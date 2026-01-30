Según se informa, LG deja de fabricar paneles OLED 8K, y el mundo se sorprende al saber que aún era una opción

LG ya no fabrica televisores OLED 8K ni televisores LED 8K.

La producción de paneles 8K está «en suspenso», pero podría reanudarse si la situación cambia.

Ni siquiera Samsung está impulsando el 8K con tanta fuerza; la situación se está pareciendo mucho a la del 3D.

¿Una tecnología televisiva no ha logrado entusiasmar a los clientes debido a sus altos precios y falta de contenido compatible? Espera, eso ya lo habíamos visto antes.

Parece que el 8K podría seguir los pasos de los televisores 3D y estar llegando a su fin, ya que, según se informa, LG abandona un mercado del que TCL y Sony ya han salido.

LG era el único fabricante que vendía televisores OLED 8K en todo el mundo, pero su televisor OLED Z3 se dejó de fabricar el año pasado y no hay ningún modelo sustitutivo en la gama de este año. El fabricante de paneles LG Display ha confirmado a FlatpanelsHD que el desarrollo de paneles 8K queda en suspenso en un futuro próximo, a menos que mejoren las condiciones del mercado.

El Z3 era uno de nuestros televisores 8K favoritos. Pero el hecho de que nuestra lista solo incluya tres televisores, uno de los cuales todavía está disponible pero ya no se fabrica, es una pista de por qué LG parece estar abandonando el mercado.

Incluso Samsung ha estado reduciendo el número de modelos 8K que vende (Image credit: Future)

¿Cuál es la situación actual del mercado de televisores 8K?

Con LG saliendo del mercado de televisores 8K, los planes de Hisense aparentemente en suspenso y tanto TCL como Sony fuera de juego, Samsung se queda como el único abanderado del 8K, y el entusiasmo de Samsung tampoco parece muy fuerte.

Hace unos años, Samsung ofrecía una gama de televisores 8K dirigidos a diferentes niveles de presupuesto. El año pasado, solo se molestó en sacar un modelo de gama muy alta, y parece que en 2026 volverá a ser así, aunque, de forma inusual, Samsung no presentó este televisor en el CES 2026, centrándose en cambio en los televisores RGB y QD-OLED.

Quizás aún más notable es que, cuando Samsung presentó por primera vez su tecnología de retroiluminación Micro RGB en el CES 2025, lo hizo en un prototipo 8K, pero los únicos televisores RGB que realmente va a lanzar son 4K.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Identificamos el televisor 8K como uno de nuestros perdedores para 2025 y explicamos que gran parte del problema radica en que el televisor 8K no resuelve ningún problema: «el ojo humano solo puede percibir una cantidad limitada de información. En un mundo en el que los mejores televisores 4K siguen deslumbrando, los paneles UHD 8K nativos (7860 x 4320 píxeles) son excesivos». A distancias de visualización normales, «sería difícil distinguir los detalles más sutiles de tu película o programa Ultra HD favorito en una pantalla 8K con respecto al mejor televisor 4K de 55 pulgadas actual».

Creo que otro problema clave es la continua y probablemente fatal falta de contenido para este formato. El Blu-ray alcanza una resolución máxima de 4K, al igual que los niveles más premium de todas las principales plataformas de streaming, y no habrá un formato de disco 8K; el año pasado, Warner Bros dijo que había escaneado algunas películas de renombre en 8K, pero el número de películas era solo de 20 y no estaba claro cómo se distribuirían. Como escribí en ese momento, «la escasez de contenido en 8K preocupa claramente a las empresas de televisión y mantiene bajas las cifras de ventas».

Creo que es una lástima, pero como antiguo propietario de un televisor 3D que luchaba por encontrar algo que mereciera la pena ponerse esas ridículas gafas, soy muy consciente de que, a veces, la utilidad de la tecnología televisiva no siempre está a la altura de las expectativas (aunque quizá el 3D no esté tan muerto como parece: una nueva tecnología televisiva ofrece televisión 3D sin gafas. La gran pregunta es si habrá suficientes personas que lo quieran).

Mira quién ha vuelto / ha vuelto otra vez / 3D ha vuelto / díselo a tus amigos (Image credit: Future)

Creo que la tecnología 8K tiene su lugar: The Wall de Samsung es extraordinario y puede ser útil en monitores en los que se necesita una gran superficie de píxeles.

Pero, dado el costo del equipo, la falta de contenido y la brillantez de los mejores televisores 4K, no estoy seguro de que ese lugar sea mi sala de estar o la tuya. Y parece que los fabricantes también están llegando cada vez más a esa conclusión.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en YouTube y TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.