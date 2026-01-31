Sonos 'aumentará' los lanzamientos de hardware en 2026: estos son los 6 nuevos productos que esperamos ver

Sonos tuvo un 2025 tranquilo. Tras el nombramiento de un nuevo director ejecutivo , tras despedir a quien supervisó el desastre de la actualización de la aplicación que puso en su contra a los fans más fervientes de la marca , la compañía ha estado lamiéndose las heridas. Canceló un dispositivo de TV en streaming que tuvo un mal futuro y no anunció ningún nuevo hardware el año pasado; su último producto de consumo fue el Sonos Arc Ultra .

Pero ahora parece que Sonos está listo para volver al negocio y, según se informa, "los lanzamientos de hardware aumentarán en la segunda mitad de su año fiscal 2026", lo que en el caso de Sonos, significa entre abril y septiembre.

Sonos ya comenzó presentando Amp Multi, un amplificador musical especializado diseñado para necesidades de instalación personalizada, capaz de alimentar muchos altavoces en múltiples zonas Sonos desde una sola caja.

No ha habido muchas filtraciones sobre qué esperar de los lanzamientos más convencionales (lo que tal vez sea una señal de que las cosas están cambiando para Sonos; solía filtrarse como un colador particularmente comprometido estructuralmente), pero esto es lo que esperamos ver.

1. Un altavoz enfocado en alta fidelidad 'Sonos Era 500'

El Sonos Five lleva mucho tiempo en el mercado y seguramente esté a punto de retirarse. El Sonos Era 300 no es exactamente lo mismo: su enfoque en el audio espacial le confiere una amplitud impresionante, pero carece del enfoque puro en el detalle y la profundidad que ofrece un auténtico altavoz de alta fidelidad.

El altavoz de graves Sound Motion de Sonos es la incorporación ideal que espero que sirva de base. Se estrenó en el Sonos Arc Ultra y es básicamente un altavoz de graves de doble diafragma ingeniosamente pequeño con un diseño de oposición de fuerza, lo que le permite mover mucho aire en un espacio reducido sin vibraciones.

Nos encantaría ver esto siendo usado con un sistema de controlador orientado hacia adelante tradicional, en lugar de los parlantes angulares del Era 300. Permitir que este controlador maneje el extremo bajo dejaría a los otros controladores manejar el rango medio sin tener que meterse también en el extremo bajo, lo que con suerte permitirá una reproducción de detalles medios realmente fuerte, pero con un rango dinámico más grande en general.

Y nos encantaría que este altavoz tomara prestado el controlador de compresión y el sistema de bocina utilizados en el Era 100. Este es el tipo de sistema utilizado en monitores de estudio, por lo que sería una excelente opción para un altavoz enfocado en alta fidelidad.

Naturalmente, esperamos que en lugar de necesitar un adaptador para conectar un tocadiscos u otra entrada con cable (como ocurre con el Era 100 y el 300), este simplemente tenga una variedad de entradas, como ocurre con el Sonos Five.

2. Una barra de sonido Sonos Beam Gen 3 con Sound Motion y altavoz de alta potencia

La Sonos Beam Gen 2 sigue siendo una excelente barra de sonido que recomendamos encarecidamente tras su bajada de precio. Produce un sonido impresionantemente completo desde su pequeño tamaño, pero es una pena que su compatibilidad con Dolby Atmos sea totalmente virtual, mientras que la Bose Smart Soundbar puede integrar altavoces de alta potencia para un mejor efecto de sonido de cúpula.

Esperamos que un nuevo Beam pueda usar nuevamente el controlador de graves Sound Motion para agregar graves aún más ricos, pero en un espacio pequeño que con suerte deje a Sonos libre para agregar parlantes ascendentes y hacer un uso aún mejor de sus parlantes frontales.

Nos encantaría que Sonos finalmente empezara a añadir puertos HDMI a sus barras de sonido, pero eso parece un sueño lejano, por desgracia. Me conformaré con las mejoras de audio.

3. Un adaptador HDMI inalámbrico para cine en casa

Hablando de barras de sonido, durante los últimos años, se han ido adaptando poco a poco a la tecnología inalámbrica. Tanto Samsung como LG ofrecen conexiones inalámbricas desde sus televisores a sus barras de sonido, y LG, en particular, ha dado un paso más al ofrecer Dolby Atmos FlexConnect en su nueva barra de sonido y altavoces . TCL también se suma a las funciones inalámbricas de Dolby Atmos FlexConnect . Puedes conseguir sistemas de altavoces envolventes inalámbricos tanto de Sony como de Hisense.

Sonos debería haber sido líder en cine en casa totalmente inalámbrico (en cierto modo, su razón de ser), pero la falta de capacidad para transmitir desde el televisor a sus barras de sonido/altavoces significa que no ha avanzado. Solo necesita un pequeño conector HDMI para empezar, así que espero verlo pronto.

También nos encantaría que este accesorio ofreciera la capacidad de tener sonido envolvente inalámbrico usando solo parlantes satélite, sin barra de sonido, y esto aparentemente estaba en juego con el decodificador de transmisión cancelado, y dijimos en ese momento que la compañía no debería abandonar esta función.

4. Un altavoz portátil entre Roam y Move

Sonos tiene dos nocinas portátiles: el Sonos Roam 2 y el Sonos Move 2. La primera es bastante pequeña y cuesta $3,699 pesos, mientras que la segunda es grande y cuesta $9,999 pesos. Por lo tanto, hay una gran diferencia en tamaño y precio para algo más parecido a la JBL Charge 6 .

Tal vez este sea un buen tamaño para incluir una versión mini del altavoz Sound Motion, que Sonos nos dijo que está explorando: "Estamos explorando todo tipo de aplicaciones, ya sea más graves, formatos más compactos, mayor eficiencia energética".

Una de las ventajas del Roam y el Move es que pueden funcionar como altavoces domésticos la mayor parte del tiempo, y luego simplemente los usas para salir. Sin duda, hay espacio para algo con un sonido más potente que el Roam, pero a un precio más bajo que el Move, que podría llenar el dormitorio, la oficina o la cocina de la mayoría de las personas.

5. Un Era 100 con pantalla

La WiiM Sound es una competidora directa de la Sonos Era 100 , con una configuración de altavoces y funciones multisala prácticamente idénticas, pero con una pantalla táctil frontal que le da personalidad y opciones de control sencillas.

Esto lo hizo notablemente más caro que el Era 100, por lo que seguimos prefiriendo la opción de Sonos por su precio. Sin embargo, al igual que WiiM presentó la Sound Lite , que no tiene pantalla y compite con la Era en precio, nos encantaría que Sonos hiciera lo contrario y ofreciera una Era 100 con pantalla táctil.

La pantalla no necesita funcionar como una aplicación Sonos completa, pero la aplicación Sonos ya tiene una barra de "Favoritos", por lo que podría replicar esa parte solo en la pantalla táctil, para que puedas encontrar fácilmente tus estaciones de transmisión, listas de reproducción o artistas favoritos, y controlar en qué parlantes se reproduce la música.

6. Una bocina grande para fiestas

La Sonos Move 2 es un altavoz portátil muy potente, pero muchas compañías de audio nos han comentado que los altavoces para fiestas de gran tamaño son cada vez más populares; esas que a veces vienen con ruedas y son más adecuadas para eventos medianos (fiestas en un salón, bodas y grandes fiestas al aire libre) que para escuchar música en casa. Fabricantes como JBL, Anker Soundcore, LG y muchos más las fabrican.

Sería fantástico que Sonos también se uniera a la iniciativa: resistente al agua, robusto, con una excelente calidad de sonido y quizás con un diseño más elegante que la mayoría de estos. Podría ser una buena opción para Sound Motion, quizás con un diseño más grande, o incluso con varios para ofrecer graves potentes. También sería interesante ver a Sonos usar de nuevo los controladores de compresión profesionales del Era 300 para darle al sonido una precisión de estudio superior a la que suelen ofrecer estos altavoces grandes.