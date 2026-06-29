LG renueva su línea MAGNIT con cinco nuevas pantallas Micro LED para 2026

¡Atención! La línea Direct View LED (DVLED) de LG se amplia con cinco nuevas soluciones para 2026 diseñadas para simplificar su implementación sin comprometer el desempeño visual Premium.

El stand #C7836 en InfoComm 2026, LG exhibió los modelos LG MAGNIT Gen 2 (LMPB), LG MAGNIT Active Micro LED (LSAH), LG MAGNIT Essential (LMEA), LG MAGNIT Essential All-in-One (LASA) y LG MAGNIT Gen 2 AIO (LAAB). Los modelos "Essential" conforman una nueva categoría de entrada dentro de la familia LG MAGNIT, caracterizada por su diseño ultradelgado y presentada por primera vez en InfoComm.

"InfoComm 2026 representa un importante hito en la continua expansión de nuestro portafolio DVLED", señaló Michael Kosla, vicepresidente senior de B2B de LG Electronics USA. "Desde LG MAGNIT Gen 2 y los nuevos modelos Essential hasta nuestros sistemas All-in-One integrados, estamos ofreciendo una gama más amplia de tecnologías de visualización diseñadas para simplificar la implementación, adaptarse a diversos entornos y brindar un desempeño visual excepcional. Nuestras más recientes innovaciones reflejan nuestro compromiso de ayudar a los clientes a encontrar la solución DVLED adecuada para cada aplicación y necesidad operativa".

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(Image credit: LG)

LG MAGNIT Gen 2

Una de las principales novedades en InfoComm fue la pantalla Micro LED LG MAGNIT Gen 2 (modelo LMPB007), que combina un desempeño visual mejorado con funciones diseñadas para simplificar su instalación y operación a largo plazo.

La pantalla Ultra HD incorpora mayor contraste, negros más profundos, mejor desempeño en escala de grises y compatibilidad con una tasa de actualización de 120 Hz para imágenes más fluidas y realistas. Además, la nueva tecnología Line-to-Dot de LG mejora la calidad de imagen al reducir la visibilidad de pequeñas imperfecciones de píxeles.

Su sistema patentado de alineación con acceso frontal facilita la instalación y el mantenimiento, mientras que la conectividad mediante fibra óptica permite una transmisión segura de señales a largas distancias, ofreciendo mayor flexibilidad de infraestructura. Estas características hacen que LG MAGNIT Gen 2 sea ideal para entornos comerciales premium y aplicaciones residenciales de lujo.

LG MAGNIT Active Micro LED

LG también presentó la nueva pantalla LG MAGNIT Active Micro LED (modelo LSAH007), que combina tecnología Active Matrix con una pantalla 4K Ultra HD de 136 pulgadas diseñada para experiencias inmersivas de cine en casa y aplicaciones avanzadas de visualización.

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La solución ofrece una relación de contraste de un millón a uno, compatibilidad con Dolby Vision HDR, tasa de actualización variable de hasta 144 Hz y la tecnología de procesamiento Alpha 9 AI de LG para mejorar la claridad de imagen y el desempeño en escenas de movimiento. También integra bocinas, sistema operativo webOS 23, compatibilidad con AirPlay 2 y Miracast, posicionándose como una solución de entretenimiento residencial de lujo.

LG MAGNIT Essential Micro LED

La nueva pantalla LG MAGNIT Essential Micro LED (LMEA), exhibida en InfoComm bajo el modelo LMEA012, es una solución DVLED para interiores diseñada para simplificar la instalación sin sacrificar calidad de imagen.

Con un pixel pitch de 1.25 mm, brillo calibrado de hasta 600 nits y acceso frontal para servicio, ofrece imágenes nítidas y vibrantes en un formato ultradelgado, con una profundidad de gabinete de apenas 1.2 pulgadas y un peso de 8.6 libras por gabinete.

Su diseño de módulos de mayor tamaño requiere menos módulos por gabinete, lo que agiliza la instalación y ayuda a minimizar las uniones visibles entre paneles.

Además, la pantalla ofrece una reproducción de color mejorada, calidad de imagen consistente y aproximadamente 50 por ciento menos consumo energético en comparación con modelos equivalentes basados en tecnología SMD. También es compatible con contenidos HDR10 y HDR10 Pro y cuenta con una relación de contraste de 20,000:1, permitiendo una reproducción detallada tanto en áreas oscuras como brillantes.

Esta solución rentable es ideal para lobbies corporativos, salas ejecutivas, centros de monitoreo y entornos comerciales donde un perfil delgado, una instalación simplificada y un mantenimiento sencillo son factores clave.

LG MAGNIT Essential All-in-One

Otra de las novedades es la nueva pantalla LG MAGNIT Essential AIO (LASA), modelo LASA136, que combina tecnología COB Micro LED, controlador webOS integrado y bocinas incorporadas en una sola solución diseñada para facilitar la instalación y el mantenimiento.

Con resolución Full HD, brillo de 600 nits y acceso frontal para servicio, esta pantalla de 136 pulgadas permite a las organizaciones implementar experiencias visuales de gran formato con menor complejidad de instalación y una operación más eficiente.

LG MAGNIT Gen 2 AIO Micro LED

En InfoComm se presentó también la pantalla LG MAGNIT Gen 2 AIO Micro LED (LAAB), modelo LAAB136, una solución de 136 pulgadas con resolución 4K UHD (3840 x 2160) diseñada para simplificar tanto la implementación como la operación frente a sistemas tradicionales de videowalls LED.

La pantalla integra controlador, bocinas y webOS 8.0 en una solución llave en mano que reduce la necesidad de cableado externo y minimiza los requerimientos de configuración de módulos LED.

Entre sus principales características destacan un pixel pitch de 0.78 mm, compatibilidad con HDR10 y HDR10 Pro, Office Meeting Mode, certificación Crestron Connected® y un proceso simplificado de instalación en cuatro pasos.

Está orientada a salas de juntas, centros ejecutivos, salas de control y otros entornos profesionales donde la alta resolución y la facilidad de operación son prioritarias.

LG Ultra Stretch AIO Indoor Display

LG también exhibió la recientemente lanzada pantalla LG Ultra Stretch AIO (modelo LUPA098).

Este modelo de 98 pulgadas ofrece una relación de aspecto ultra panorámica de 32:9 y está diseñado para centros de transporte, espacios comerciales e instalaciones de atención al público.

La pantalla integra bocinas, controlador webOS 4.0 y compatibilidad con configuraciones escalables de hasta 10 pantallas conectadas.

Ecosistema de controladores DVLED compatibles

Además de las pantallas DVLED, LG presentó controladores compatibles desarrollados por LG, Megapixel y NovaStar, demostrando soluciones interoperables para una amplia variedad de entornos de señalización digital comercial.

Ante la creciente demanda de tecnologías de visualización de gran formato en sectores corporativos, comerciales, transporte, entretenimiento y residencial premium, LG mantiene su compromiso de expandir su portafolio DVLED con soluciones diseñadas para responder a las diversas necesidades de sus clientes.

Las soluciones exhibidas en InfoComm 2026 reflejaron este compromiso, ofreciendo tecnologías que equilibran desempeño visual, facilidad de implementación y confiabilidad a largo plazo.