Los 5 televisores de CES 2026 que más ganas tengo de probar, incluidos los televisores OLED y RGB de LG y Samsung

La CES 2026 ha llegado oficialmente a su fin y ha sido otro año gigantesco para los televisores. El tema de conversación más candente han sido los televisores RGB, conocidos como RGB mini-LED, Micro RGB o RGB mini, dependiendo de la marca de la que se trate. También ha habido muchas mejoras en los OLED, pantallas de gran tamaño e incluso algunas novedades en el mundo de los televisores de galería y estilo de vida.

Algunos de los grandes nombres de la televisión han estado presentes en el CES de este año y casi todos ellos han incorporado televisores RGB a su repertorio para 2026. Por otra parte, LG y Samsung han anunciado OLED más brillantes con algunas nuevas actualizaciones del sistema operativo basadas en IA, Hisense ha presentado al mundo RGB Evo y RGBY MicroLED, y TCL ha mostrado su nuevo televisor SQD (Super Quantum Dot) mini-LED X11L. Hay mucho más de lo que hablar, pero lo comentaré más adelante.

Como crítico de televisores de TechRadar, tengo la suerte de probar los mejores televisores cada año y hubo más de un modelo anunciado en el CES, incluidos algunos de la lista anterior, que se unieron a mi lista de deseos para probar. Ahora bien, estos no son necesariamente los mejores televisores de TechRadar del CES 2026, sino mi lista personal de los aparatos más esperados que espero poder probar a lo largo de 2026. Por supuesto, me encantaría probarlos todos, pero los modelos que aparecen a continuación son mis favoritos.

LG C6H

(Image credit: Future)

Probablemente uno de los anuncios más sorprendentes de la CES fue que LG dividiría su serie C en dos. El LG C6 utilizará un panel W-OLED estándar (o lo que LG ahora denomina Tandem WOLED) y estará disponible en tamaños de 42, 48, 55 y 65 pulgadas. Este será el modelo más parecido al LG C5 del año pasado, uno de los mejores televisores OLED de 2025.

El otro modelo de la serie C será el LG C6H. Utilizará un panel Tandem OLED, un panel OLED más avanzado que promete mayor brillo, mayor contraste y colores más vivos. De hecho, ¡es el mismo panel Tandem OLED que se utilizará en el buque insignia LG G6!

Aunque el C6H solo estará disponible en tamaños de 77 y 83 pulgadas, lo que ha frenado un poco mi entusiasmo, no deja de ser un gran avance para la serie C. Hacía varios años que se necesitaba una actualización del panel y este es un paso en la dirección correcta. Esperemos que el C6H esté a la altura de las expectativas.

Samsung S90H

(Image credit: Future)

El Samsung S90H, rival del LG C6, es el OLED de gama media de Samsung para 2026. La gran novedad es que el S90H vendrá con la pantalla antirreflejos OLED Glare Free de Samsung, una pantalla mate que reduce eficazmente los reflejos especulares. Anteriormente, esta tecnología estaba reservada para los OLED insignia, como el Samsung S95F del año pasado, y luego se introdujo en los Neo QLED insignia, como el Samsung QN90F.

Una de las cosas que más me frustra de la serie C de LG es lo reflectante que es. La introducción de una pantalla antirreflectante en el mercado de los OLED de gama media convierte al S90H en una alternativa viable para las personas con habitaciones luminosas. Descubrí que Glare Free se mejoró en 2025 para mantener un mejor negro en el S95F, así que espero que ocurra lo mismo en 2026.

De hecho, elegí el S90H en lugar del C6H como mi OLED de gama media más esperado, debido a la pantalla mate del S90H y a los tamaños de pantalla limitados del C6H. Espero que el S90H no esté sujeto a la misma lotería de paneles que el S90F, que fue la razón por la que solo probamos el S90F de 65 pulgadas. Si no es así, el S90H podría ser un televisor realmente emocionante para 2026.

Hisense UR9 y UR8 RGB mini-LED

This photo is of a larger 85-inch RGB at IFA 2025. (Image credit: Future)

Cuando probé el mini LED RGB Hisense 116UX el año pasado, me impresionaron sus colores vibrantes, su excelente nivel de detalle y su alto brillo. El contraste y el negro también eran sólidos, pero había algunos problemas de uniformidad en la pantalla. Me emocionó ver un avance en la tecnología mini LED, pero 116 pulgadas no es un tamaño realista para la mayoría de las personas, así que esperaba verlo en pantallas más pequeñas en los próximos años.

¡Imaginen mi sorpresa cuando Hisense anunció en la IFA 2025 que el RGB llegaría al menos a pantallas de 85 pulgadas y luego reveló en el CES 2026 que el RGB llegaría a pantallas tan pequeñas como 55 pulgadas! No está claro qué tipo de brillo o contraste podemos esperar realmente de las pantallas mini-LED RGB más pequeñas, pero estoy ansioso por probarlas.

Aunque no se ha anunciado ningún precio, Hisense sí ha dicho que sus precios serían competitivos con los televisores RGB de otras marcas, aunque ninguna otra marca ha anunciado aún sus precios. Esperemos que compita con OLED, su principal rival.

Samsung Micro RGB TVs

Los televisores Micro RGB de Samsung estarán disponibles en pantallas de 55 pulgadas y superiores, aunque aún no sabemos si el modelo de 130 pulgadas (en la imagen superior) saldrá a la venta. (Image credit: Future)

No se deje engañar por el nombre diferente: Micro RGB es RGB mini-LED. Este es el nombre que Samsung le ha dado a la nueva tecnología de paneles, que también ha sido adoptada por LG para su propio televisor RGB. Lo interesante es que Samsung también está incorporando Micro RGB en pantallas tan pequeñas como 55 pulgadas. Por lo tanto, ya hay competencia para 2026.

De hecho, el año pasado vi en acción el televisor Micro RGB de 115 pulgadas de Samsung. Estaba junto a un televisor RGB mini-LED sin nombre (que tenía que ser el Hisense 116UX, ya que era el único otro televisor RGB disponible). Los colores de Samsung eran más vibrantes y llamativos, pero los de Hisense parecían más naturales y realistas. El Samsung también demostró un fuerte contraste, mejores detalles en las sombras y negros.

Espero que los televisores Micro RGB de Samsung sean más caros que los televisores RGB mini-LED de Hisense, pero será interesante ver si la subida de precio merece la pena. Los mini-LED convencionales de Hisense, como el Hisense U8QG, realmente han alcanzado a Samsung en los últimos años. ¿Se trasladará eso al RGB?

LG G6 and Samsung S95H

Imágen 1 de 2 Tanto el LG G6 (1) como el Samsung S95H (2) tienen motivos para presumir (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future)

Vale, esto es un poco trampa. Tanto el modelo insignia OLED 2026 de LG como el de Samsung presumen de mayor brillo, procesamiento más rápido con nuevas mejoras de IA y cambios de diseño para 2026. Así que es difícil elegir entre ellos.

Se dice que el LG G6 es un 20 % más brillante que el LG G5 del año pasado gracias al Brightness Booster Ultra, y viene con el nuevo panel Primary RGB Tandem OLED 2.0, que según LG mejorará la calidad de imagen con respecto al panel Tandem 1.0 del G5. También tendrá menos reflejos en la pantalla en comparación con el G5 y cuenta con un conjunto completo de funciones para juegos, incluido un nuevo refuerzo de movimiento que permite jugar a 1080p y 330 Hz en la computadora.

Los cambios del Samsung S95H son más estéticos. Samsung afirma que será un 35 % más brillante que el Samsung S95F del año pasado, pero la gran novedad es el nuevo marco metálico y la eliminación del One Connect Box (la caja de conexiones externas que albergaba los puertos para otros dispositivos). Los puertos vuelven a estar en la parte trasera del televisor, pero Samsung afirma que se puede añadir opcionalmente el Wireless One Connect Box, que ofrece hasta ocho puertos HDMI en total.

Ambos televisores tienen un sonido excelente, pero en realidad ninguno de ellos ha acaparado tantos titulares como sus homólogos de gama media, el C6 y el S90H. Sin embargo, mientras continúa la batalla por el brillo, sigo deseando probar ambos modelos.