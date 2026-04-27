Los tamaños esperados de 83” para TV y 24” para monitor con QD-OLED de Samsung Display ya fueron registrados en UL Solutions; ahora solo falta su lanzamiento

El Samsung S95F (izquierda) tuvo que pasar de QD-OLED a WOLED para poder ofrecer un tamaño de 83 pulgadas, mientras que el Sony Bravia 8 II (derecha) simplemente no ofrecía ningún modelo de más de 77 pulgadas; ambas situaciones podrían cambiar en el futuro…

Samsung Display ha solicitado certificaciones para pantallas que parecen incluir el primer panel QD-OLED de 83 pulgadas

También se menciona un nuevo panel de 24 pulgadas, del tamaño de un monitor

No hay información oficial sobre su lanzamiento ni sobre cuándo saldrán al mercado

Hay grandes noticias en el mundo de los televisores QD-OLED: el primer panel QD-OLED de 83 pulgadas ha aparecido en los listados de certificación, lo que sugiere que su lanzamiento está a la vuelta de la esquina.

Según informa FlatpanelsHD, la base de datos de certificación de UL Solutions detalla varios paneles QD-OLED de Samsung Display que se han presentado para la verificación QuantumView de la organización. Y uno de esos paneles lleva la etiqueta QDOLED83.x, donde el número se refiere al tamaño del panel en pulgadas.

La lista completa comienza en 24 pulgadas y continúa con 27 pulgadas, 31 pulgadas, 34 pulgadas, 49 pulgadas, 55 pulgadas, 65 pulgadas, 77 pulgadas y 83 pulgadas. Hasta ahora, los paneles QD-OLED tenían un tamaño máximo de 77 pulgadas.

El artículo continúa a continuación.

Los tamaños inferiores a 55 pulgadas son para monitores en lugar de televisores, y ofrecen un secreto muy esperado: parecen confirmar los rumores de que se avecina una versión de 24 pulgadas.

La certificación QuantumView de Samsung Display parece incluir un panel QD-OLED de 83 pulgadas (Image credit: Samsung Display)

¿Cuándo saldrá al mercado el televisor QD-OLED de 83 pulgadas?

La respuesta corta: no lo sabemos. La respuesta un poco más larga: Samsung no ha anunciado su existencia, y mucho menos sus planes de producto, precios o fechas de lanzamiento… pero podemos hacer una suposición bastante fundamentada

Ya hemos oído rumores sobre este panel de 83 pulgadas anteriormente, y han resultado ser infundados: el hallazgo de lo que se creía que era un QD-OLED de 83 pulgadas en la base de datos de piezas de Samsung a finales de 2024 resultó ser el Samsung S95F, que venía en un tamaño de 83 pulgadas, pero utiliza un panel WOLED de LG Display para ese tamaño, y se quedó con QD-OLED para los tamaños más pequeños.

Esta filtración parece mucho más sólida, ya que proviene directamente de Samsung Display (la parte de la empresa que fabrica los paneles, no la que fabrica televisores).

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La empresa utiliza la certificación QuantumView de UL Solutions como argumento de marketing; así, por ejemplo, la semana pasada la oficina de prensa de Samsung se mostró encantada de comunicarnos que toda la gama QD-OLED de Samsung Display ha obtenido dicha certificación. Sin embargo, ese comunicado de prensa no detallaba los tamaños de pantalla.

Hasta ahora, Samsung no ha incluido un QD-OLED de 83 pulgadas en su línea de 2026, y tampoco lo ha hecho Sony, que también utiliza paneles de Samsung Display. Pero sería bastante extraño obtener la certificación para un tamaño de pantalla que no se tiene intención de vender.

Así que, aunque no parece que el anuncio sea inminente, espero que este modelo de gran tamaño se incorpore como opción en los televisores de 2027. Probablemente entrará en producción en masa a finales de 2026, listo para ser integrado en los televisores a finales de ese año y principios del siguiente —lo cual encaja perfectamente con el ciclo habitual de anuncios en el CES y lanzamientos durante el mes de abril o mayo siguientes.

Mientras tanto, esperamos que los modelos Samsung S95H/S99H, que saldrán al mercado en 2026, vuelvan a utilizar la tecnología Tandem WOLED para su modelo de 83 pulgadas, aunque eso no es nada malo, dado el rendimiento del televisor LG G6 OLED en nuestra reseña, que utiliza el mismo panel.

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