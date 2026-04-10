"Eso sí que es inmersión": el destello del cañón del arma protagonista de Resident Evil 9 Requiem es tan intenso que, al parecer, ha provocado que el televisor OLED de un jugador se reiniciara

El destello del cañón de un arma de «Requiem» parece haber provocado que un televisor LG OLED se apagara

El usuario de Reddit r/yorgo332 publicó el video en el foro r/LGOLED de Reddit

No hay una causa evidente para este problema

Un jugador de Resident Evil 9: Requiem está experimentando un problema extraño al jugar: cada vez que dispara el arma Requiem, su televisor LG C1 OLED se reinicia.

El usuario de Reddit u/yorgo332 publicó este curioso suceso en el subreddit r/LGOLED, que puedes consultar a continuación:

Bueno, eso sí que es lo que llamamos inmersión... pero, en serio, esto no debería estar pasando. El LG C1 es el modelo de 2021 de la veterana gama OLED de la serie C de LG, que lleva años siendo una de las mejores en el mercado. Este no es un problema con el que uno esperaría encontrarse.

El artículo continúa a continuación.

El arma Requiem en Resident Evil 9 es un revólver grande y potente, y cuando se dispara emite un destello brillante en la boca del cañón y un sonido fuerte y contundente, pero eso no debería hacer que el televisor se reinicie.

No está del todo claro qué está causando este problema. Quizás el televisor no puede manejar la potencia necesaria para soportar el destello brillante repentino, o tal vez haya algún otro error en el procesamiento que se activa con el arma.

Otros usuarios del hilo especulan con un problema de la fuente de alimentación, mientras que algunos incluso sospechan de un problema de audio causado por el fuerte sonido del disparo del arma. Otros usuarios han sugerido ajustar el brillo como una forma de intentar resolver el problema. Sea como sea, no hay indicios claros de qué está provocando este extraño suceso.

Parece que aún no hay una resolución para esta historia, ¡pero estaremos atentos para ver qué sucede!

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En nuestra reseña, le dimos a Resident Evil Requiem, la novena entrega de la longeva franquicia de terror, cuatro estrellas de cinco, calificándolo de «una pasada» (lo que ahora suena como un juego de palabras involuntario), elogiando sus gráficos y su jugabilidad llena de acción, pero sintiéndonos un poco decepcionados por la segunda mitad de la historia del juego después de un excelente comienzo.

En cuanto a los últimos modelos OLED de LG, nuestra reseña del LG G6 estará disponible en breve, y esperamos poder probar pronto el LG C6, el sucesor de 2026 del mencionado LG C1.

Nos hemos puesto en contacto con LG para recabar sus comentarios al respecto y, si recibimos respuesta, actualizaremos este artículo.

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