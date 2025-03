Samsung promete reparar gratuitamente las barras de sonido dañadas por su desastrosa actualización de software

Originalmente utilizamos esta imagen para un artículo sobre películas de Halloween; era demasiado apropiada para no traerla de vuelta para esto.

Samsung promete reparaciones gratuitas para todos

Probablemente tendrás que enviar tu unidad lejos por un tiempo

Algunos técnicos de soporte no parecen haber sido informados

¿Has escuchado hablar de la "falla" de varias barras de sonido de Samsung, incluyendo la Samsung HW-Q990D causada por la actualización de firmware defectuosa?

La empresa se comprometió a investigar el problema y ahora tiene una solución gratuita, aunque no es la ideal.

En un comunicado enviado a Digital Trends, Samsung dijo:

«Samsung Electronics ha identificado un error de actualización de software como la causa del problema de funcionamiento que afecta a ciertos dispositivos 2024 soundbar. Estamos tomando medidas inmediatas para resolver la situación. Samsung ofrece reparaciones gratuitas para todas las unidades afectadas, independientemente del estado de la garantía».

Por desgracia, es probable que tengas que enviar tu barra de sonido a otro sitio durante un tiempo, lo que no es muy conveniente para una barra de sonido tan grande, y mucho menos si no has guardado la caja. Y eso sin mencionar que el audio de tu televisor se resentirá durante ese tiempo...

Por lo que parece, Samsung aún no se lo ha comunicado a todos sus técnicos de soporte.

Samsung HW-Q990D: se ha prometido a los usuarios afectados una reparación gratuita independientemente del estado de la garantía. (Image credit: Future)

¿Qué dicen los técnicos de soporte de Samsung?

Algunos propietarios de Samsung han acudido a Reddit para hablar de la «debacle», y algunos dicen que los técnicos de soporte han sido problemáticos: A TigerHawk7 "le ofrecieron piezas gratis pero [le dijeron que] pagara el envío y la mano de obra, y eso después de discutir durante bastante tiempo".

En los foros de la comunidad de Samsung, el usuario británico ApocalypseRogue7122 -cuya experiencia con el servicio de asistencia ha sido muy frustrante hasta el momento, ya que Samsung se negó inicialmente a aceptar la devolución de la barra de sonido- informa de que ha recibido una llamada del reparador autorizado de Samsung en el Reino Unido: "Las barras de sonido afectadas necesitan una "pieza nueva" (la placa base) y, debido al número de fallos, Samsung se ha quedado sin existencias de dicha pieza. Me ha dicho que ellos (Mint Group FX) han pedido la pieza y que si no pueden conseguirla para el próximo miércoles 25 de marzo, entonces recibiré un reembolso o una unidad de sustitución".

Esperemos que Samsung se ponga manos a la obra, porque ya es bastante malo tener que devolver una barra de sonido como para encima tener que esperar un tiempo incierto a que te la reparen o te la cambien.

Hemos preguntado a Samsung qué deben hacer los clientes si tienen problemas para obtener una reparación gratuita, y os informaremos cuando la empresa responda.

Valoramos muy positivamente las opciones de Samsung entre las mejores barras de sonido, y aunque parece que el peligro de actualización ya ha pasado, la respuesta de Samsung al problema podría influir mucho en la confianza que la gente deposite en la empresa en el futuro. No hay más que ver los problemas de Sonos durante casi un año para saber que la confianza puede romperse rápidamente y recuperarse con lentitud.