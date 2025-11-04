Samsung acaba de presentar su rival de Dolby Vision 2 para televisores, y lo supera al contar con un gigante del streaming desde el inicio

Samsung presenta HDR10+ Adaptive, el HDR de última generación que llegará en 2026.

Comparte muchas similitudes con las nuevas funciones de Dolby Vision 2.

Amazon Prime Video lo admitirá, pero hasta ahora solo se han mostrado simulaciones.

¡Es oficial! Samsung presentó HDR10+ Advances, su formato HDR de última generación, la cual competirá con Dolby Vision 2 para ofrecer imágenes únicas en los mejores televisores del futuro.

Incluye algunas mejoras que coinciden directamente con lo que ofrece Dolby Vision 2, pero también algunas características únicas propias, como las nuevas herramientas de Dolby, cuyo objetivo es mejorar la calidad de imagen para las tecnologías más recientes que se han vuelto más comunes desde que se concibieron los formatos HDR actuales.

Hay seis áreas clave de mejora en HDR10+ Advanced, según informa John Archer, colaborador habitual de TechRadar, en Forbes:

HDR10+ Bright

HDR10+ Género

HDR10+ FRC inteligente

HDR10+ Juegos inteligentes

HDR10+ Mapeo de tonos local

Control avanzado del color

HDR10+ Bright

HDR10+ Bright es el equivalente al «mapeo de tonos bidireccional» de Dolby Vision 2, y es una tecnología que hace que el HDR se vea más preciso y rico en los televisores superbrillantes actuales, y en particular en los televisores RGB mini-LED del futuro, según nuestros amigos de What Hi-Fi?, que vieron una demostración simulada de cómo se espera que se vea esta función.

Este es el problema que HDR10+ Bright pretende resolver: la mayoría de las películas actuales están masterizadas para un brillo máximo de 1000 nits en su lanzamiento doméstico. Cuando los televisores tienen un brillo inferior a 1000 nits (como ocurría con los mejores televisores OLED hasta hace unos años, y como ocurre con muchos televisores baratos en la actualidad), los diferentes niveles de brillo de las imágenes HDR son «mapeados» por Dolby Vision y HDR10+, de modo que la imagen sigue pareciendo precisa, solo que con un rango de brillo y oscuridad más limitado que el de la versión original masterizada.

Pero, ¿qué pasa si el brillo de un televisor es superior a 1000 nits, como ocurre con muchos de los mejores televisores mini-LED actuales, incluidos los de Samsung? Bueno, eso ha sido más bien un salvaje oeste. Eso también requiere un mapeo de tonos, pero en la otra dirección, de modo que el rango dinámico se expande en lugar de comprimirse. Que esto siga siendo preciso o no depende del procesamiento del televisor, pero HDR10+ Bright tiene como objetivo añadir cierta precisión constante a los televisores más brillantes.

Samsung tiene previsto lanzar sus nuevos televisores «Micro RGB» en 2026, de los que ya hemos tenido un avance, que deberían ofrecer un brillo realmente alto y colores más ricos, por lo que esta tecnología parece hecha a medida para ellos.

Los primeros televisores con retroiluminación RGB de Samsung estarán disponibles próximamente, y HDR10+ Bright debería ayudar a sacarles el máximo partido. (Image credit: Future)

HDR10+ Género

Esto promete aplicar mejoras específicas a la imagen en función del tipo de contenido que se esté viendo. Supongo que esto significa que los dramas policíacos oscuros pondrán énfasis en conservar los detalles en las sombras, mientras que los deportes se preocuparán menos por el contraste y más por los tonos de color claros y vibrantes.

HDR10+ FRC inteligente

Esto es equivalente a la función Authentic Motion de Dolby Vision 2 que vi en acción a principios de este año. La idea es que, en lugar de que el suavizado de movimiento simplemente esté activo o inactivo en diferentes niveles de intensidad, los creadores pueden indicar al televisor (utilizando los datos incrustados en el video) la intensidad con la que debe aplicarse el suavizado de movimiento, y este se puede cambiar toma por toma.

Así, una película dramática tranquila debería requerir muy poco suavizado de movimiento, manteniendo todo con un aspecto natural en general. Sin embargo, si de repente hay una toma panorámica de un paisaje, que es el tipo de cosa que probablemente cause mucho temblor visible en una película, entonces el suavizado de movimiento puede aumentar durante un breve periodo de tiempo, de modo que la película siempre se vea como se pretendía en las salas de cine (donde el menor brillo y la tecnología de proyección hacen que el temblor no sea normalmente visible).

Curiosamente, parece que esto también se puede ajustar en función de las condiciones de iluminación: el parpadeo es menos visible en pantallas más tenues, por lo que si se ve en una habitación oscura con un brillo no tan alto, es posible que el sistema no utilice un ajuste de suavizado tan fuerte.

HDR10+ Intelligent Gaming

Se trata de un nuevo sistema que adapta el mapeo de tonos en tiempo real en función de la iluminación ambiental para mantener los detalles de la imagen, pero específicamente de una manera que funciona bien para los servicios de juegos en la nube, siempre y cuando el servicio de juegos en la nube sea compatible con HDR10+ Advanced. Esto podría significar una mejor visibilidad en las zonas muy oscuras de la pantalla, por ejemplo, lo que siempre es útil para los juegos.

¿Qué servicios de juegos en la nube lo admitirán? Eso está por ver, pero Nvidia es compatible con el estándar actual de juegos HDR10+, por lo que hay muchas posibilidades de que GeForce Now se sume a la iniciativa.

El HDR10+ Local Dimming podría ayudar a controlar con mayor precisión la retroiluminación de los televisores mini-LED. (Image credit: Future)

Mapeo tonal local HDR10+

Aparentemente, esto significa que los televisores pueden analizar la imagen de una manera mucho más precisa para determinar la mejor forma de aplicar el oscurecimiento local de la retroiluminación en un televisor mini-LED, lo que podría significar un mejor contraste y menos difuminado entre las zonas claras y oscuras, dependiendo de las capacidades físicas del televisor.

Control avanzado del color

Esto es un poco vago, pero sin duda intrigante. Según Forbes, significa que los creadores pueden enviar «datos de color más precisos a los televisores para que estos puedan producir un rendimiento del color más exacto». No sé exactamente qué significará eso, pero si es el equivalente en color del mapeo de tonos, es decir, que los televisores pueden ajustar la forma en que manejan los colores en función de sus propias capacidades, asegurando que lo que se ve es lo que el creador pretendía, entonces podría ser muy interesante.

¿Cuándo llegará HDR10+ Advanced y quién lo admitirá?

Hasta ahora, sabemos que Samsung tiene previsto incorporar esta tecnología a sus futuros televisores y que Amazon Prime Video la admitirá en su plataforma de streaming.

Al parecer, Samsung se está centrando en incorporar HDR10+ Advanced a sus televisores de 2026, que probablemente se anunciarán en el CES 2026 y se lanzarán en primavera. Aún no tengo información de otros fabricantes de televisores, ni sé si los televisores Samsung actuales se actualizarán para admitirla, pero intentaré averiguarlo.

Sin embargo, me sorprende un poco que Samsung solo haya mostrado imágenes simuladas de cómo se espera que sea hasta ahora: cuando vi Dolby Vision 2, me dijeron que la tecnología se estaba ejecutando en televisores reales con imágenes reales, y eso fue hace unos meses.

Eso me hace preocuparme un poco por si HDR10+ Advanced cumplirá con el plazo previsto... pero, por otro lado, ¿de qué servirá que Dolby Vision 2 sea el primero si no hay contenido? Por ahora, solo cuenta con Canal+ de forma pública, por lo que si HDR10+ Advanced tiene grandes programas de Prime Video listos desde el principio, tendrá una ventaja.

Sospecho que esto significa que el CES 2026, la Feria de Electrónica de Consumo que se celebra anualmente en Las Vegas en enero, será una verdadera batalla de formatos HDR, además de una gran batalla de televisores con retroiluminación RGB.

