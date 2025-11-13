El Google TV Streamer incorporará la inteligencia de Gemini. A continuación te explicamos cómo puedes comprobar si tu dispositivo es compatible

Gemini para TV llega a Google TV Streamer, con actualizaciones disponibles a partir de hoy.

Si tu dispositivo es compatible con la actualización, podrás mantener conversaciones naturales con Gemini para buscar contenido en el streamer.

Google también ha anunciado que podrás utilizar Gemini para "llevar el aprendizaje a la pantalla más grande de tu hogar".

Si, lo sabemos muchos no están de acuerdo con la eliminación del Asistente de Google en los productos de la compañía, sin embargo, Gemini llegará para reinar.

El próximo en incorporar la inteligencia de Gemini será Google TV Streamer.

Google anunció el lunes en una entrada de blog que Gemini para TV comenzará a implementarse en Google TV Streamer durante las próximas semanas. La compañía reveló por primera vez sus planes de expandir Gemini a determinados dispositivos TCL en septiembre, siendo el TCL QM9K el primer modelo de Google TV en recibir la actualización.

Ahora que Gemini finalmente llega a Google TV Streamer, los usuarios podrán realizar solicitudes de voz más avanzadas, ya que la compañía ha comunicado que «Gemini para TV no es solo para entretenimiento» y que incluye una gran cantidad de funciones.

Gemini para TV ahora te permitirá usar tu voz de forma más natural para acceder al contenido de Google TV Streamer. Por ejemplo, si tú y tu pareja o amigo no se ponen de acuerdo sobre qué película ver, puedes decirle a Gemini: «A mí me gustan los dramas, pero a mi esposa le gustan las comedias. ¿Qué película podemos ver juntos?». Gemini te dará algunas ideas, pero eso no es todo.

Si una de tus series favoritas vuelve a la televisión y necesitas un resumen, pero quieres evitar tener que ver toda la temporada, prueba a preguntar: «¿Qué pasó al final de la última temporada de Outlander?», y Gemini te pondrá al día. Por otra parte, si no recuerdas el nombre de un título popular pero quieres echarle un vistazo, puedes utilizar la pregunta «¿Cuál es la nueva serie hospitalaria de la que todo el mundo habla?» para encontrar tu próxima maratón televisiva.

Como se ha mencionado, la entrada del blog de Google explica que Gemini para TV va más allá del entretenimiento y que también tendrás la posibilidad de «llevar el aprendizaje a la pantalla más grande de tu casa», como dice la empresa. Para ello, puedes pedirle a Gemini que explique ciertos temas educativos a tus hijos preguntándole: «Explícale a mi hijo de tercer grado por qué entran en erupción los volcanes». Incluso puede guiarte a través de recetas y proyectos de bricolaje con vídeos de YouTube.

Cuando Gemini for TV llegue a tu Google TV Streamer, podrás aprovechar su nueva actualización utilizando el botón del micrófono de tu control remoto. Además, puedes comprobar si la actualización está disponible en tu dispositivo Google TV Streamer yendo a Configuración y luego a «Cuentas y perfiles». Desde allí, selecciona «Asistente de voz» y encontrarás una opción para «Gemini for TV» si tu dispositivo es compatible con la actualización.

