¡Atención fans del Apple TV!: La gran actualización gratuita de tvOS que se presenta hoy en la WWDC funciona en modelos de hace 10 años, aunque no todas las funciones estarán disponibles

Se dice que tvOS 26 llegará al Apple TV HD de 2015 y a modelos posteriores

Los "drásticos" cambios visuales podrían no serlo tanto en el Apple TV

Llegan más funciones para juegos y, muy probablemente, también la IA

Actualización: Apple ha anunciado tvOS 26 como parte de la WWDC 2025, y ha revelado que la actualización de software traerá un nuevo aspecto «Liquid Glass», recomendaciones de visualización personalizadas y la posibilidad de elegir un perfil de usuario tan pronto como despiertes tu Apple TV, la adición de Apple Music Sing, llamadas FaceTime más inteligentes, la configuración de cualquier altavoz AirPlay como salida de audio predeterminada y nuevos salvapantallas aéreos.

Como se predice a continuación, el software funcionará en todos los modelos de Apple TV que se remontan a 2015, aunque no todas las características se extenderán tan atrás. El nuevo aspecto solo estará disponible en el Apple TV 4K de segunda generación y posteriores, mientras que Apple Music Sing solo estará disponible en el Apple TV 4K de tercera generación y posteriores.

Por lo que sabemos, las demás características funcionarán en todos los dispositivos, pero el software solo está disponible para desarrolladores ahora, por lo que es posible que se revele más una vez que salga a la luz.

El resto de esta historia se mantiene como se escribió originalmente a continuación.

El evento WWDC 2025 de Apple comienza hoy, y puedes leer todos los rumores de última hora en nuestro liveblog de la WWDC. Una certeza es que los ejecutivos de Apple utilizarán tantos superlativos que desarrollarás un tic cada vez que oigas la palabra "increíble". Pero va a ser un evento interesante porque se espera que Apple muestre importantes actualizaciones de todos sus sistemas operativos.

iOS 26 va a ser la estrella, porque por supuesto el iPhone es el producto más importante de Apple. Pero también habrá actualizaciones de los demás sistemas operativos, incluido tvOS, y hay buenas noticias al respecto: un nuevo informe afirma que Apple espera llevar tvOS 26 a los modelos de Apple TV de hace una década.

¿Qué modelos de Apple TV recibirán tvOS 26?

La noticia de los dispositivos compatibles llega a través de MacRumors y una cuenta X supersecreta con «un historial probado de próximas actualizaciones de software». MacRumors dice que tiene «alta confianza» en que la fuente es correcta, y si ese es el caso, entonces tvOS está llegando a todos estos modelos de Apple TV:

Apple TV HD (2015)

Apple TV 4K (primera generación, 2017)

Apple TV 4K (segunda generación, 2021)

Apple TV 4K (tercera generación, 2022)

Si te estás preguntando dónde quedaron tvOS 20 a 25, no existen ni existirán: Apple está cambiando su sistema de numeración para que todas las versiones de sus sistemas operativos estén sincronizadas, lo que significa que iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, visionOS 26 y tvOS 26 llegarán este año (y no, no te has perdido un año, todavía es 2025).

Esperamos ver una renovación visual en todos esos sistemas, con lo que se ha descrito como una interfaz de "cristal líquido"; la diferencia puede ser menos drástica en tvOS que en el iPhone, ya que Apple ha estado retocando silenciosamente la interfaz de tvOS en los últimos meses.

Aún no sabemos qué más podría llegar a tvOS 26, pero es probable que haya más funciones basadas en inteligencia artificial, y Apple ya ha anunciado una nueva aplicación de juegos multiplataforma. Esperamos saber más hoy, 9 de junio.