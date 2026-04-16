Sony está eliminando funciones clave de sus televisores inteligentes Bravia, y los usuarios hacen notar su opinión

Sony va a dejar de ofrecer varias funciones a sus clientes

Los cambios afectan a los usuarios de antenas y decodificadores

Se eliminarán los menús y la información sobre los programas para los usuarios afectados

¿Ves la televisión con una antena o un decodificador? Si es así, formas parte de una parte considerable de la audiencia; pero si tienes un televisor Sony Bravia en casa, es posible que estés a punto de perder una función clave de tu dispositivo.

Como señala Cord Cutters News, una página de soporte en el sitio web de Sony advierte ahora a los clientes que la empresa modificará su servicio a «finales de mayo de 2026», y no para bien.

Específicamente, la página explica que, en ese momento, los usuarios de antena tendrán una experiencia muy reducida. "Es posible que la información de los programas no aparezca dependiendo del canal", dice Sony, y "es posible que solo se muestren los programas de los canales vistos recientemente". Los logotipos de los canales no se mostrarán en la guía de programación, y las imágenes en miniatura en las descripciones de los programas tampoco estarán disponibles.

El artículo continúa a continuación.

También se avecinan cambios indeseados en el menú del televisor. El menú del decodificador se eliminará por completo y será sustituido por un menú de control simplificado. Además, las miniaturas no aparecerán en el menú del televisor.

Los modelos de televisores afectados incluyen la serie A95L de 2023, el Bravia 9 (XR90), Bravia 8 (XR80) y Bravia 7 (XR70) de 2024, y el Bravia 8 II (XR80M2) y el Bravia 5 (XR50) de 2025. Esta podría ser una noticia frustrante para los clientes fieles de Sony: el Bravia 8 II, por ejemplo, se lanzó al mercado el año pasado y costaba más de 3499 $ / 2999 £ / 4999 AU$ en el momento de su lanzamiento. Perder funciones de un dispositivo tan reciente (y costoso) no es precisamente una buena noticia.

Una medida "mezquina"

(Image credit: Sony)

Sony no ha dado una razón explícita para esta medida, pero es probable que tenga que ver con los costos de infraestructura que supone proporcionar detalles de los programas e imágenes a los usuarios. Para Sony, seguir ofreciendo estos servicios a los clientes con antena y decodificadores podría no merecer la pena.

Sin embargo, es probable que estos usuarios constituyan una proporción considerable de la base de clientes de Sony. Ars Technica citó una encuesta de 2025 que sugería que el 19 % de los 2200 adultos estadounidenses encuestados utilizaba una antena con su televisor. Una segunda encuesta a la que se refirió Ars Technica reveló que, de 1600 telespectadores estadounidenses de entre 16 y 74 años con acceso a banda ancha, el 26 % afirmó que un decodificador era su «dispositivo predeterminado para ver la televisión».

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Como era de esperarse, los clientes de Sony no se mostraron muy entusiasmados al enterarse de los cambios. En Reddit, el usuario NewsCards dijo que esta medida ponía en riesgo que Sony se ganara la reputación de ser «una marca tacaña dispuesta a eliminar funciones establecidas que el 19 % de sus clientes utiliza, solo para ahorrar unos cuantos dólares». El usuario tuppertom se sumó al comentario y agregó: «Parece que puedo tachar a Sony de mi lista de compras».

Si te encuentras entre los clientes afectados, tendrás que prepararte para una funcionalidad reducida a finales de mayo. O bien, podrías considerar cambiarte a un modelo de televisor diferente, algo en lo que podemos ayudarte gracias a nuestro resumen de los mejores televisores del mercado.

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