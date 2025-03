Usuarios reportan que Chromecast está lanzando un error de "dispositivo no confiable". Pronto habría una solución

The 2nd-gen Chromecast was launched in 2015

Un grave error está afectando a algunos dispositivos Chromecast más antiguos

Los Chromecasts de segunda generación y los adaptadores Chromecast Audio se ven afectados

Google dice que está trabajando para solucionar el problema.

Un error extraño ha afectado a los dispositivos Chromecast y Chromecast Audio de segunda generación , impidiendo que estos dispositivos transmitan contenido con normalidad, y los usuarios están cada vez más enojados mientras esperan que se implemente una solución para los dispositivos afectados.

Según informan 9to5Google y Android Authority , el error apareció en los últimos días y generó un par de mensajes de error. Los usuarios solo pueden ignorar estos mensajes y nada más, lo que significa que los dispositivos quedan prácticamente inutilizables.

Un mensaje de error dice: "Dispositivo no confiable: no se pudo verificar [nombre]. Esto podría deberse a que el firmware del dispositivo está desactualizado". El otro dice: "No pudimos autenticar tu Chromecast". Hay enlaces a la asistencia de Chromecast, pero no hay nada en esas páginas de asistencia que ayude con este problema específico.

En Reddit , hay mucha gente que se queja de los errores que presenta Chromecast en general y de la lentitud de Google para responder al problema. Sin embargo, ahora parece que hay una solución oficial en camino.

La solución ya estaría trabjándose

Teniendo en cuenta que los modelos más nuevos de Chromecast y Chromecast Ultra de tercera generación no se han visto afectados hasta ahora, se ha especulado que Google estaba retirando silenciosamente los dispositivos más antiguos sin ninguna advertencia para las personas que los usaban.

Sin embargo, no parece ser el caso. Algunas investigaciones sobre los problemas en Reddit apuntaron a un problema del lado del servidor (que escapa al control de los usuarios) y, en concreto, a un certificado de seguridad que no se había renovado correctamente.

La buena noticia es que una cuenta oficial de Google en Reddit ha publicado una publicación en la que se afirma que Google está al tanto del problema y que los ingenieros están trabajando para solucionarlo. Mientras tanto, el consejo es simplemente esperar y no restablecer los dispositivos a la configuración de fábrica, que es el primer paso lógico que se debe intentar cuando sucede algo así.

Si ya realizaste un restablecimiento completo de tu Chromecast, Google afirma que te proporcionará instrucciones de recuperación a su debido tiempo. Mientras tanto, estaremos atentos a la solución prometida.