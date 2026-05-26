Apple mejora la accesibilidad del Apple TV 4K con subtítulos automáticos y texto más grande en tvOS 27

Aún no se ha anunciado tvOS 27 para el Apple TV 4K, pero Apple ha revelado algunas de sus funciones

Estas se centran en la accesibilidad, incluyendo la posibilidad de cambiar el tamaño del texto y la generación automática de subtítulos para los videos que no los tienen

Sin embargo, es posible que las aplicaciones que no utilicen los marcos tecnológicos de Apple no puedan admitirlas

Llevamos años insistiendo en la necesidad de mejorar la accesibilidad en el Apple TV, y parece que tvOS 27 va a traer algunas funciones realmente útiles a finales de este año.

Aunque tvOS 27 aún no se ha presentado oficialmente, y probablemente no lo hará hasta la WWDC 2026 el 8 de junio, Apple ya ha revelado varios cambios nuevos en materia de accesibilidad que llegarán al sistema. Son cosas que mucha gente podría querer usar, no solo quienes tienen dificultades de visión o audición.

Sin embargo, es posible que las aplicaciones que no usan los marcos de desarrollo de Apple y prefieren su propia tecnología patentada, como la aplicación de Netflix o la de Prime Video, no las admitan.

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Una de las nuevas funciones te permite ajustar el tamaño del texto en tu televisor, lo cual es muy útil para personas con visión baja o deteriorada: ajustará las descripciones en la pantalla de inicio, en los menús y en las aplicaciones para que sean más fáciles de leer.

Funcionará en cualquier aplicación que admita la función Dynamic Type de Apple, así que si puedes hacerlo en las aplicaciones de tu iPhone (donde esta función ya existe), deberías poder hacerlo en tu Apple TV 4K.

El subtitulado inteligente llega a Apple TV

Una de las nuevas funciones más interesantes es la transcripción en vivo de videos que aún no cuentan con subtítulos, como archivos de películas antiguas o tus propios videos caseros. Y en este último caso, te alegrará saber que todo el procesamiento se realiza de forma local: tus videos no se suben a ningún sitio nuevo para que esto sea posible, sino que simplemente se utiliza el chip integrado en el dispositivo.

Aunque aquí nos centramos en el Apple TV, esta función también llegará al iPhone, iPad, Mac y Vision Pro; este último parece especialmente interesante, si la tecnología que lleva en su interior resulta ser la base de unas gafas inteligentes de Apple.

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Esas son las buenas noticias. La mala es que, inicialmente, la función de subtitulado estará limitada al inglés, aunque más adelante se agregará soporte para otros idiomas.

Por último, pero no menos importante, cualquier audífono con certificación «Made for iPhone» obtendrá una transición fluida y más confiable, al estilo de los AirPods, entre dispositivos Apple en iOS, iPadOS, macOS y visionOS.

Esto significa que si quieres que el sonido de tu Apple TV 4K se transmita directamente a tu audífono, podrás hacerlo con solo un par de clics, sin necesidad de un complicado proceso de emparejamiento.

Las nuevas funciones forman parte de un paquete más amplio de mejoras de accesibilidad que llegarán a la próxima generación de sistemas operativos de Apple a finales de este año, y sin duda veremos al menos algunas de ellas en la WWDC 26 el próximo mes.

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