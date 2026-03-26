Samsung presenta sus televisores mini-LED más económicos para 2026, y va a dejar de usar la tecnología QLED en algunos de ellos, no es broma

Samsung presenta los televisores Neo QLED 4K QN80H y QN70H, con tamaños de pantalla de 43 a 100 pulgadas

Nuevos televisores mini-LED M80H y M70H en el mismo rango de tamaños

La nueva gama mini-LED tiene un precio a partir de solo 349,99 dólares

Samsung EE. UU. ha anunciado sus televisores Neo QLED 4K más asequibles para 2026, y algo que nos ha sorprendido: una gama de televisores Mini LED económicos. Si estás pensando «Un momento, ¿no es Neo QLED el nombre que le da Samsung a sus televisores Mini LED?», entonces estás pensando lo mismo que pensamos nosotros al principio. Pero, ¿sabes qué es lo que falta notablemente en los nuevos modelos «Mini LED» de Samsung? QLED.

Habrá cinco modelos en total: los televisores Neo QLED QN80H y QN70H, y los modelos Mini LED M90H, M80H y M70H. El M70H es la línea más accesible, con el modelo de 43 pulgadas a solo 349,99 dólares y el de 85 pulgadas a 1.799,99 dólares.

Tanto la gama Neo QLED como la de Mini LED comienzan en 43 pulgadas y llegan hasta las 100 pulgadas, aunque el modelo Mini LED de 100 pulgadas no estará disponible hasta más adelante en el año.

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Los modelos M80H (en la imagen) y M70H son de mini-LED, pero sin mejora del color mediante puntos cuánticos (Image credit: Samsung)

Los televisores Neo QLED y mini-LED de Samsung para 2026: detalles clave

Los nuevos modelos Neo QLED incorporan «Quantum Mini LEDs», y el modelo de gama alta QN80H incluye optimización de imagen y audio basada en IA, conversión de SDR a HDR y un «Modo de personalización con IA» que detecta lo que estás viendo y aplica automáticamente tus preferencias.

El QN80H también es compatible con Motion Xcelerator a 144 Hz y cuenta con una función que reconoce escenas con mucho ruido de fondo y realza los diálogos para que se escuchen con mayor claridad. Además, puede ajustar el audio según el tamaño de la habitación y cuenta con audio Dolby Atmos con Object Tracking Sound Lite para un mejor posicionamiento del sonido desde sus altavoces integrados.

No se mencionan los puntos cuánticos en los nuevos televisores Mini LED, el M80H y el M70H. Al igual que el QN80H, los Mini LED incorporan el procesador NQ4 AI Gen2 y Motion Xcelerator 144 Hz, y para los jugadores de PC hay DLG 240 Hz, lo que significa que pueden refrescarse al doble de velocidad si reducen a la mitad la resolución en pantalla.

Todos los nuevos televisores vienen con Samsung Vision AI Companion, AI Sound Controller y Bixby, y también hay un modo AI Soccer. Live Translate se ha ampliado con 12 idiomas y la función Generative Wallpaper ahora funciona con comandos de voz. Y todo esto viene en una versión actualizada de One UI Tizen de Samsung, con siete años de actualizaciones del sistema operativo.

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Suponemos que al menos algunos de estos televisores utilizarán el mismo tipo de retroiluminación «mini-LED de borde» que vimos en el Samsung QN70F y el Samsung The Frame Pro en 2025. Y sí, esta tecnología realmente está ampliando la definición de mini-LED: puede que utilice LED más pequeños, pero una expectativa clave del mini-LED es una excelente atenuación local, y los televisores con retroiluminación lateral realmente no pueden cumplir en este aspecto.

Pero tenemos mucha curiosidad por saber más sobre ellos, para ver qué tipo de profundidad de color puede ofrecer Samsung en los modelos que no son QLED. Samsung afirma que, con su tecnología «Pure Spectrum Color», pueden ofrecer mil millones de colores, y que, opcionalmente, se puede activar un expansor de color basado en IA en el M70H llamado «Color Booster Pro».

Todo esto nos deja con muchas preguntas sobre cómo se desempeñarán unos respecto a otros; le hemos pedido a Samsung más información sobre la tecnología mini-LED específica utilizada, y actualizaremos esta nota si obtenemos más detalles.

Con la excepción del M90H de 100 pulgadas, todos los nuevos televisores ya están disponibles en EE. UU. a través de Samsung y se están distribuyendo a los minoristas habituales. Los precios de cada modelo y tamaño de televisor son:

Samsung QN80H

Samsung QN70H

Samsung M90H

100" Class M90H: precio y disponibilidad por confirmar

Samsung M80H

Samsung M70H

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