el modelo más grande de 98 pulgadas y hasta 2000 nits de brillo máximo. Al igual que el Q10M Ultra, debería ofrecer el 100 % de la gama de colores BT.2020.

TCL afirma que su serie X11L es «la reina de los televisores». Cuenta con un panel SQD mini-LED con entre 14 400 y 20 736 zonas de atenuación. Según TCL, esta última cifra es el mayor número de zonas de atenuación jamás utilizado en un televisor mini-LED.

SQD mini-LED es otra nueva tecnología mini-LED que utiliza un solo LED blanco (en lugar de los LED azules habituales en los mini-LED estándar) por zona de atenuación y promete imágenes sorprendentemente brillantes, nítidas y ricas en color. Para acompañar a la imagen, cuenta con un sistema de altavoces ajustado por Bang & Olufsen, y el sistema operativo es el Linkong System 3.0 de TCL en China; esperamos que en otros países se utilice Google TV, como es habitual.

El X11K, al que sustituirá este modelo, está disponible en Estados Unidos y en la mayor parte de Europa, pero no en el Reino Unido. Es de esperar que el X11L tampoco llegue al Reino Unido, pero quizá nos llevemos una sorpresa.