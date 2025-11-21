Tu próximo dispositivo con Google TV podría incluir un control remoto que se alimenta con luz interior… y sin duda me encanta la idea

Ha aparecido un nuevo control remoto de referencia para Google TV.

Es obra de Ohsung Electronics y Epishine.

El control remoto se alimenta completamente con la luz interior.

Sin duda, lejos de los televisores con Google TV integrado, la compañía nos ha estado sorprendiendo con nuevos dispositivos, tanto de terceros como propios, esta vez uno de sus socios ha creado un control remoto para Google TV que se alimenta de la luz interior.

Este dispositivo es obra de Ohsung Electronics, en Corea del Sur (vía 9to5Google), y se trata de lo que se denomina un dispositivo de referencia: algo que aún no se puede comprar, pero que puede servir de base para el diseño y las características de futuros productos.

Según la empresa sueca Epishine, que suministró la célula solar, el control remoto "nunca se queda sin energía" gracias a la tecnología solar interior, suponiendo, presumiblemente, que no se vean películas y programas en la oscuridad todo el tiempo.

Hay células solares a ambos lados del control remoto para captar cualquier luz disponible, lo que significa que el dispositivo sigue recibiendo energía incluso cuando está boca abajo. En realidad, no hay batería en su interior: el control remoto funciona únicamente con la luz interior.

Bueno para los usuarios y el medio ambiente

El diseño del control remoto podría ser adoptado por otros fabricantes (Image credit: Epishine)

La forma en que se alimentan los controles remotos de Google TV actuales depende del dispositivo, pero tanto el Google TV Streamer como el antiguo Chromecast con Google TV tienen pilas en el interior de los controles remotos que deben sustituirse cada cierto tiempo.

Esto puede llevar a una frustrante búsqueda de pilas de repuesto en cajones y armarios si el control remoto se queda sin batería mientras ves la televisión, aunque, como consejo profesional, también puedes controlar los dispositivos Google TV utilizando la aplicación Google TV para Android o iOS.

Un control remoto como este acabaría con esa frustración y, por supuesto, también es mucho mejor para el medio ambiente, ya que no hay que desechar pilas usadas. Epishine afirma que estos controles remotos pueden ser más ligeros y económicos.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

De hecho, no hay nada malo que decir sobre esta idea, y yo la apoyo totalmente, así que esperemos que empecemos a ver mandos a distancia como este más pronto que tarde. Con el tiempo, es posible que incluso se pueda comprar por separado del dispositivo de streaming que elijas.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.