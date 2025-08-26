TCL tiene la dupla perfecta para gamers: QD-MiniLED QM6K y barra de sonido Q65H

¿Eres gamer de corazón y quieres llevar tu experiencia al siguiente nivel? De ser así, tenemos la combinación perfecta para ti.

Se trata de la pantalla QD-MiniLED QM6K junto con la barra de sonido Q65H, los cuales están diseñados para quienes buscan rendimiento y total inmersión en sus videojuegos.

Por un lado, la QD-MiniLED QM6K ofrece precisión extrema para gamers exigentes, con una tasa de refresco de 144Hz con VRR y compatibilidad con AMD FreeSync Premium, lo que elimina interrupciones y screen tearing. Gracias a la tecnología Mini LED + QLED, se logran negros más profundos y colores vibrantes, mientras que el Modo Game Master optimiza automáticamente la imagen para videojuegos. Además, su práctica Game Bar permite acceso rápido a configuraciones clave durante la partida.

Complementando la experiencia visual, la barra de sonido Q65H aporta un nivel superior de audio con 580 watts de potencia, tecnología Dolby Audio + DTS Virtual y un subwoofer inalámbrico, que en conjunto crean un sonido envolvente en 360°. Su conectividad total mediante Bluetooth y HDMI eARC asegura compatibilidad con consolas y PC, garantizando bajos potentes y vibrantes en cada sesión.

Con esta dupla, TCL ofrece a los gamers imagen fluida sin retrasos, audio preciso y envolvente y una estética que eleva cualquier setup gaming, logrando una inmersión total en cada partida.

Disponible ya en México, la propuesta de TCL promete que los jugadores dominen el juego, vibren cada segundo y vivan una experiencia única de entretenimiento.