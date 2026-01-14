Amazon se asocia con Roku para ampliar su colección de contenido gratuito en streaming. Aquí te contamos dónde puedes acceder a sus 50 nuevos canales

Amazon amplía su colección de canales de streaming gratuitos gracias a su nueva asociación con Roku.

Los usuarios de Fire TV ahora tienen acceso a unos 50 canales gratuitos de la plataforma de streaming The Roku Channel.

Esto se produce tras la reciente actualización de la interfaz de Fire TV de Amazon, que ha sido la mayor revisión en cinco años.

Tras el éxito de Amazon en la feria CES 2026, donde presentó el nuevo "televisor lifestyle" Ember Artline, la empresa se ha asociado con Roku para ofrecerte nuevos contenidos gratuitos en streaming desde The Roku Channel, uno de nuestros mejores servicios de streaming gratuitos.

Ahora, los usuarios de Amazon Fire TV pueden acceder a una selección de alrededor de 50 nuevos canales de streaming gratuitos, ampliando su amplia colección de programación de entretenimiento y deportes FAST. Además de los nuevos canales Roku de Fire TV, Amazon también está añadiendo canales seleccionados de Fubo, otro popular servicio de streaming gratuito de entretenimiento y deportes.

Una de las mayores ventajas de esta asociación es que no se necesitan suscripciones adicionales ni hardware, como dispositivos de streaming, para disfrutar de la visualización gratuita, lo que parece demasiado bueno para ser verdad. Anteriormente, solo se podía acceder al servicio FAST insignia de Roku en un dispositivo Roku, ya fuera el Roku Streaming Stick Plus o el Roku Pro Series (2025), pero ahora la empresa está abandonando poco a poco ese modelo de negocio, al tiempo que actualiza su propia colección de canales. En octubre de 2025, los dispositivos Roku del Reino Unido recibieron más de 40 nuevos canales de televisión gratuitos.

Puedes encontrar nuevos contenidos FAST de The Roku Channel en la pestaña Live Guide, recientemente actualizada, de los dispositivos Fire TV, que sirve de sede para todas las plataformas de streaming gratuitas de Amazon, incluyendo PlutoTV, Tubi y su propia Freevee.

Ahora que The Roku Channel se une a la familia Fire TV de FAST, esto eleva el total a 14 servicios de transmisión gratuita, lo que significa que ahora hay más de 1900 canales en estas plataformas para transmitir, que incluyen canales específicos para reality shows, cine clásico, gastronomía, noticias las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y mucho más.

Esta medida no solo dará lugar a un mayor acceso a los canales de Roku para los propietarios de dispositivos que no sean de Roku, sino que también supone una gran ventaja para la propia Fire TV, ya que amplía su gran variedad de opciones de entretenimiento para los clientes, aumentando su valor como plataforma de streaming.

Recientemente, Amazon ha renovado por completo la interfaz de Fire TV, la primera vez en cinco años, lo que ahora permite fijar hasta 20 de tus servicios de streaming favoritos en la página de inicio, lo que facilita la búsqueda de su nueva gama de canales Roku gratuitos.

